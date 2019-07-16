中國經濟成長率6.2%創新低，川普稱貿易戰有效遭中國官媒反擊

（中央社）中美貿易戰火持續一年後，據官方數字，中國今年上半年經濟成長率年增6.3%，其中第一季6.4%，第二季放緩至6.2%。由於第二季成長率創下27年來新低，外界預測北京將推出更多經濟刺激計畫。

中國國家統計局今（16）日在官網公布上述經濟數據並分析說，整體來看，上半年國民經濟運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進發展態勢。但也要看到，當前中國國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，經濟面臨新的下行壓力。

各界分析怎麼看？關鍵還是在外需

《路透社》等外媒則引述專家說，中國第二季經濟成長率降到至少27年來最低點之際，中國政府因此可能推出經濟刺激措施，預防可能威脅到社會穩定的大規模失業。

不過，分析人士說，由於政府債台高築，中國經濟又面臨結構性問題，推出刺激措施的空間可能有限。

《香港經濟日報》引述上海證券首席宏觀分析師胡月曉認為，經濟如市場預期中低迷，但見底跡象也明顯，預期下半年中國經濟將走出見底企穩緩升的態勢。

不過，西南證券宏觀團隊分析，6月中國房地產、出口等需求仍面臨放緩壓力，雖然基建投資可能增加，但以目前政策力度，回升幅度有限，而企業盈利走弱，製造業投資難持續改善。中國的經濟放緩壓力依然存在，應推出更有力的「穩增長」政策。

華寶信託宏觀分析師聶文表示，今年下半年經濟增速會繼續往下，主要基於中美貿易談判雖在進行；外需則明顯下降，改善難度大。此外，中小企業表外融資繼續收縮，中小銀行流動性緊張對中小企業融資會有衝擊。

聶文說，展望後續政策，當前經濟成長趨緩最主要因素還在外需，國內政策將通過支持基建和新行業加以應對，但不會像前三次逆週期政策力度那麼大，此次基建增速預計在8至10%，不同於前幾次20%以上的增速，房地產會保持總體控制的態度。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智則認為，宏觀政策如減稅降費的效應下半年會更明顯；外部方面，中美也展開新一輪談判，有助於需求和預期的改善。他預計，第三季將延續逆週期調節，更多根據經濟運行情況進行預調微調，穩健偏鬆一點，但不會大幅度放寬。

民生銀行研究員宏觀經濟研究中心主任王靜文則認為，上半年財政政策發力過猛，下半年面臨後繼乏力窘境。貨幣政策將會保持邊際寬鬆，調降政策利率、定向降息、定向降準等工具都有可能出現。

官媒：中國經濟還是穩

中國GDP成長持續走低，引發負面解讀。對此，中共官媒《人民日報》今稱，今年上半年成長6.3%，這是「領跑全球的速度」，顯示中國經濟「還是這麼穩」，不是任何鼓譟可以否定的。

針對中國的成長，外界解讀多指向中美關稅戰造成負面衝擊。對此，人民日報16日推出大篇幅報導、分析與評論，積極正面解讀；人民日報海外版頭版標題則是：「6.3%，中國經濟還是這麼穩！」

報導稱，中國經濟不刻意追求經濟增速，在總體「穩」的基礎上，更多「進」的亮點加快顯現。6月份，社會消費品零售總額增長9.8%，比上月加快1.2個百分點，連續第二個月回升，創近15個月新高。在官方「六穩」給力下，下半年經濟會有更好表現。

報導指出，世界銀行6月發佈「全球經濟展望」報告下調了今明兩年全球經濟成長預期，但將2019年中國經濟成長預期維持在6.2%不變，認為中國政府有能力透過貨幣和財政政策應對外部挑戰。國際貨幣基金組織在4月份發佈的報告中將今年中國經濟成長預期上調至6.3%。

人民日報還刊出署名「鐘聲」的評論稱，中國經濟發展不是任何鼓譟能否定的，相較於一些人熱衷於衝擊全球產業鏈的生亂添變行為，來自中國這種代表和平合作力量的「穩的因素」更顯彌足珍貴。

評論稱，可笑的是強調美國加徵關稅導致中國經濟受困的造勢之音又被複製、貼出來。美國一些人怕人們不能「誤讀」中國經濟的成績單，於是聲稱中國經濟放慢了速度，還虛構「美國對中國施加關稅的措施，對那些想要離開中國前往非關稅國家的眾多企業產生了重大影響」之說。

《環球時報》的社評則反嗆美國，指中國經濟的季度增速降到6.2%，但也幾乎是美國增速的兩倍，而且實際產生的經濟增量也比美國的多。中國除了對美貿易在下降，與其他幾個大經濟體的貿易額都在上升。美國從中國進口的下降並未能夠刺激其國內製造業的真正重振，而是從中國的進口轉為了從其他國家的進口。

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核稿編輯：楊之瑜