《樂遊台灣》：面對退潮的高美濕地，看見自己的海闊天空

文：樂寫團隊

高美濕地：面對退潮的海岸，看見自己的海闊天空

高美濕地位於台中市清水區大甲溪南岸，由於地處河水、海水交界處，也有泥質與砂質地形，因此孕育複雜而豐富的物種。日治時期闢為海水浴場，爾後因台中港開發導致泥沙淤積而關閉，台中縣政府於民國93年公告劃定此地為「高美濕地」。當秋冬之際，高美濕地便吸引候鳥避冬，是賞鳥人士觀賞的據點之一。

在大甲溪、清水大排出海口之間，綠意盎然的是台灣最大族群的雲林莞草區，形成乾濕相間伴有植物生長的複雜地形，因為地形多變，生態種類亦相當複雜，主要種類為鳥類、魚類、蟹類及其他無脊椎類等生物；每年秋冬之際，都會有大批的候鳥前往作客，不管是短暫的休息，或是駐足過冬，都為高美濕地增添了不同的生態風貌，更成為賞鳥人士的新據點。

豐富濕地生態，最美天空之鏡

泥灘沙灘區則爬滿了彈塗魚以及數不清的招潮蟹，讓人眼花撩亂。沿岸邊海堤環繞著濕地，長達3公里多的自行車道，從弧線造型的景觀橋俯看濕地，再去守護濕地的媽祖（西安朝天宮）祈求平安。若還有體力，就逛逛有英式庭園的八角形紅白燈塔（高美燈塔，目前已停用，建於1967年，塔高34.4公尺，燈高38.7公尺，光程16.2浬，其主燈有150萬燭光，每30 秒旋轉一圈，連閃白光3次。2014年9月27日，交通部航港局重新翻修後，開放讓民眾參觀。

一旁有2018年底剛啟用的台中市高美濕地遊客服務中心生態體驗館，詳細介紹台灣各個濕地的分布情況，包含了濕地的相關知識，高美濕地的歷史沿革，蘊藏著豐富的自然生態資源，也是大朋友、小朋友最好的自然老師。可以得知高美濕地是如何從一個海水浴場後來慢慢變成了一塊溼地，以及認識高美濕地豐富的生態，像是植物、棲息環境、螃蟹種類等，還有許多的鳥類，環環相扣的情況下造就了這片美麗的濕地。

高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，而且選入世界7大天空之鏡的殊榮，有提供華語、英語、日語導覽解說高美濕地歷史、地理、人文、生態的套裝行程服務。

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書籍介紹

本文摘錄自《樂遊台灣：30個此生必遊的台灣景點，帶你玩出最不一樣的道地滋味》，四塊玉文創出版

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作者：樂寫團隊

在366種繽紛色彩中，品嘗鹽花霜淇淋。

探訪煙霧繚繞的城鎮，認識女巫的故鄉。

赤腳踏進濕地，欣賞天空之鏡的絕美衝擊。

在千年神木圍繞下，細細聆聽自然的寧靜。

這是此生必遊之地，福爾摩沙！

冷水坑其實一點也不「冷」；阿里山除了神木，還有一段異國戀情正上演，在台南逛夜市其實是有口訣的，最美的櫻花絕景就在……打開這本書，感受不一樣的台灣魅力。

本書特色

◆在地旅人精心帶路

透過從小生長在當地，或對此處有深厚情感的不同作者眼中，看見最不一樣的經典風景，用最獨特的方式遊玩台灣。

◆中、日雙語對照，把台灣推向國際

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◆起身吧，想出發就出發！

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航