認知症長者遊走迷路層出不窮，政府應對有如「鋸箭法」

如果留意媒體的社會新聞，幾乎每天都會有警察局所發佈警方協尋認知症（失智症）長者的新聞，日前甚至有媒體指責，政府的長照政策似乎有漏洞，為何天天發生認知症長者遊走迷路的事件。事實上，這正反映出台灣認知症政策規劃的「鋸箭法」，醫療主導政策走向，忽視家庭照護者教育及整體生活照護的重要性，也忽略認知症長者的特性，更忽視機構間的政策分工與協同。

認知症患者因認知功能逐漸受損，影響原本的記憶、方向感、現實導向、決策、辨識等能力，遊走迷路是上述功能喪失後容易出現的其中一種行為，也是大多數認知症家庭在照護上最頭痛問題之一，在日本是以整體規劃方式，從家庭照護者教育、降低遊走的照護方法、科技產品的運用、友善社區提倡與推動、保險產品的規劃、警政機構的配合等進行降低認知症長者遊走迷路的政策分工與協同。

今年六月，警政署與民間團體曾就此一主題舉辦記者會，仍是各吹各的號。警政署說明，已經教育員警，若遇到家屬就認知症長者失蹤前來報案，應立即受理，從報案資訊、調閱監錄系統，清查地緣關係等方式搜尋。

警政署強調，訂定「認知症失蹤人口獎勵規定」及「員警協助申辦預防走失手鍊獎勵規定」，也與民間組織合作，甚至警政署署長陳家欽一聲「比照重大刑案處理！」令下，要求以同理心一律比照重大刑案處理，近五年尋獲率高達八成四，長者尋獲率最高。

其實警方所做的僅是在補破網。

民間團體則分別提出，「愛的手鍊」、「走失協尋三不六要」概念，呼籲家屬要申請手鍊，三不是「不用等、不用跑、不用錢」，六要是「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」。

雖然社政機關及民間團體會表示，有愛心手鍊、民間企業研發出GPS定位功能的裝置、QRCode等；警政機關會說，可到刑事單位留下面容辨識及指紋按壓紀錄；但照護者欠缺對照護技巧與方法的學習，苦於無法讓認知症長者願意配合帶愛心手鍊、去進行指紋捺印、帶GPS定位裝置、穿有QRCode衣服等，形成每年台灣還是兩千位以上長者走失，甚至有人從此天人永隔，徒有工具卻無法有效運用的窘狀是如何造成的？

衛福部還會告訴民眾，政府有「認知症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，但卻看不到如何進行降低認知症長者遊走迷路的政策規劃，及各單位間的分工與協同。

如果家庭或機構的照護者不瞭解認知功能缺損與遊走迷路間關係，無法提供規律化生活照護活動，忽視多元保護措施的運用，只要照護者視線一個閃失，認知症長者就會從眼前消失，如果運氣好，碰到警察再以「人臉辨識」系統，比對身分證影像資料庫，可幫迷路長者找到安全回家路，運氣不好，找到時，可能已經漂浮在溪上、跌落在山谷間，因而離世。

警政署數據顯示，台灣每年有約2萬失蹤人口，其中失蹤的認知症長者逐年增加。從民國105年1640人、106年1982人再到107年失蹤的認知症患者有2190人，占全部失蹤人口近一成，遊走迷路人數隨著認知症罹病人數增加勢必不斷成長。

日本：面對團塊世代的2025危機，致力打造「共生」社會

來看同樣的問題在日本，認知症長者遊走迷路人口是呈現逐年增加，根據日本警察廳的彙總數據，2018年警方接報，因認知症或疑似該症而走失者達16927人，較上年增加1064人，為統計開始的2012年（9607人）的1.76倍。2012年以來該數據逐年增加，屢創新高。

面對這一趨勢，日本更擔心的是，在「團塊世代」（戰後第一次嬰兒潮時期出生者）年齡全部達到75歲以上的2025年，預估患有認知症的長者將增加到約700萬人（目前預估為520萬人），屆時，遊走迷路的認知症長者人數勢必更加成長。

