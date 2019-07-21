【圖輯】賣藥賣到心坎裡，懷舊年代的藥品宅急便──寄藥包仔

企劃：柯柯、幸恩｜設計：zuzu、芸萱

生病了就要看醫生，但是沒有醫生的時候要怎麼辦呢？其實你可能不知道，以前家家戶戶都有「百寶藥箱」喔！

究竟這藥箱怎麼來的？又為什麼會出現在牆上呢？快跟著圖文不符一起來揭曉秘辛吧！

Photo Credit: 圖文不符

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當時的藥價有多貴?

當時的月收入平均一個人是四塊左右，也就是400錢，看一次病就要將近100錢，一份藥也要將近70錢，對於當時的人們來說確實是不小的負擔！

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小知識

台灣寄藥包文化源自日本的「家庭配置」。藥袋裡的家庭配置藥品俗稱「便藥」，也被稱為「家庭平安藥」或「家庭常備藥品」。

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寄藥在你家

如果家中有訂購寄藥服務，寄藥包仔會將家庭常備藥品放在外觀像大紙袋的藥袋中送到你家，用多少算多少，還沒用的就先寄著，所以叫做寄藥包（要用台語念）。

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送一次藥至少需花三－五天

以前交通不便，一整個月都在外地配置送藥是常有的事。鄉下人重感情，常會邀寄藥包仔來家裡吃飯、過夜，久而久之就變成好朋友！

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答案在這裡

為了防雷，答案請往下看

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蝦龜掃用台語唸起來，就是氣喘的意思喔！聰明的你，猜對了嗎？

另外，合法的藥袋上需印製認可字樣：

日治時期：總督府認可or大日本政府認可

戰後：臺灣省衛生處許可

1971後：中華民國衛生署許可

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時代限定的寄藥包

30－70年代，限定出沒的寄藥包，在就醫不便的當時曾是重要的醫療文化，不僅幫助了需要醫療資源的人，更串起了一代人的情感呢！

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看完資訊圖表，一起來更深入了解寄藥包文化

日治時期・逐漸變化的用藥習慣

日治時代以前，台灣民眾習慣中醫問診，診後直接抓藥回家煎煮服用。在日本政府一系列宣導及衛生習慣改良之下，收效快速的西藥逐漸為人所知，並得到諸多好評。很快的，西藥成為民眾用藥的首要選擇，當時甚至還有人為藥寫詩。

什麼？藥會自己長腳送過來？

隨著時代的演進，除了從日本進口的藥品外，台灣也開始建起了自己的藥廠。當時最受歡迎的「成藥」是銷售重點之一。

為了增加銷量，也為了克服地域上的限制，各家藥廠開始培養自己的銷售員，挨家挨戶地送上藥包推銷，稱為「寄藥包仔」。所以不用出門家裡就會有藥囉！為了推廣用藥知識，他們還要經過考試審核。

先取貨後付款，賣藥賣到心坎裡

寄藥包仔每隔一段時間會到家中拜訪，按月結算用掉的藥費，並補齊你家所需的藥物。先使用後付費的精神，不僅讓客人即時用藥，也增加了許多營業額，真是送藥送到家的貼心服務啊！

藥廠百百家，藥選哪一家

為了讓顧客選擇自家的藥，寄藥包仔可是使盡全力呢！嘴甜腰軟是第一要務，還得要細心貼心注意顧客需求，才能獲得青睞。

在當時，寄藥包仔受到歡迎的程度，就像是街頭巷尾的好鄰居。送藥的長途跋涉中，寄藥包仔也時常在顧客家留宿。為了回報，也會給予藥的折扣。他們送的不只是藥，還是一份感情。

事物會消失，記憶會留下

現在家家巷口都有藥局診所了，於是寄藥包這個行業就不再那麼重要。不過，雖然這個行業已經消失，但他所代表的時代意義與情感，至今仍然留在老一輩人的心中。很多退休的寄藥包仔，還是會不定時的回去跟顧客聊天維繫感情。寄藥包本身也以一種文化留存下來，成為一代人的記憶。

你聽過寄藥包嗎？你還知道哪些已經消失的老行業嗎？回家和父母聊聊或是直接留言吧！

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本文由圖文不符授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航