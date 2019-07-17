別再貼十字膠帶了！加強窗戶防颱就靠它！

你還在貼十字膠帶防颱嗎？

暑假將至，台灣即將進入颱風季，為了防止強風豪雨襲擊家中，加強窗戶防颱的工作不能少，但你還土法煉鋼的在窗戶上貼十字膠帶嗎？根據內政部建築研究所的試驗顯示，在玻璃上貼十字膠帶會造成壓力集中，反而降低玻璃抗風壓能力，提高玻璃破裂的風險。為了全家人的居家安全，你該換一扇真正防颱的氣密窗！

防颱窗戶選擇三重點：抗強風玻璃、窗戶自動疏通雨水、結構強度高

在研發氣密窗技術上，傳承30年老經驗的王牌鋼鋁執行副總賴盈卉女士指出，在進行防颱工作或準備更換新窗時，應注意以下三項重點：

一、玻璃是否能抗強風

不同的玻璃材質及厚度會影響窗戶的抗風效果，窗戶搭配合適的玻璃不僅能有效對抗颱風帶來的強風，平時也能隔絕噪音或紫外線，讓你不必拿膠帶在窗上貼十字也可以擁有安全且安靜的居家環境。

二、窗戶是否具備排水功能

窗戶滲水最主要原因是封閉式的窗戶不及強風夾帶大量雨水短時間的侵襲，進而造成雨水滿溢無法排除。因此選擇擁有排水系統的窗戶很重要，與其讓雨水滿溢潰堤不如有效疏通，讓窗戶藉由排水通道將雨水疏通排到室外，豪雨來襲也不必擔心滲水而在窗框塞抹布。

Photo credit:王牌全天候氣密窗 窗戶排水系統阻絕雨水倒灌

三、窗戶結構強度是否足夠

窗戶可能會因強風造成彎曲變形，因此應視窗戶大小及風向加裝強化組件來提升窗戶的強度。而選擇平階式軌道可內拆窗戶，除了讓風雨後更好拆卸清潔外，更能避免一般階梯式窗戶因受限只能往外拆卸，易造成窗戶掉落的風險。

全天候氣密窗讓全家安心度過颱風季

王牌全天候系列氣密窗不僅符合以上三項檢核，更通過國家專業風雨測試能有效解決台灣民眾對窗戶防颱的困擾。擁有多重檢驗標章並獲得美國、日本等國專利認證，品質安心掛保證。

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