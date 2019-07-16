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2019/07/16, 職場
【插畫】一人當五人用，我是「斜槓青年」嗎？
Photo Credit: 編輯小姐Yuli的繪圖日誌
我們想讓你知道的是
所謂斜槓青年是「一個人有好幾份工作」，不是「一份工作要做好幾個人的事」，不要弄錯了。
唸給你聽
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在某一次與友社編輯聚餐時，對方提及自己的工作雖是某某線的採訪編輯，但卻以要支援其他線、臉書發文、排版、寫廣編企劃等等工作，席間公關說：「所以你就是所謂的斜槓青年！」
我想想覺得不對，馬上說：「等等！所謂斜槓青年是『一個人有好幾份工作』，不是『一份工作要做好幾個人的事』，不要弄錯了。」所有人都恍然大悟。
這時我想起曾經面試一份工作，對方說：「我這個編輯團隊，必須企劃自製『知識人文』、『文學』、『閱讀』粉絲團經營，很斜槓喔！」當時聽到我還覺得好有挑戰性，但轉念一想覺得好像不是如此，怎麼我們這個行業的人總是喜歡自我剝削呢？
每個當編輯的人，都是通才中的通才，但要避免讓斜槓一詞，成為剝削的理由。
本文經編輯小姐Yuli的繪圖日誌授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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