《樂遊台灣》：夏季限定的黃色地毯——太麻里金針花海

文：樂寫團隊

太麻里金針花海：黃澄澄的地毯，夏季限定！

台灣著名的花東三大金針花海是酷暑後入秋前的熱門景點，三大花海包括位於花蓮富里的六十石山和花蓮玉里的赤柯山，以及台東太麻里的金針山。每一處都擁有獨特魅力及當地風情，結合當地農產品形成觀光地區，可以自行依照旅遊行程挑選安排。

此次票選出台灣TOP30景點之一的台東太麻里金針山，整個區域被規畫出3條主要的登山步道，可供遊客細細漫步於山谷間。

日出、海景、花海，任你選擇

第一條登山步道會經過迎曦樓、湛藍若洗、孟宗竹道、遊客中心，相當適合初次來訪的旅客，遊客中心可以提供遊客一些建議和指引，而在步道途中會經過高聳的竹林，使遊客有不同的體驗，接著是在觀景台上可以觀賞日出及眺望太平洋，偶爾會看到一些攝影師會在此處聚集，只為捕捉那短暫的美景。

第二條登山步道會經過觀海樓、大腳印步道、摘星樓，顧名思義走在這條步道上，能夠觀賞到海景，而且摘星樓視野遼闊，在夜晚滿天星斗等待遊客一覽無遺。

第三條登山步道經過楓林步道、千鶴亭、雙乳蜂、晨曦亭、忘憂亭、秀峰亭，在楓林步道有許多紅葉一路陪伴遊客前往金針山的至高點雙乳蜂，雙乳峰處有曙光亭和千禧亭供遊客在高處觀賞花海，另外還有一等三角點可以看到曙光亭和千禧亭相望的模樣，接著可以前往忘憂谷欣賞漫山遍野的金針花海，雖然在金針山無處不花海，但是每一處的景色完全不同，建議遊客來到此處一定要都去看看，才不枉費一番舟車勞頓。

花季以外也有很多不同美景

金針山富有溪流、瀑布、高山、峽谷等地景，除在金針花季外，其他時間造訪也可以觀賞到不同的美景。山上氣候多變，日照時間較長，提供植物較好的生長環境，因此這裡也盛產釋迦、枇杷、洛神花、太峰茶、荔枝等農作物。大多當地居民會將未開花的金針花採集製成食品，由於花朵盛開的時間非常短暫，因此金針花又稱為「一日美人」，但是在金針花綻放出美麗花朵時只能觀賞用，這時大多都帶有毒性，不可以任意摘採食用。另外由於溪谷環境適合螢火蟲生存與居住，依據臺東縣政府統計這裡多達18種螢火蟲種類聚集，如果想要觀望點點螢光的景色，來到這裡肯定不會失望。

備註：在台灣每一個季節時令皆有絕佳的賞花限定期間，例如1月至2月是櫻花季、3月至4月是野百合季、5月至7月是繡球花季、8月至10月是金針花季、11月至12月是杏花季。

仙境般隨風搖曳的金針花

進入太麻里金針山區蜿蜒山路，沿途盡是碧海藍天的風景，這時剛好出現第一個景觀起點—日昇台，決定停車好好欣賞山與海的美景。夏末的太陽仍火烈，坐在樹下的大石頭吹著徐徐涼風，山下枝繁葉茂的樹林舖蓋了多數土地，點綴著些許平房，一路延伸到開闊的太平洋。陽光閃耀，雪白浪花白交織深淺不一的海水，擴展到蒼藍的天空，我的心雀躍著這一望無際的廣袤，以這樣的欣喜心境往山的更深處追尋金針花。

金針山沿路都有大小不一的金針花田，散布在各農場與私人土地中，像是每一戶的獨特花園。往山上走，濃霧一陣陣飄來，翠綠山坡上黃澄澄的金針花，瀰漫著一種神秘氣息，有股魔法一會兒讓金針花消失，一會兒又出現一大片於綠坡中，一株株嬌貴亮橙色的金針花，隨風搖曳在山間若隱若現的姿態，擁有神奇魔力召喚著旅人的到來。

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書籍介紹

本文摘錄自《樂遊台灣：30個此生必遊的台灣景點，帶你玩出最不一樣的道地滋味》，四塊玉文創出版

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作者：樂寫團隊

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本書特色

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透過從小生長在當地，或對此處有深厚情感的不同作者眼中，看見最不一樣的經典風景，用最獨特的方式遊玩台灣。

◆中、日雙語對照，把台灣推向國際

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航