日本政府於6月18日決定認知症對策新大綱，將重點放在推遲發病與病情加重的「預防」上。鑑於走失者增加的現狀，加強旨在儘早發現的對策也成為課題，再配合沿襲新橘色計畫對認知症友善社區的營造，打造便於認知症患者一起生活的「共生」社會，以降低走失的可能。

持續輕忽認知症照護專業師資培育，長者遊走迷路行為勢必持續成長

檢視認知症長者遊走迷路行為是與認知功能缺損息息相關，容易發生在初期或輕度認知症長者身上，原因就在於肢體功能與行動能力尚佳，倘若「認知症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，無法提供家庭與機構照護者對認知症與照護的教育，協助照護者學習照護技巧，懂得規劃規律化日常生活的活動，建立多元化保護措施，源頭就產生遊走迷路的高風險因子，也增加警政機構的負擔。

尤其「認知症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」中，看不見認知症照護師資的人才培育計畫，也找不到針對降低遊走迷路因應對策的教材，家庭照護者無法學習，連長照機構都一樣不知如何應對，唯有緊閉大門，防止認知症長者開門出去後，就再也找不回來，甚至以侵害人權的方式─「約束」，以限制長者行動。

認知症長者雖然認知功能逐漸缺損，但仍具備豐富的人生經驗與智慧，大門緊閉，無法鎖住長者靈活的身手，還是發生長照機構的人員不知道長者已外出遊走，直到警察將長者帶回來，才發覺原來已經出去遊走一回。

高雄彌陀區一位家屬早晨將父親送到日間照護中心，卻接到警方通知，父親跑到市區街道上。原來是岡山警分局彌陀分駐所發現彌陀區中正路，有位長者不顧車輛來往，行走在大馬路上，導致交通混亂，員警見狀將他帶回分駐所，並聯絡家人。

雲林縣斗南鎮，一名住在老人長期機構患有認知症的90歲老翁曾在深夜突然不告而別，院方在圍籬鐵絲網發現一塊布料，找了一天一夜都找不到人，隔兩天早上老翁自行返回院內，說他肚子餓了要吃飯。這位長者雖然已經90歲，但身強力壯已有多次翻牆出去散心的紀錄。

一名罹患認知症65歲陳姓老翁，家屬將他安置在長照機構，他自行溜出長照機構，在桃園蘆竹區中正路附近迷失方向，經民眾發現，擔心他的安危通知警方，派出所員警獲報前往，老翁喃喃自語「想找弟弟」，表示自己是從嘉義搭車到桃園來找弟弟，卻忘記弟弟的家住址，警方立即協助通知家屬，才發現老翁早已不住在嘉義，現居桃園區且弟弟也在桃園。

連所謂的專業日間照護中心及長照機構都會發生認知症長者遊走出去，遑論一般家庭照護者，如果衛福部持續輕忽認知症照護專業師資的培育，家庭與機構照護方式與技巧不足情況下，認知症長者遊走迷路行為勢必持續成長。

別再以「鋸箭法」看待遊走行為，及早打造認知症友善社區

此外，友善社區是認知症長者照護的重要防護網，無論是可讓長者持續安全的生活在家庭，活動在社區中，更可減輕家庭照護者壓力與負擔。日本從橘色計畫、新橘色計畫到今年的認知症對策新大綱，都將認知症友善社區的營造視為重要內容，讓認知症患者生活能與社會「共生」在一起，以降低遊走迷路的可能，並提出具體工作內容與目標。

反觀台灣，原本認知症友善社區計畫歸屬衛福部照護司，在成立長照司後，業務隨即轉移。去年配合疾病預防及健康促進，再次轉移到國健署，承辦人員均是新手上路，計畫內容一再變動，更不見推廣認知症全民教育的具體執行計畫。如何提升大眾對認知症的認知，僅見到一場又一場聽眾被動員出席重覆出現的演講，無法檢視有多少民眾認識認知症，與願意在社區中支持或協助認知症家庭及長者。

他山之石可以攻錯，衛福部的「認知症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，應針對遊走迷路行為早日規劃出有效的因應對策，從源頭開始進行整體配套行動計畫，別再以「鋸箭法」方式看待遊走行為，或以政策宣示態度，告訴民眾「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」，才能降低或控制未來認知症長者遊走迷路的人數，讓認知症家庭避免發生天人永隔之痛。

參考新聞

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航