葉門內戰讓2000公里外的巴基斯坦，面臨嚴重的「蝗蟲危機」

以棉花為主要出口作物的巴基斯坦，近期面臨嚴重蝗蟲蟲害，從非洲國家蘇丹和厄利垂亞（Eritrea）爆發的沙漠蝗蟲危機，在紅海周邊國家雨量充足，以及葉門苦於內戰、無暇防治的狀況下，蔓延到離葉門2000公里以外，以「棉花產業」立國的巴基斯坦。

《海灣新聞》（Gulf News）報導，巴基斯坦國家糧食安全和研究部表示，沙漠蝗蟲約在3月份，從巴基斯坦西南部進入。《半島電視台》6月20日報導，據巴基斯坦國家糧食安全和研究部稱，數百萬隻蝗蟲已經進入了巴基斯坦第二大棉花生產省信德省（Sindh）。6月，巴基斯坦網路上瘋傳蝗蟲大舉入境的影片和照片。

Like biblical plague, locusts descend on #Pakistan’s #Sindh provide, the country’s second biggest producer of cotton crop. This is Dadu. Video via @NKMalazai pic.twitter.com/HMgB0GaIlQ — Mehreen Zahra-Malik (@mehreenzahra) 2019年6月25日

根據聯合國糧農組織（FAO）的介紹，蝗蟲群體從一平方公里到幾百平方公里不等，每平方公里的蝗蟲群約有4000萬～8000萬隻成蟲。而小群體的蝗蟲一天吃掉的作物可以等同3萬5000人的糧食消耗量。對農業生產、糧食安全以及環境和經濟發展都可能構成重大威脅。

《半島電視台》報導，巴基斯坦央行數據顯示，該國主要出口產品就是棉花和棉花相關產品，去年該國出口247億美元貿易額中，有117億美元來自相關產品。而相關產業包括紡紗廠和紡織廠，提供上萬個就業機會。

聯合國糧食及農業組織稱，巴基斯坦已經對超過8000公頃的土地噴灑殺蟲劑，以抵擋蟲害，官員表示，目前沙漠蝗蟲尚未進入大量繁殖期，但如果7月的季風季節出現充足的降雨量，沙漠蝗蟲將可能在巴基斯坦產卵，繁殖數量也將大幅增加，並嚴重入侵農業區域尋找食物。農糧組織表示，「如果在信德省出現早期季風降雨，那麼沙漠蝗蟲將可能大規模擴散，對農業將產生相對嚴重的影響。」

過去一個月，在巴基斯坦經歷重大經濟危機，增長放緩、匯率暴漲和通膨上升。近期，國際貨幣基金組織（IMF）才批准了巴基斯坦60億美元的貸款融資。分析師稱，對棉花作物的任何威脅都可能是災難性的，特別是對該國已經停滯不前的出口而言。

根據聯合國糧農組織的介紹，這次入侵巴基斯坦的屬於沙漠蝗蟲，通常只活躍於非洲、中東和西亞的乾燥、半乾燥地區，這些地區一般年降雨量不到200毫米，而潮濕的沙土或黏土土壤是沙漠蝗蟲繁殖的有利條件之一。

聯合國糧農組織2月份發布的報導指出，2018年10月以來，東非厄利垂亞和蘇丹紅海沿岸平原因為降雨充足，使沙漠蝗蟲大量增加。1月中旬，至少有一個群體越過紅海往西，到達沙烏地阿拉伯北部海岸，2月底，沙漠蝗蟲也沿著紅海沿岸向北移動到埃及東南部。

聯合國糧農組織資深蝗蟲預報主任凱斯奎斯曼（Keith Cressman）2月就警告，「蝗蟲繁殖季節在夏季，在繁殖季開始前的3到5月控制蝗蟲非常重要。」而蟲害是否蔓延取決於蘇丹、厄利垂亞、沙烏地阿拉伯及周邊國家對蝗蟲的控制和監測，另外，阿拉伯半島內部和紅海兩岸3月至5月的降雨強度也有重要影響。

《半島電視台》報導，巴基斯坦食品安全部農作物保護部技術總監塔里尤罕（Tariq Khan）説，葉門從從2015年開始受困於內戰，葉門政府無暇及時控制蟲害，才讓蟲害蔓延迅速。

Photo credit: FAO Locust Watch 從東非爆發的沙漠蝗蟲蟲害，蔓延到2000多公里外的巴基斯坦。

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核稿編輯：楊之瑜