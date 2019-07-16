徐旭東的西戰線：糾纏四年的亞泥中國投資案

文：潘羿菁

當外界關注台泥一連串募資計畫，身為國內水泥業二哥的亞泥，近期股價也悄悄墊高，站上48元大關，創下11年新高；關鍵在於亞泥中國2018年稅後純益人民幣24億元，獲利翻三倍，今年首季利潤繼續年增85%，讓亞泥登陸繳出漂亮成績單。

亞泥看似在中國事業完美收割，不過今年初，亞泥轉投資中國的山水水泥公司，卻遭大股東天瑞集團申請清算上訴成功，逼得亞泥準備走向英國倫敦樞密院再上訴，力阻山水被清算，也為亞泥在中國發展埋下變數。

踢到鐵板！山水股東複雜，難掌經營權

面對山水訴訟案，遠東集團董事長徐旭東曾說過，「這是一個good investment」，在策略上有其意義存在，只是目前比較複雜，需要一點時間。只是，他口中的一點時間，竟然長達四年爭訟，恐怕也是徐旭東始料未及。

當年亞泥會看上山水，主要是亞泥執行董事張才雄認可山水生產技術，他是亞泥進軍中國江西與四川成都的重要操盤手，奠定亞泥日後成為中國前十大水泥廠，讓徐旭東很支持入股山水一案，因此即使纏訟多年，只要穩住山水水泥，就可以將過往投入的成本，開始回收貢獻報酬。

亞泥於1997年在中國設立第一座水泥廠，其間歷經多次併購，第一次為收購武漢鑫凌雲水泥，收購金額為人民幣2.3億元，第二次為四川蘭豐水泥，金額為人民幣20.5億元。兩次併購都很成功，沒想到亞泥卻在投資山水水泥時，重重地跌了一跤。

山水以年產3500萬噸水泥起家，一路做到年產一億噸，為山東、遼寧兩省最大水泥廠，獲利水準在人民幣2億至3億元；業內人士分析，亞泥主要據點在中西部，一直想要拓展東北市場，看中當地水泥環境偏寡占，價格又好，因此主動與山水接洽策略聯盟，雙方約定先入股山水一成，其餘地區採取合資公司共同分享利益。

Photo Credit: 財訊提供，取自山水集團官網

為了買下山水水泥，外界推估亞泥至少花了人民幣30億元，是該公司在中國最大入股投資案，成為第三大股東；沒想到，對公司卻毫無置喙餘地。

這場山水爭奪戰，從2015年開始迄今，從股東會改選大戰進階到訴訟戰役，雙方從香港高等法院打到開曼法院，再從開曼準備到倫敦樞密院，「都可以寫成一本教材收費了。」亞泥財務長吳玲綾無奈地說，從收購職工股權、罷免董事、利用山水名義借巨資，甚至發行新股企圖稀釋股東持股等，都為經營帶來變數。

這一切的紛擾，起源於山水的原始股東複雜，山水董事長張才奎家族雖占大股，但創始老臣與職工們合計股權也有25%；2013年張家拔擢兒子張斌擔任山水董事長，宓敬田等老臣們欲離職，要求張家把職工手中股權買回，雙方因而鬧翻；據傳天瑞便在此刻趁虛而入，與職工們攜手合作，進而讓原本是內訌的家務事，最後演變成經營權之爭，也埋下亞泥與天瑞長達4年對抗的種子。

2015年是雙方「交火」最激烈的一年，天瑞三度發動罷免經營團隊的股東臨時會，導致亞泥被天瑞踢出董事會，只能任憑天瑞自行決策。直到天瑞入主山水期間，提出增資計畫，山水職工認為，天瑞目的是在稀釋職工的持股比率，雙方因此決裂，讓亞泥趁勢發動攻勢，向職工喊話願意用港幣4.4元價格收購，最後並與中建材聯手下，終於在去年重新拿下主導權。

去年亞泥進駐後，重新整理債務與重編財務報表，讓停牌兩年多的山水，順利在香港聯交所復牌；吳玲綾說，去年山水稅後純益人民幣22億元，較前一年度成長2.7倍。

Photo Credit: 財訊

法律攻防！天瑞扳回一城，亞泥要再戰

不過，天瑞並未就此罷休，向開曼法院申請清算並要求撤銷山水發行可轉換公司債。目前天瑞在清算訴訟暫時扳回一城，迫使亞泥準備再上訴。「沒人可以想像，後續會怎麼演變。」吳玲綾說。

按照法律程序來看，若山水遭清算，勢必被迫變賣資產換現金給債權人，想必這是亞泥不願見到；若法院判決山水必須撤銷可轉換公司債，也可能讓山水股票市場流通性過低，再度被香港聯交所停牌，走入下市一途。

下市意味著債權人的權利大於股東，也就是說，下市後的山水，最優先任務就是清償債務，變賣機器設備廠房同樣在所難免；變賣的負面衝擊為，山水在山東與遼寧最大水泥廠的地位可能不保，產能賣愈多，等於亞泥間接在東北市場的市占率降愈多。一旦成真，亞泥在東北市場形同拱手讓人，苦吞敗仗，衝擊在中國的發展布局。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航