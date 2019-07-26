《女子人際學》：面對在男性面前態度大轉變的女性，該怎麼因應才好呢？ 

文：有川真由美

表裡不一其實也是誠實的表現

——如何因應在男性面前態度大轉變的女性

前陣子，一名五十幾歲的女演員在說明婚外情的記者會上邊哭邊說。當時在談話節目裡，有個搞笑女藝人評論這件事，讓我忍不住贊同。

「這麼說可能有人認為是醜女的個性太扭曲，但我覺得當情勢不妙時就哭，這一招只有美女才有效。從小身邊就有這種人，只要一哭就有男生去安撫......」

就算到了一把年紀，女性若隱若現的「小聰明」，依舊會讓其他女性看不順眼， 忍不住想攻擊。即使不是美女，有些女性在男性面前仍然會扮演異性喜愛的類型，會做出裝可愛、賣弄性感等，這行為深深刺激著表裡如一認真生活的女子，以及她們的「女性特質」。其他還有像是明明在女生團體中懶得要命，遇到男性就變得殷勤，把對方照顧得無微不至；講話的聲音高八度，還會拉尾音；餐會上頻頻對男性肢體接觸，不斷撒嬌，或是只對男性友善等各種行為都有。讓人覺得「這傢伙個性很糟」的第一名就是「在男性面前態度大轉變的女性」吧。然而，如果對這種人擺出厭惡的態度，自己好像就成了欺負可憐灰姑娘的壞心後母。況且一想到為什麼男人都不會發現更是一肚子火。

那麼，面對在男性面前態度大轉變的女性，該怎麼因應才好呢？

首先，把對方當作「誠實的人」吧。任何人面對男性與女性的態度略有不同，是很正常的事。女人就算成了老婆婆，對外表英俊的男子也會特別好。

對這類人來說，她們是非常認真用撒嬌，並營造讓對方愉快的態度來面對異性的。比方說，在宴會中想盡方法坐到萬人迷男性身邊的女生，特別討人厭，但也可以換個角度想，她也是用自己的方法在努力呢。

接著，自問：「自己是否有損失呢？」如果這種女生接近自己盯上的男性，那麼自己也加入這場競爭就行了。這時候我很贊成玩大風吹的遊戲，製造大家可以換位子的機會。總之，千萬別顧慮太多而自行退賽，那就太可惜了。

不過，如果是沒有特別希望博取好感的男性，就可以不必在乎。不需要用到「女性特質」，就以平常心跟對方相處即可。最厲害的女生是不因對方是男性就態度轉變，無論面對異性或同性都很豪爽，言行舉止自然不做作。

對方若擺出高高在上的態度， 輸給她也無妨

——如何與態度高高在上的女性相處

前面也提過，女性都有想一較高下、競爭優劣的天性。但其中也有不斷想展現自己居於高位，具有優越感的女性，非常煩人。

我最近也遇到這種人。說話帶有看不起別人的口氣，動不動就炫耀，一副高高在上的態度，對其他人說的話毫不留情批評很無聊，有時甚至讓我有點佩服，「這種人究竟是怎麼能擺出這麼高的姿態？」另一方面我也覺得有點好笑，「這是在威嚇別人嗎？」之所以這麼做，是因為她們也感受到相當的威脅。

殘酷的是，人通常看到不如自己的人就會感到安心。

這些高姿態的女性，內心深處的想法就是「我在『這裡』是平均之上」、「所以我就算姿態高一些也沒關係」。

近年來，人們知道明顯的高姿態或是炫耀，都是討人厭的行為，因此開始出現了「隱性高姿態」的女性。比方說，「我老是吸引到一些不怎麼樣的男人，就是吸引不到真愛」這類夾雜著自嘲的炫耀，或是「今年在巴黎爆買名牌，搞到現在荷包空空」這種用抱怨來偽裝的炫耀。相信有人在出席這類女性聚會時覺得有種莫名的疲累。

偏偏這種老是看不起人的人，最擔心自己遭人看輕。因為無法靠內涵一決勝負， 抱著自卑感，才會不斷競爭，計較輸贏。看到認為不如自己的人成功了，也不想承認，反倒覺得這沒什麼了不起。

真正高層次的人，即使什麼都不做也會獲得別人的欣賞；但想要獲得認同卻不得其法的女性，只好拚命表現自己。我們對這種人只能心想，「請快點把你內心的不安一吐為快吧。」

隨著這種人起舞，在情感上彼此競爭，只是浪費時間。「對啦，是你贏了～」只要自己爽快認輸，對方攻擊的力道也會變弱。如果能以寬容的心情來對待對方充滿不安的內心時，就給自己一個讚吧。

話說回來，長時間跟這種人相處真的很傷神，最好在適當時機更換話題，並與她保持距離。反正我們也不過就生活在這麼小的世界裡，也在渺小的價值觀中一決勝負，對方要是開心的話，輸給她多少次都無所謂啦。

書籍介紹

本文摘錄自《女子人際學：受男性欣賞，女性喜愛，人際關係瞬間提升的100個教戰守則》，時報出版

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作者：有川真由美

譯者：葉韋利

人際關係可以是「煩惱的種子」，

也可以成為「人生的資產」。

懂得善用女性柔韌的性格優勢，

就能改變痛苦不堪的人際難題。

女人天生的溫柔與感性，讓她們對人際關係特別敏感，也渴望與任何人都能建立良好的情誼。無論是與家人相處、跟職場上的同事交流，或是偶爾與朋友分享心事，皆成為她們生活中不可或缺的一部分。然而，很多心情上的不開心也是來自人際關係，那些困擾不但遠遠超過了單純相處的問題，更是求生存的基本之道。當女性朋友發現自己身陷痛苦的漩渦、煩惱不已時，該怎麼解決呢？

本書作者有川真由美認為，女性之間的情誼，是建立在同理的共鳴，以及彼此支援打氣的基礎上。女人也應該善用自身的柔韌特質，讓自己更加堅強。此外，人際關係中最忌諱與人發生爭執，應該要先試著改變自己的觀點，或許只是換個角度，想想「世界上也有這種人」，或者當作在了解「異國文化」，這樣我們也不會有大多情緒，令人痛苦的關係說不定就能迎刃而解。

全書整理出女性成功經營人際關係的100個守則，可以依照目前的困境，選擇最適合自己的方法，透過這些妙招，讓妳再也不怕與人相處，在任何關係中都能悠然自得！

最有效、能迅速解決人際障礙的方法有

生氣時，女人不是靠「強悍」，而是靠「韌性」來決勝負。

以簡單的幾句問候，就能傳達你的關心之意。

女性的人際關係是平面連結，因此彼此要保持剛剛好的距離。

怕生不是因為個性，而是沒有鍛鍊溝通能力。

道不同可以不相為謀，但不必「為敵」。

比起「競爭」，更重要的是「互助」。

事情不是「非黑即白」，也不一定要有正確答案。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