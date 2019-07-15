【圖表】國民黨對比民調：除韓國瑜大勝外，柯文哲也超車蔡英文

今（15）日國民黨公布總統初選民調結果，韓國瑜以44.805%的總支持度，成為國民黨所推舉2020總統參選人。第二名的郭台銘支持度僅有27.730%，不達3成。

除了5位參選人的支持度調查外，本次國民黨總統初選民調也跟民進黨一樣，有加入蔡英文與柯文哲做對比式民調，調查5位候選人與蔡英文與柯文哲競爭時的支持度。

從上圖來看，韓國瑜依然是支持度最高的候選人，支持率達到47.7%，其次是郭台銘29.2％。

從這份資料中能看到除了韓國瑜以外，其他4位候選人的對比式民調結果在「都不支持」與「不表態」的比例都超過4成，其中張亞中對上蔡英文與柯文哲這組，甚至超過一半的受訪者選擇都不支持或不表態。

而作為對比的蔡英文與柯文哲，他們支持度的變化情形不同。蔡英文不論是跟那一位國民黨候選人相比，她的支持度變化不大，大致維持在14%~17%左右，可能代表這次調查的受訪者，如果是支持蔡英文的人，大多都是堅定支持，不會因為國民黨候選人差異而有變化。

但，柯文哲支持度的變化就較大。當柯文哲與張亞中、周錫瑋這兩位比較時，支持度都超過25%；而跟郭台銘相比時，則只有14.6％的支持度。代表這次調查的受訪者中，大約有1成的人對於柯文哲的支持態度還處於搖擺狀態。

國民黨總統候選人由韓國瑜出線，相較於一個月前民進黨總統初選民調時，也有以韓國瑜與柯文哲為對象做黨外對比民調。所以國民兩黨的總統初選民調，都有柯文哲、蔡英文、韓國瑜三者的對比民調。下圖是這兩次民調結果的比較。

從中能看出柯文哲的支持度都在兩成左右，但是蔡英文和韓國瑜的支持度則呈現相反情形，這樣的結果可能收到機構效應或動員效應的影響。

這樣的差異也可能來自民調時間與方式的不同，尤其是方式不同，民進黨採用市話加手機的方式，而國民黨則僅用市話調查。

關於不同年齡層支持度是否有差異，六月時民進黨有公佈相關資料，但是國民黨目前尚未公佈相關細節數字，所以目前無從比較。

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核稿編輯：楊之瑜