日本漢生病友家屬國賠勝訴，但台灣對樂生院民的歧視仍持續發生

文：陳孟秀（大恆國際法律事務所 主持律師／台北律師公會理事／時代力量秘書長）

前幾天看到日本漢生病友家屬的國家賠償訴訟勝訴時，身為樂生療養院民十多年來的義務律師，實在感慨萬千。

漢生病患是我自律師執業以來一直很關注的議題，這十多年來老是把樂生當成自己家在跑，院民也總是待我如家人。

【編按：簡介樂生議題】



由於過去社會對漢生病（舊稱痲瘋病）有諸多歧視，故1930時，日據政府在新莊、桃園交界建立了強制收容漢生病患的樂生療養院，最多曾收容1800多位院民。



二戰後，隔離政策取消，但許多與家人分離多年的漢生病友只能以院為家，形成一個獨特的聚落。1994年，捷運機廠選址於樂生院，2003年，進行第一波拆除，引發為期多年的樂生保留運動。

幾年前，與日本漢生病患的律師團交流時，日本律師告訴我，他們正在為漢生病患的家屬提起訴訟，要求國家為漢生病患的家屬在社會上所遭受到的歧視負起責任。

聽到這個訴訟，我很驚訝，因為這是一個非常進步而富有人性尊嚴的主張。

日本律師問我，「能不能在台灣也努力看看呢？」我苦笑，畢竟過去台灣的法院從來都沒有站在漢生病患這邊，加上這個「漢生病患的家屬名譽權」的概念，離台灣似乎還有一段距離。

沒想到過了幾年，日本漢生病友家屬的訴訟成功了！

Photo Credit: Reuters/達志影像 日本的漢生病患同樣遭遇過強制隔離的歷史，也有數年的抗爭和訴訟長跑。照片攝於2001年。

日本這次的勝訴，成功推動「漢生病患的家屬」名譽上的恢復。法院肯認了歧視的存在，並裁決國家因為不作為，而導致患者家屬的就業、就學以及結婚上遭受社會歧視。

最重要的是，國家放棄上訴。

首相安倍晉三更數度在公開場合上表示：「家屬的遭遇難以形容，不能讓他們所受的艱辛持續下去。」

台灣雖然在2008年通過《漢生人權保障及補償條例》，並對漢生病患所為不當隔離進行補償，但條例裡的回復名譽、醫療權益、安養權益及漢生醫療園區之規劃都沒有具體落實，以致對漢生病患的種種歧視還持續發生。

政府承諾要重建樂生，卻將樂生療養院大門挖空，蓋了一座「懸空陸橋」，讓手腳十分不方便的院民進出要搭乘電梯，從未顧及他們搭乘的困難，倘若機器故障、火災、地震時無法反應的種種問題，等於把院民困在院內，變相二度隔離，斷絕樂生院與外界連結。

而在轉型正義的概念裡，「恢復」、「保存」都是很重要的工作，人民必須要對故事有記憶才有恢復名譽的可能。所謂的轉型正義並不是把所有威權的、不義的符號全部消弭就是正義，而是如何在重建、保存的過程中，賦予這些威權符號新的意義，讓人民能記取歷史的教訓，並撫平威權帶來的傷口。

事實上，樂生療養院的舊大門是一條Y字型的斜坡。Y字一邊是只有醫護人員（正常）可以走的，另一邊則是病患（不正常）專用，這代表了隔離的意象，樂生院民一直很期待能夠重現該大門入口意象。

樂生院之所以要被保留、重建，在歷史、人文、轉型正義上都有它獨特的價值，這也是規劃漢生醫療園區的核心，遺憾的是，這些少數群體在利益面前，總是被輕易地犧牲。

從日本訴訟案例中，我們可以看到國家如何與錯誤政策下所傷害的群體和解。

期待有一天，台灣能夠真正正視漢生病所經歷的歷史傷口，為漢生病患、病友家屬去除污名的標籤，讓他們不再活在歧視的黑暗裡。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航