《空間正義》：新自由主義泡沫崩潰，標誌一個經濟重構時代開始走向終結

文：愛德華．索雅（Edward W. Soja）

在2008年的崩盤之後追尋空間正義

我以一種策略性的樂觀主義開始進行本書的書寫。回顧我所寫下的，即使世界已經陷入了大蕭條以來最嚴重的經濟危機，我仍然保持這種策略性的樂觀。之所以用策略性一詞來形容我的樂觀主義，是因為它表達了一種希望，雖然這種希望並不能為我看到的鐵證所支持，這些證據包括：持續肆虐全球的地緣政治衝突；在美國對新總統政權創新之健康、環境以及其他社會政策的頑強的抵抗；逐漸出現在大學、市民社會與破產的國家與地方政府中之疲軟跡象。為了避免絕望，我可以退回到規範的理想之中，呼籲傳統意義上進步或基進的政治與實踐；但我花了這麼多篇幅來解釋和提倡的批判空間視角，要求我做的比這更多。

任何批判理論視角的目的，都在生產可以把世界改變得更好的知識與理解。批判思考由策略性的樂觀主義與期望所驅動，其目標就在於對世界取得理論與政治實踐上的理解， 讓我們能採取恰當且有效的行動。我今日的樂觀來自於很多原因，它們大多關連到我們對過去40年來重塑了我們衍生地理（consequential geographies）之當代狀況以及危機生成之重構過程（crisis-generated restructuring processes），在實踐與理論上的認識。毫無疑問，2008年的崩盤標示著這些重構過程中的一個重要轉折點，而且可能會出現改變的新方向；然而，我們從批判空間視角的應用中所學到的，可能在探索更大社會與空間正義方面，能激起持續的創新與意想不到的突破。

我們所了解的事情告訴我們，雖然現在與過去之間有很多明顯的連續性，但是現在是一個創新性出發的時刻， 我們可以有效利用當前所謂重構生成之危機（restructuring- generated crisis）所帶來之新穎且不同的機會與挑戰，進行種種政治行動。當下的時刻和2、30年前甚至1、2年是如此地不同，如果我們仍把它當成只是另一個和過去相同經濟危機來對應，那幾乎必然無法對世界上的弱勢人口有正面的作用。那什麼才足以指引這些新的出路呢？

當然讀者不會感到意外，我會從對更堅定空間視角的需求開始，這個視角覺知到我們生活的衍生空間性，同時也理解社會與空間過程如何交織在一起而生產壓迫與能動地理（enabling geographies）。這種對新的空間意識的覺知，也許會繼續擴展到許多領域，諸如理論建構、實證分析以及社會行動。最樂觀的是，我預見了21世紀知識與政治思想的重大轉變，因為19世紀晚期根深的扭曲已被人們覺察並重新思考，而且人類生活的衍生空間性會和傳統上由歷史所定義的社會性一樣，都獲得了批判的關注。無論這個重大的變化是否能會發展，在面對未來挑戰時，這種批判性空間視角幾乎必定會比以往更加重要。

驅使著空間轉向走得更遠的，是目前關於都市化、區域主義以及從全球到在地的不同地理尺度間相互關聯之重要性的新觀點。對於城市群聚與聚合區域經濟生成效應的研究雖然仍處於初始階段，但已經達到了一個卓越的門檻，使得越來越多的學者意識到這些生成效應乃是經濟發展、技術創新與文化創造的主因。它們也生產了不正義的地理、社會與政治權力不平等之深化，以及像2008年的經濟崩潰那樣的資本主義危機，而這些問題同樣必須奮力加以處理。

我們從從空間正義與城市權的論辯和抗爭中所理解的， 正將我們導向一種對於2008年危機更空間性的解釋，尤其是因為它根植於1970年後幾十年間深層的重構過程。在這段期間，資本主義經歷了一場深刻的重置，其中的一個重要部分便是空間修復（spatial fix）。為了要從1960年代各種危機中恢復，並且要減少破壞性的社會動蕩的可能，城市、區域、國族國家以及全球經濟的地理都被重新塑造。讓我們來看看其中一些空間變化，因為它們為我們深入了解2008年的經濟危崩盤提供了洞見。

在1970年代初期以後，都會區都市化相對簡單的空間結構，亦即都市與郊區生活方式之間清晰、典型的單核心劃分，變得更加複雜和混合，模糊了舊的邊界，以前所未有的規模與複雜性創造出越來越多擴展中的城市區域（city regions）或區域性城市（regional cities）多核心網絡。在戰後福特主義的大規模生產與凱恩斯福利國家主義的混合中被形塑的現代都會，演變成一種後福特主義、後現代的後都會， 產生出一種在性質上完全同的都市生活形式。在許多變化中，內城與外城間的密度對比減少了，因為郊區逐漸都市化，而且區域性都市化開始取代都會性都市化與純粹的郊區擴展和蔓延。

隨著這些更加無定形的城市區域形成一個新的全球階序，第一、第二與第三世界之間舊的地理國際分工也經歷了類似的空間重置。由蘇聯領導之社會主義國家的第二世界瓦解了，新興工業化國家（NICs）進入第一世界，第三世界日益分化並被重新定義。加速的全球化跨越了舊的邊界，促進了全球主要城市區域的互聯，均質化同時也差異化了全球文化經濟。

