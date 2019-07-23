《故事力》：六分鐘講稿，為什麼我要修改超過二十個以上的版本？

文：朱為民、余懷瑾

談談寫稿的好處：文稿修飾，為上台做準備

台下坐著一群國外知名營養品大廠的行銷主管們，氣氛有點嚴肅，這是企業內訓的說故事比賽課程現場。下一個輪到Amy。她打扮光鮮，穿著亮眼，腳上黃色的高跟鞋非常吸睛。老實說，我對她寄予厚望，因為她在第一天課程的現場就即興說出了超精采的故事。當她走上舞台時，自信的笑容、高雅的身段，都讓我加深了對她的信心。只是，當她拿起麥克風，從說出第一個字開始，我的信心就像是被颱風吹過的行道樹一般，瞬間開始狼狽起來。

「大……大家好，不好意思我有點緊張……今天我要說一個，我先生追求我的故事嗯……民國一百年五月十三日，台北民權西路的捷運站有一對情侶，站在人群中，然後……女生不斷地看著手機沉默不語，然後男生也一直看著時間但想說話卻又說不出口。嗯……然後就在幾班捷運來來往往後，男生終於鼓起勇氣說：『我們交往吧！』嗯……這個男生就是我現在的老公，嗯……他那時大學剛畢業，從事著賣車業務工作，月薪不到三萬。然後……其實……我沒有答應他……。因為其實我那時考上了公務員，在健保局上班，月薪六萬多。嗯……然後……我拒絕了他。其實我拒絕的原因很簡單，我沒辦法接受另一半月薪比我低。然後……我轉身就走了……嗯……然後……。」

講到這裡我不禁捂住了我的眼睛，不敢再看下去。第一段就支支嗚嗚講了三分鐘了，總共七分鐘的故事一定會超時。果不其然，她一共講了快十分鐘，被主持人請下台。之後下課時，Amy跑來找我，頭低低不好意思地看著我。

「你是不是沒有寫稿啊？」我直接問她。

「嗯……對啊……因為上次講得不錯，我以為這次也可以……就……。」她還是頭低低地說。

「一看就沒有寫稿，贅字太多，一直『嗯、啊、然後』的，而且還超時這麼久。如果有寫稿，這些問題就可以避免了，非常可惜。」我真心為她覺得可惜。

很多人都以為，會說故事的人，都是舌燦蓮花、信手捻來，無論是怎麼樣的故事，只要透過他們的金口說出來，一定可以是一個廣為流傳的經典故事。但大家不知道的是，那些經典的故事、上台演說、TED演講，其實都是經過無數的練習、準備和調整，才有了現在的成果。而寫稿，是我自己認為上台前最重要的準備工作之一，特別是針對初學者而言。試著把即將要說出口的故事先用文字的方式寫下來，有三個好處：

計算字數，時間掌握

很多時候，我們上台是有時間限制的。我在TEDxTaipei的時候，主辦單位給我的時間是六分鐘。在舞台前面有兩個只有講者才看得到的提醒螢幕，一張播放的是現在的投影片，一張是時間倒數，當我拿起麥克風開始講的時候，六分鐘的數字開始倒數起跑。當超時的時候，時間顯示會變成紅色，提醒你要下台了。

這當然是很緊張的，但是守時一定是每個演講者都需要具備的美德，超時的時候，自己會緊張、壓力大，自然表現狀況下滑。再來，在多人輪番演講的場合，也可能會耽誤到下一個講者的時間。所以我要求自己，每一次上台的時間，一定要精準。但是，說故事是很容易超時的，因為故事帶有感性，講者很容易愈講愈激動，太進入畫面與情境，不知不覺就忘了時間。所以，若要力求準時，寫稿就是很重要的一步。

那要怎麼寫？有三個步驟：

第一步，計算字數：以一分鐘兩百五十個字初步估算，若是六分鐘故事，就是一千五百字。

第二步，口述計時：把寫好的稿子念一遍，並計算時間。若是超時了，代表語速超過一分鐘兩百五十個字。相反的，若是還不到預定的時間，代表語速較慢。假設一千五百字的故事，五分鐘就講完了，代表基本語速大約為每分鐘三百字。

第三步，初改講稿：用自己的語速做講稿的修正，若是寫多了，就刪減一些；若是不夠，就增加一些。要注意的是，現在只是初步修改，不需要改到非常細膩，時間差不多即可，因為晚一點還會再調整。

潤順文句，避免贅字

根據維基百科：「贅語（或贅字、贅詞、贅言、冗詞、冗語、pleonasm）可視為話語中的表現方式，是語病的一種。意即過多不必要的話，或是重複同樣意思的詞語。」

贅字或贅語絕對是一個好故事最需要避免的錯誤之一。它有兩大致命傷，第一個是，過多的贅字或贅語會占掉原本故事的字數空間，讓整體的故事時間拉長。本來有很多時間可以好好描述畫面的，但是那些時間都被贅字佔去了，豈不可惜？另一個缺點是，當聽眾發現了我們贅字的習慣，她／他就會不經意去找贅字出現在哪裡，或是期待下一個贅字的出現，這時故事即使說得再好，也沒人聽了。

寫稿的第二個好處是，寫講稿可以改善我們的口頭禪，或是贅字的習慣。寫稿的時候，自然不會把那些「嗯、啊、然後」的贅字放進去，或是真的不小心寫進去了，也可以刻意地把它改掉。贅字幾乎是每個人都有的習慣，想要改掉這個習慣，沒有別的速成方法，只有多練習。於是，用寫好的、沒有贅字的講稿多講幾次，自然而然就漸漸地可以改掉這個習慣了。

根據網路統計，十大最常用的贅字如下。大家在平常時，也可以多留意， 自己是不是也會這樣說話：「其實、然後、對、進行一個XX的動作、XX的部分、所謂的、一種XX的概念、基本上、老實說、我這邊。」如果妳／你也有這樣的習慣，可以藉由寫稿的方法讓這個習慣遠離你！

字斟句酌，細部調整

有時候我們上台說故事的場合是很慎重的，比如說像TEDxTaipei的場合，很多人在看，還有錄影，自然不是像平常一樣，講稿寫一寫就可以上台，而是要經過不斷地練習、調整、修改。

我在TED之前的六分鐘講稿，修改版本超過二十個以上。都是經過試講、練習或錄音之後，反覆地修改架構和畫面，讓它成為一個更動人的故事。而若是沒有寫稿習慣的講者，只憑著記憶修改，很難顧到每一個細節。當我們一個字一個字地調整故事的內容，我們自然就離理想中的故事更近了一點。

下一次上台說故事前，別忘了寫稿這個充滿魔法的工具喔！

書籍介紹

本文摘錄自《故事力：TED專業講者親授，職場簡報、人際溝通無往不利》，四塊玉文創出版

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作者：朱為民、余懷瑾

18分鐘說完一個故事，不難。18分鐘說一個讓人印象深刻，

為之感動的故事，很不容易……

但他們，做到了！

兩位擔任TED×Taipei演講者，說過上百場演講，

兩位重量級演講者攜手合作，

教你學會故事力！

◆故事主題力

為什麼說故事要有主題？學會如何打造故事的整體感與使命感，用三個方法找到故事的價值。

◆故事結構力

了解故事的開頭、轉折和結尾，每一個環節對故事的影響，帶你從電影預告說出一個有結構的好故事。

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了解聲音、肢體與走位在故事的運用，關於表情的三個練習，使用道具的技巧……讓你的故事更有吸引力。

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航