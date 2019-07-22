創業推廣台灣茶又連生兩胎！江舒韵：小孩讓我更有抗壓性

採訪：張詩華｜攝影剪輯：弗利登｜圖片提供：江舒韵

「台灣茶這麼好，全世界都知道，好茶葉是賣出去給其他國家，可是台灣人沒有喝到自己的好茶。」深深喜愛承襲中華文化的台灣茶，江舒韵和夥伴Alex共同創辦了「發現茶」，推廣台灣本土的好茶；創業艱辛，期間江舒韵還連生了兩胎，但她說：「感謝我身邊的人給我的支持，不管是來自先生、娘家、公司夥伴的協助，他們讓我能安心依靠，不會讓我在工作或家庭間充滿抉擇。」

七年級末段生的江舒韵，講起話來語速快，談到自家品牌「發現茶」，更是滔滔不絕，充滿熱情。起初只是和大學同學一起經營販售茶葉的網路平台，熱愛中華茶文化的兩人，後來深感台灣有許多自產好茶卻不為年輕世代所認識，決定經營台灣自有品牌。江舒韵說：「我們這一代認識茶飲的方式就是『手搖茶』，也喝了很多進口茶葉，其實台灣茶葉是一個底蘊非常深厚的文化產品，我們在推廣茶葉時，希望幫助消費者走到產地，看到台灣土地的美好。」

江舒韵經常親自跑去茶農產地，她更認為，真正可以留在腦海中、有層次的味道都是來自於天然的好食材，成為媽媽之後的她，更秉持著幫孩子做副食品的心態來經營「發現茶」，希望帶給消費者天然且健康的好味道。讓她印象最深刻的就是加入紅棗的茶飲「紅棗專案」。

紅棗盛產是壞事？價格優惠反饋給消費者

「棗農大哥一推開倉庫門，撲鼻而來滿滿的紅棗香氣，我當下真的覺得超級美好！可是一轉頭，卻看到棗農大哥苦著一張臉。」原來當時紅棗盛產，明明是好事一樁，棗農卻面臨價格下跌以及無處可銷的困難；加上紅棗處理不易，儘管是個對於身體極好的食材，市面上卻少有食品加入紅棗，導致盛產反而變成了壞事。

江舒韵心中充滿感嘆，覺得這麼好的食材居然要因此被浪費掉了，於是和公司夥伴決定：不如把好價格回饋給消費者吧！江舒韵說：「物價上漲時食物會漲價，但當物價下跌時，很多食物也沒有因此降價啊！但我們公司決定讓利。」盛產讓棗農給予更低廉的價格，發現茶沒有因此賺取更多價差利潤，反而下修產品價格，這樣的調整獲得消費者廣大迴響，盛產的紅棗銷售順利，棗農大哥還親自打電話致謝。

親力親為做副食品 老公則是家事好隊友

從工作中獲得滿滿成就感的江舒韵，講起這些創業故事，或許會讓人以為她還是個毫無牽掛的單身工作者，其實她在創業過程中生了兩個小孩，目前才各三歲、一歲。江舒韵說，她非常感謝身邊家人朋友的支持以及理解，尤其是先生，「我知道不是所有老公都可以接受，老婆無時無刻都有可能把電腦拿出來開始工作。」因為職務內容主要是線上行銷，好處是她可以遠距工作，但缺點也是若有緊急事務時，她隨時要上線。她的先生不只支持她工作，也在家事上成為她的好隊友，不過有一件事，江舒韵始終親力親為，那就是製作小孩的副食品。

幾乎可以說是剝奪自己的睡眠來成就這一切。江舒韵和公司夥伴有默契，下班回到家、直到小孩睡前都是家庭時間，待小孩睡了，江舒韵才繼續未完的公事，大約夜間十一、十二點，她開始製作副食品，經常忙到凌晨兩點多。

前置胎盤要臥床 足月生產仰賴身邊夥伴支持

可是江舒韵沒有怨言，她認為身邊的人給她滿滿的支持，她才免於出現「為誰辛苦為誰忙」的自我質疑。她舉例，懷孕時被診斷為前置胎盤，大約懷胎四、五個月時醫生就要求她臥床休息。她進一步詢問醫生，總不能一直躺在床上吧？養胎的重點是什麼呢？醫生強調，一天絕不能站立超過二至三小時，否則隨時會早產。

江舒韵和家人及公司夥伴溝通，一週大約還是進公司三天，但所有活動都是「點到點」的移動，避免站立，期間除了改搭計程車通勤外，還有娘家爸爸、先生以及同事的熱心接送，會議時也是始終坐著，謹慎小心的照顧自己與腹中胎兒，同事甚至還經常叮嚀她：妳慢慢來，不要急。獲得身邊全力支持的江舒韵，孩子也順利在腹中足月直到四十周才生產。

「等到我生完了，公司同事還移到月子中心來開會。我相信這不是一般公司做得到，是公司夥伴願意給你一定程度的包容。」對於有心想要兼顧家庭與工作的女性來說，江舒韵強調「身邊夥伴的支持是非常非常重要的。」

江舒韵心目中的「媽媽力」

自言原本沒那麼喜歡小孩的江舒韵，發現小孩出生後自己完全不同了。從可以耐心哄小孩、抱著小孩睡覺，到願意引導鬧脾氣的孩子，這些都是以前的她所想像不到的。

「有了孩子之後，抗壓性完全不一樣，面對事情的彈性也不一樣了，能夠更加寬容。我覺得媽媽這個角色給我幾個很關鍵的力量，第一個是抗壓性，第二個是柔軟，第三個、也是最關鍵的力量，是同理心，不管在生活中或是事業上，我都發現自己看事情的角度不一樣了。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九