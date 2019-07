「一人公司」的簡單概念就是：質疑成長的企業

文:保羅.賈維斯(Paul Jarvis)

定義一人公司

一人公司的簡單概念就是:質疑成長的企業。

一人公司拒絕並質疑某些傳統的成長形式,不是基於自己的原則而質疑,而是因為成長並非永遠是最有利、或經濟上最可行之舉。一人公司可以是一位小型企業主,也可以是一小群創辦人。只要是希望能擁有更多自主權與自給自足能力的員工、高層領導者、董事會成員以及企業領導人,也可以採用一人公司的原則。事實上,如果大型企業想留住頭腦最聰明的員工,它們也應該考慮採納一人公司的某些原則。

當我不採用傳統商業上解決問題的作法(僱用更多的人、投入更多資金來解決問題,或者建立複雜的基礎設施來支援額外的員工),而是自己想出解決問題的辦法時,我親眼目睹我一生中最成功的事情。基本上,我在解決問題時,對於拋出「更多」的作法不感興趣。利用「更多」來解決問題,代表著更加複雜、更多成本、更多責任,還有通常也會有更多費用。「更多」通常是最簡單的答案,但不是最聰明的答案。我發現在不成長的情況下,找出解決問題的辦法,既能帶來快樂,也能帶來經濟效益。我和許多其他人反而喜歡用當前現有的資源來處理問題。雖然這種作法可能需要更多智慧,但是透過這樣的方式解決問題可以讓企業長期穩定,因為維持它運轉所需的東西就更少。

二○一六年十月,我寫下一篇部落格文章,說明我沒有興趣讓自己擁有或建立任何往指數型成長方向發展的公司,我覺得自己就像是綠色魚群裡的一條紅魚。後來發生一件有趣的事——文章回覆源源不絕而來。來自各式各樣令人興奮的行業的人們,包含銷售公平貿易焦糖的人、在最大的科技公司工作的人,以及製造服裝的人都發郵件給我。他們告訴我,他們也有同樣的感受——他們拒絕傳統的成長,也因此從中受益。當我開始圍繞在「保持小規模並質疑成長」的概念,發展自己的想法時,我不斷發現越來越多的研究、故事,以及其他人也這麼做的例子。我發現有一場無聲的運動,以這種方式發展企業,這場運動不是只有資金短缺的初創企業,或那些能勉強度日的人,當中還包含創造六、七位數收入的人與企業,而且在面對自己的工作時,他們比大部分商人感到更快樂。諷刺的是,這些紅色魚群正在成長。

一人公司的崛起

嚴格說來,每個人就是一人公司。

即使待在一間大公司,本質上你也是唯一關心自己最佳利益與持續就業的人。沒有人會比你自己更關心如何保住你的工作。即使你處在更大的工作架構下,你依然有責任定義自己的成功,並實現屬於自己的成功。

在大公司裡要成為一人公司可能會更難,但也並非不可能。組織內若有許多一人公司會有利於組織蓬勃發展,甚至讓組織能夠大幅度的進步。多年來這些人在各種事情上受到讚揚,像是發明便利貼、或開發索尼公司(Sony)的PlayStation。

「內部創業家」(intrapreneur)一詞,是大型組織裡一人公司的一個例子。內部創業家是指提出自己的目標並且執行這些目標的公司領導者。他們不需要太多的指導、細項管理或監督,因為他們被賦予充分的工作自主權。他們知道需要做什麼事,也會去完成那些事。他們了解公司的需求,也了解如何讓自己的才能相符,然後他們會努力去做到。

內部創業家與一人公司的不同之處在於,內部創業家通常負責產品的創造與行銷——也就是說,創造新東西背後需要有公司的資源。而組織中的一人公司不需要成為管理者或創造產品——他們只需要在沒有更多資源或團隊成員的情況下,找到合適的方法來變得更好、更高效。他們當然可以成為管理者或產品創造者,但這並不是唯一的定義。

在大公司裡發展的一人公司,過去有幫助大公司取得突破並主導市場的歷史經驗。像是戴夫.梅爾斯(Dave Myers),他在製造Gore-Tex布料的戈爾公司(W. L. Gore and Associates)工作時,公司賦予他「嘗試」的時間,以利在公司內部發展新想法,後來在他的嘗試之下想到一個點子,他把公司製造的一種塗料塗在吉他琴弦上,結果創造出最暢銷的木吉他琴弦品牌Elixir(是我的吉他使用的琴弦——它們領先競爭對手一大截)。有時候一人公司也會碰巧發生,例如3M公司的科學家史賓塞.席佛博士(Dr. Spencer Silver),原本在為航太公司製造黏著劑,但他在玩配方時,創造出一種不會留下任何殘留物的輕型黏著劑。這種輕型黏著劑不適用於飛機,但對紙製品來說卻很完美,於是便利貼就此誕生了。

有些大公司會給員工「私人時間」,讓他們在平常的工作角色外去嘗試各種想法,像是Google。Facebook則採用「黑客松」(hackathon)方式,也就是把電腦程式設計師聚集在一起,通常持續幾天,讓他們在相對較短的時間內進行大型合作。正是黑客松讓Facebook創造出「讚」按鈕,這個創造可以說是將生態系統連接至其他網路的關鍵。

