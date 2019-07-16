要少數族裔女議員「滾回國」惹議，川普：很多人贊同我的觀點

（中央社）美國總統川普推文暗批某些少數族裔聯邦眾議員，要她們「滾回原籍國」，引發各界抨擊。無視批評聲浪的川普今天再開罵，嗆進步派的民主黨年輕女議員若對美國不滿，「可以走人」。川普在白宮舉辦的「美國製造」產品展會活動上告訴記者：「她們只會抱怨。」並說不擔心自己的發言有種族歧視問題，「很多人都贊同我的觀點」。

爭議源頭從川普的這篇推文開始

這些女議員與川普間的爭議，從川普昨天一連串推文開始。

他在推文中提到：「真有意思，看到這些『進步派』民主黨籍女國會議員，她們原本所在國家的政府是完全且徹底的災難，是全世界最糟糕、最腐敗也最無能…她們卻惡毒地告訴美國人民…我們政府該怎麼運作。」川普沒有說出他指涉的對象是誰，推文說：「她們為什麼不回原籍國，幫忙收拾殘破不堪和犯罪猖獗的爛攤子？」

四人幫成員僅一人非美國出生

《法新社》和《路透社》報導，川普似是影射「四人幫」（the Squad），也就是聯邦眾議院內一組年紀相對輕、自由派、去年首度入主國會的少數族裔女性新秀議員，包括紐約州的歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar）、密西根州的特萊布（Rashida Tlaib）以及麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

上述4人，只有歐瑪不在美國出生。她年幼時隨家人以難民身分離開索馬利亞，並於1997年抵達美國明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）。

歐加修-寇蒂茲在紐約出生，擁有波多黎各裔血統，特萊布出生於底特律，是首位巴勒斯坦裔美籍國會議員，索馬利亞難民出身的歐瑪，則是美國第一位黑人穆斯林女國會議員。

川普開罵後數小時，4名女議員在記者會上予以反擊。普瑞斯利譴責川普發表「仇外且冥頑不靈」的言論，還說「我們不會沉默不語」。

她們4人在國會山莊召開記者會時表示，川普意圖有二，一是散播分裂，二是分散各界對他對移民、醫療和稅收政策失敗的注意力。

歐瑪說，川普對4位「有色」議員展開「公然的種族主義攻擊」，並在推特表示：「你正在煽動白人民族主義，因為你很生氣，像我們這樣的人能進入國會並對抗你充滿仇恨的議題。」她說：「這正是白人民族主義者做的事。」

歐加修-寇蒂茲在推特回嗆跟她同樣出身紐約市的「老鄉」川普說：

「總統先生，我『來自』的國家，是我們全都宣誓效忠的美國。你之所以大動肝火，是因為你無法接受美國有我們這些人。你仰賴一個受驚的美國好讓你下手掠奪。但是，總統先生，你知道最大的痛處在哪嗎？你除了無法接受美國用選票選出了我們，也無法接受我們不怕你的事實。」

歐加修-寇蒂茲在記者會上表示：「他仰賴種族主義、分裂和反移民情緒來鞏固權力，因為他對美國的未來沒有積極的願景。」她說，這些是蓄意的攻擊。「我認為這是一個分裂國家的策略，因為國家愈分裂，他愈能從中得到好處。」

普瑞斯利則在推特上傳川普貼文螢幕截圖，說川普言論「正是種族歧視的樣貌，而我們則是民主的樣貌」。

歐瑪和特萊布一再呼籲彈劾川普。

兩黨都有反彈聲浪，國外領袖也看不下去

前一天，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）力挺自家人，在推特批評川普：「我拒絕川普的仇外言論，那意圖分裂我們的國家。」裴洛西說，川普的言論證實他「讓美國再次偉大」的計畫，向來都是「讓美國再白回來」。

民主黨籍前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）嗆川普說，川普影射的這幾位女議員「都來自美國，但你有件事說對了，她們的政府目前是完全且徹底的災難」。

川普這番言論讓民主黨人士相當不滿，起初保持沉默的共和黨人今天也站出來反批川普。共和黨籍的緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）說，她不贊同「極左派」民主黨議員擁護的政策，但「總統推文叫某些國會議員『從哪來就滾回哪去』實在太過份，他應該收回這些話」。

共和黨的賓州聯邦參議員杜美（Pat Toomey）力挺這些女議員，說「她們4人的公民身分與我的一樣無庸置疑」。

眾院唯一非裔共和黨議員賀德（Will Hurd）告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普的推文充滿「種族主義和仇外」色彩，他這番「行為也不配成為這個自由世界的領袖」。

南卡羅來納州非裔共和黨聯邦參議員史考特（Tim Scott）批評川普使用「令人無法接受的人身和種族攻擊語言」。俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員特納（Mike Turner）則說，這些言論「帶有種族主義，他應該道歉」。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）告訴紐西蘭廣播電台：「通常我不去管別人的政策，但許多人都明白，我的意見完全且徹底的與他（川普）分歧。」她說，紐西蘭樂見權力走廊存有多元性，「我們的國會應該反映紐西蘭的樣貌，應該要有不同的文化和種族。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說：「我認為，加拿大民眾和世界各國民眾都很清楚我對（川普）這些評論的看法，也就是這並非加拿大處事的態度。」他說：「加拿大的多元性正是我們國家最偉大的實力之一，也是加拿大人強健的韌性和驕傲。」

即將卸任的英國首相梅伊稍早也譴責川普這項推文，直斥這項推文「完全令人無法接受」。梅伊的發言人表示：「她認為對這些女性所說的那些話，完全令人無法接受。」

不怕言論有種族色彩 川普：很多人同意我

無視批評聲浪的川普今天再開罵，嗆進步派的民主黨年輕女議員若對美國不滿，「可以走人」。川普在白宮舉辦的「美國製造」產品展會活動上告訴記者：「她們只會抱怨。」

他說：「這些人厭惡我們的國家。如果在這裡過得不快樂，可以離開。」「現在就可以走人。我不知道有誰會想念她們。」

川普還指控4名分別為西語裔、阿拉伯裔和非裔美籍民主黨女國會議員，對「蓋達組織（Al-Qaeda）等美國仇敵」有「愛」。

記者問他，是否會因許多人認為這番話帶有種族主義色彩感到憂心，川普回應說：「我不擔心，因為有很多人贊同我的觀點。」

川普2020競選連任辦公室通訊副主任渥金（Matt Wolking）堅稱，總統的話被錯誤解讀。渥金推文說：「任何人指控總統叫國會成員滾回原籍國，都是在扯謊。總統是要他們『回來，讓我們看看事情是怎麼辦的』。」





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核稿編輯：楊士範