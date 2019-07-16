曾因同志身份遭迫害，電腦之父「圖靈」登上英國50英鎊新鈔

（中央社）英國即將改版的50鎊新鈔今天揭曉，曾因為同志身分遭到迫害、第二次世界大戰的密碼英雄圖靈（Alan Turing）成為新鈔的肖像人物。

英國鈔票的正面都是英國女王伊麗莎白二世的頭像，背面則印有各種不同領域的著名人物。英國央行總裁卡尼（Mark Carney）去年宣布，新版50英鎊鈔票的頭像，將紀念在英國科學領域有貢獻的人物，由民眾上網提名。

由22萬多被提名人物中經過篩選，包括圖靈、去年3月逝世的知名物理學家霍金（Stephen Hawking）、英國第一任女首相佘契爾夫人，以及女科學家富蘭克林（Rosalind Franklin）等989人進入決選，由貨幣人物諮詢委員會（Banknote Character Advisory Committee）進行篩選後決定。

卡尼表示，圖靈是傑出的數學家，他的成就深深影響當今社會。他是電腦科學和人工智慧之父，也是二次世界大戰的英雄，貢獻深遠。

圖靈是誰？

《風傳媒》報導，圖靈出生於英國倫敦，從小就表現出他的天才，特別是對數字和智力遊戲著迷。1934年，圖靈從劍橋大學國王學院（King's College, Cambridge）畢業，1936年發表論文《論可計算數及其在判定問題上的應用》（On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem），並在文中提出被稱為「圖靈機」（Turing machine）的抽象計算模型，這個計算模型為現代電腦、電腦科學及計算理論奠下數學基礎。

圖靈的電動機可說是現代電腦的前身，並在第二次世界大戰期間成功破解德國U型潛艦使用的密碼。他在英國二戰時期解碼中心布里奇利公園任職時的貢獻，被認為是縮短二戰的功臣。

不過他在1952年因與同性發生性關係，被判定嚴重行為不檢。不但遭到撤職，還被施打女性荷爾蒙以化學去勢。在當時的英國，同性性關係為違法行為，一直到1967年才除罪化。圖靈在1954年服毒自殺，享年41歲。英國政府在2013年特赦圖靈，洗刷他的污名。

綜合《自由時報》和《風傳媒》報導，2009年在萬人請願下，英國政府正式向圖靈公開道歉。2013年，英國女王伊莉莎白二世赦免了圖靈。圖靈的家人則在2015年持50萬人簽名的請願書向英國首相請願，希望能赦免與圖靈同樣因同性戀獲罪的4萬9000人。2017年，圖靈法案生效，這4萬9000位因同性戀定罪者也獲得赦免。



這個50英鎊新鈔的設計還反映了圖靈的作品。它具有二進位碼的自動收報機紙帶，說明他的生日（1912年6月23日），並描繪他用來協助破解納粹德國密碼系統「恩尼格瑪」（Enigma）的解碼機「炸彈」（Bombe）。



新鈔上面還有圖靈在1949年給英國《泰晤士報》（The Times）的一段話：「這只是將來之事的預示，也只是將來之事的影子。（This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be.）」

新版50元英鎊鈔票將是塑膠材質，取代目前印有工業革命先驅、蒸汽機改良者瓦特（James Watt）和他的合夥人波爾頓（Matthew Boulton）頭像的紙質鈔票。目前5鎊和10鎊鈔票都已改為塑膠材質，塑膠版的20鎊鈔票將從明年開始流通。

目前各個面額的鈔票上印的是誰？

5鎊：前首相邱吉爾（Churchill），2016年推出

10鎊：《傲慢與偏見》的作者珍・奧斯汀（Jane Austen），2017年推出

20鎊：現今經濟學之父亞當史密斯（Adam Smith），2007年推出

50鎊：企業家Matthew Boulton和發明蒸氣機的瓦特，2011年推出

50鎊鈔票在英國是最不流通的幣值，許多小商家不收這種大額鈔票，自助收銀機器和地鐵加值機器也不收50英鎊。不過，根據英國央行統計，目前市面上仍有3億4400張50鎊鈔票在流通，價值172億英鎊。

圖靈版的新50英鎊鈔票將在2021年發行，上頭的肖像採用目前收藏在國家肖像館、拍攝於1951年的圖靈相片。

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核稿編輯：楊士範