在最近一項研究中,達特茅斯學院的維傑.高文達拉簡(Vijay Govindarajan)教授發現,在每五千名員工當中,至少有二五○名員工會是真正的創新者,而二十五名會是創新者兼偉大的內部創業家(或一人公司)。

在很多大公司當中,都會有許多一人公司隱藏在其中。如果培養這些員工創新與自主的能力和熱情,對整個企業會有很大的益處。但如果他們的創造力與自由思想被扼殺了,他們往往會迅速轉換到其他工作,或發揮企業家精神(entrepreneurialism)。他們的動機很少是出自金錢或薪水,他們更傾向於以最適合自己的方式重塑自己的工作與角色。

如果你是一人公司,你的思維是圍繞著你的生活來建立你的事業。對我來說,成為一人公司表示不必為了無限的成長而煩惱,因為這從來都不是我工作的目標。相反的,我只不過是專注於用有效的方式盡力完成工作,這也代表能做更少的事情。我可以用適合自己精神狀況的節奏完成工作,而不是用支付昂貴的開銷、費用、或薪水的方式來完成工作。雖然我很享受增加自己的財富,但我也了解如果我不關心自己和健康,我終會面臨報酬遞減的衰退點(point of diminishing returns)。

這個社會已經把「成功企業應該是什麼樣子」的特定想法,深植在我們的心中。你會盡可能花很多時間工作,而且當你的企業開始做得很好的時候,你會在各方面把一切都擴大規模。直到今天,這種策略依然被視為是企業取得成功所需的策略——在解決辦法中加入「更多」來解決問題。在這種思路下,任何保持小規模的人都會被認為還做得不夠好,因為沒有把「更多」加進來。但如果我們對這種商業思維模式提出挑戰呢?如果一間公司保持小規模也能解決問題,而不需加入「更多」來解決問題呢?

企業可能面臨任何問題,而成長並不是解決這些問題的最佳辦法,尤其是盲目成長。更進一步說,為了企業的長久經營而選擇讓企業成長,實際上這可能是你做出的最糟糕的決定。

因此一人公司不是反成長或反收入,也不只是一個人的企業(雖然他確實可以是)。雖然靠著技術、自動化,以及網路的連結肯定能更容易成為一人公司,但它也不只是以技術為中心、或是擁有創業思維的工作。一人公司會先質疑成長,接著如果有更好、更聰明的前進方向,便會拒絕成長。

接下來,讓我們看看所有一人公司的四個典型特徵:彈性、自主、快速以及簡單。

彈性

丹妮兒.拉波特(Danielle LaPorte)是一位暢銷作家,也是一位獨自奮鬥的企業家,她每月傳遞的目標設定與創業家精神訊息觸及數百萬人,同時她也是歐普拉(沒錯,就是那位歐普拉[Oprah])「百大超級靈魂」(Super Soul 100)領袖之一。但在她創業之初,曾被自己聘請不到幾個月的執行長解僱。

一開始,她認為自己的企業需要指數型成長(詳細內容參考第二章),因此她從私人投資者身上獲得四十萬美元的資金,條件是她必須聘請一位「天才執行長」來經營公司。於是她成立公司後聘請一位被視為超級巨星的人。

但六個月後,投資者與執行長希望改變企業模式,丹妮兒只需要每個月發表幾篇部落格文章,這表示她被降職了,同時她的薪水也被大幅降低了。

後來,丹妮兒透過瑜伽、淚水,以及好朋友來療傷,當從這些事情帶來的巨大衝擊復原後,她捲土重來。她帶著擁有關鍵人才的新團隊,在幾週內創立一個網站,成立一個她能完全控制的新企業,並想出開始賺錢的最快方法。她開始提供顧問服務,這項服務大受歡迎,以至於她需要建立等候名單,之後她也寫了一本暢銷書。

在她的新網站取得所有成功時,她意識到使用他人錢財的附加條件,往往是別人對你的企業與生活的意見。在艱困時期,她能夠找到成為一人公司的路。這是因為身為或成為一人公司與彈性有很大的關係:從困難中迅速恢復的能力與韌性——像是不斷變化的就業市場,或者被解雇。就像一間大公司關注的焦點轉變了,或者需要適應新的顛覆性科技——或甚至避免被機器人取代(別誤會,這本書沒有轉向科幻題材……只是多花一秒鐘在這議題上。)

自一九九七年以來,適應學習系統公司(Adaptiv Learning Systems)的執行長迪恩.貝克(Dean Becker)一直以彈性的理念為研究主題,並開發相關課程。他的公司發現,一個人所展現的彈性程度,遠比他們的教育、培訓、或經驗程度,更能決定他們在事業上的成就。與普遍的看法相反,彈性並不是少數人與生俱來的能力,它絕對是可以靠學習培養出來的能力。有彈性的人具備三種(絕對可以學會的)特徵。

首先,有彈性的人具備的第一個特點是接受現實。他們不要求事情以一定的方式進行,也不會投入不實際的幻想。他們不會幻想「只要改變這種狀況我就能成功」,而是抱持腳踏實地的觀點,了解在我們生活中發生的大部分事情,不會完全在控制範圍之內。我們能做的最好的事情,就是在我們順著生命之河漂流時,稍加掌舵這艘船。舉例來說,我今天不會因為我的鄰居正在使用吵人的電鋸,而停止寫作;我只要關起我的窗戶,撥放一些電子音樂,就能重新開始工作。丹妮兒.拉波特被解雇後沒有認輸,她停頓了一點時間,重整旗鼓,然後重新開始。

有時候用一點黑色幽默通常更容易讓人接受現實。我的妻子是一名消防隊員與現場急救員,她常跟她的部門同事開玩笑,因為他們經常會接觸到某些人一生中最糟糕的一天——房屋被燒毀,心臟病發作,甚至是電鋸意外事故。這些幽默是她的消防隊長積極鼓勵的一種應對方式,並非是要無視糟糕的局面,而是要為糟糕的局面增添一些光明。他們的幽默感跟拯救生命與滅火的能力一樣重要。無論對局外人來說,聽起來可能多麼愚蠢而無同情心,但黑色幽默能幫助現場急救員與消防隊員接受現實,讓他們在做自己的基本工作時保有彈性。

其次,有彈性的人具備的第二個特點是目標——出於「意義」,而不是單純出於金錢動機。雖然目標與金錢並不衝突,但當你身處可怕或有壓力的情況下,只要你知道自己是朝著越來越好的方向努力時,你就能更具備適應力。對個人與整個公司而言,這種目標感來自不可改變與核心的價值觀。一人公司知道他們可以享受自己的工作,但不會是各方面的享受。所以,即使工作有時也是有壓力的,只要跟整體、或更好的最終結果有關,那麼艱苦的工作終將值得。舉例來說,你可能會在推出新產品或爭取新客戶的那天覺得壓力很大,但如果產品或客戶符合你的公司目標,那麼一時的焦慮是值得的,因為並不是每天都有那麼大的壓力。

在一人公司裡,有彈性的人具備的最後一個特點是,事情發生變化時具備適應能力——因為他們總是如此。根據瑞爾森大學的資料顯示,在加拿大有42%的工作因為自動化的進步而受到威脅,另外根據二○一六年白宮經濟顧問委員會(White House’s Council of Economic Advisers)的資料顯示,在未來十年至二十年,美國62%的工作有危險。雖然我們可以拿「歡迎我們的機器人霸主」這句話來開玩笑(這是一九七七年改編自H.G.威爾斯[H. G. Wells]短篇小說《螞蟻帝國》[Empire of the Ants]的電影經典台詞),但威脅卻真實存在。麥當勞(McDonald)的機器人可以在十秒內迅速翻動漢堡,且幾年內就能取代整個團隊。特斯拉(Tesla)與其他公司正在研發自動駕駛的大貨車,目的是在長程貨運上取代貨車司機。甚至高技術的工作也面臨風險:舉例來說,IBM的華生(Watson)可以透過吸收醫學研究與疾病資料,為特定輕微疾病提供可行的治療方法。

不過,難以自動化之處正好能造就偉大的一人公司:有能力創造新穎、獨特的方式解決問題,而不是只會用「更多」來解決問題。有感於扮演「做事」角色的工作者會被機器人取代,或甚至被其他工作者取代,因此解決難題的創造性角色,更需依賴無可取代的人。就算所謂的機器人霸主崛起,一人公司的優勢仍然存在。當一人公司看到如同前述的未來轉變,可以做出戰略轉向。舉例來說,室內設計師可以花更少的時間來測量與訂購供應品,然後花更多時間根據個別客戶的需求,創造更多創新的設計概念。或者財務顧問可以花更少的時間來分析客戶的財務狀況,然後花更多的時間了解客戶的特殊需求,並教他們如何適當的管理自己的錢財。

這些行業的瓦解或市場的變動並不是杞人憂天的設想——它們實際上不過是重新定義工作與適應變化的機會。當我還專職做網頁設計時,每當經濟泡沫破裂或經濟衰退,我發現自己都能處於很好的狀態,找到更多的工作,因為我能做到那些大型公司能提供的工作品質,但價格卻少一個零。而且我不只能賺得比在公司領薪還更多,我還能充分善用我賺來的錢,因為我只有使用一台電腦,且工作地點在租來的公寓的次臥室,所以我幾乎沒有其他開銷。之後當景氣回升時,大型公司因為忙得不可開交把工作外包,我也能獲得工作。因此無論哪種方式,我都有大公司無法複製的收入模式,除非它們能馬上大幅縮減規模。

當市場發生變化或出現困難時,隨機應變能力可以讓你利用手上的資源去做事,不需要在各種可能情況下投入「更多」——像是更多的員工、更多的費用或更多的基礎設施。

這些彈性的特徵絕對是可以學習的,它們不是與生俱來的。事實上,如果你要創造一人公司就必須學習,然後培養這樣的能力。