以其自身方式闖入這個全球重構過程中的是中國。它獨特的共產主義與資本主義的混合，帶給全球六分之一的人口歷史上最快速的城市工業化。有些人認為，擁有世界上另外六分之一人口的印度也在迎頭趕上。過去30年間，新的超國家組織與貿易集團發展壯大，希望形成以歐盟為模型、更大與更具競爭力的市場。在這場資本主義世界秩序的重構中，例外的中國已經佔據了一個日益強大（即便仍有點模糊）的位置，無論是單獨地佔據，還是以諸如Chindia（中國與印度，代表了地球上的三分之一人口）或者BRIC（金磚國家：巴西、俄羅斯、印度、中國）組合的形式佔據。

另外一種空間修復發生在國家與區域規模上，以順應全球與都會經濟的重組。雖然都市群聚與城市區域日益重要， 而且在超國家與全球範圍出現的新影響力挑戰著國家主權， 但許多國家控制及其受其控制的國民經濟卻被重構了。這個國家重構過程前沿的，正是所謂新自由主義的崛起，它是一種治理系統及其相關意識形態，鼓勵著以自由放任市場為基礎的經濟成長、私有化，以及以各式金融操作來創造超級利潤的新來源。正是新自由主義的利潤泡沫引發了2008年的危機，我稍後會再回來談。

隨著國家主權的改變，有時是將國家的控制權擴展至超國族或次國族的層面，有時則會出現一些國家權力下降的跡象，區域主義經歷了明顯的復甦。諸如南斯拉夫、捷克斯洛伐克與蘇聯這樣的國家解體了，比利時與義大利面臨相似的威脅，而更大的權力下放則發生在英國、加拿大、西班牙或其他對區域壓力有所反應的國家。區域主義揭示了頑固抵抗的治理結構與更靈活的、具適應力的跨國與全球經濟關係與流動之間的斷裂。它也同樣刺激了批判的區域研究的發展， 以及某些人所稱之新區域主義的出現。與過去的區域觀念不同，新區域主義超越了國族國家的尺度，而關注多國組織與貿易集團，並且在都會與在地尺度上將都市的論述與論辯區域化為在地民主與城市權。

稍微簡化一點來說，危機生成的重構過程與1970、1980年對空間進行修復的企圖，都被與雷根和柴契爾政權有關的高度而選擇性盈利的新自由主義所推動，而在1990年代鞏固下來， 這被人認為是一種資本主義發展的新模式。這種俗稱的新經濟，在生產與管理的組織化上更為靈活，注入了新的資訊與通信技術，實現了全球化，並且建立在諸如商業服務、投資銀行以及被統稱為FIRE的金融、保險和房地產（finance, insurance, and real estate）等行業的成長之上。

最早從1987年的股市崩盤開始，1989年的許多事件（天安門、柏林圍墻以及蘇聯改革等），1992年洛杉磯的正義暴動以及隨之而來的反全球化抗爭，1990年代的亞洲金融危機，以及也許並沒有那麼直接相關的911事件，危機生成的重構過程已經開始轉變為一種重構生成的危機時代，一連串動蕩與經濟衰退更多的是由1970年後興起的新形式與新結構造成的，而非更早的矛盾與衝突。在這個意義上，2008年的危機可以歸因於新自由主義資本主義的獨特屬性與其最具推動力的FIRE產業，尤其是它們在美國（以及在西歐程度稍少）的成長。

FIRE產業對美國國民生產毛額與總體就業的貢獻，在過去30年間以非凡的速率成長著，但在實體經濟常規範圍之外的發展也許更不可思議。急漲與電腦化的信用經濟已經膨漲到數萬億美元，這些半虛擬交換價值存在的形式包括對沖基金、信用違約交割、私募股權基金，以及其他1970年之前並不存在的資本電子循環。被吸入這種少有監管、由FIRE產業吹起的金融泡沫，以及通常看起來像龐氏騙局一樣之投資流的，乃是工人的養老基金、家庭儲蓄、第一次與第二次抵押、銀行準備金以及任何尚未參與高風險投資的資本來源。

過去30年間，這些投資的回報讓人印象深刻，至少在紙面上是這樣。這產生了美國明顯收入兩極化的現象，大量實際而公認的財富集中於收入級差上游1%的人手中，而種種跡象表明，底層的40%所經歷的則是收入的絕對下降， 以及與超級富豪相比在家庭收入上更大的差距。無論如何衡量，收入分配都變得比美國歷史上任何時刻更退步與不正義。經濟不平等的地理受到了影響，但並不像這麼大。這是由雪帶向陽光帶（由美國的北部向南部）的轉移；相較於內陸，財富相對集中於大西洋與太平洋沿岸；貧窮都市化的成長，窮人集中在主要的城市群落中（而富人也集中於此）。

我確信，對於2008年的危機，還會有其他或可能的不同解釋，但對於追尋空間正義的當下目的與未來前景來說， 新自由主義泡沫的崩潰，至少標誌了一個經濟重構的時代已開始走向終結。這當然不是資本主義本身或其新自由主義變種的終結，因為未來可能帶來其自身的重構。我要說的是，今日所發生之事，不僅讓人更加了解鑲嵌於新經濟中的不正義與不平等，也讓人更需要去尋找追尋更大（無論何種定義下的）正義的更好的方法。

這將總結的討論帶回到了大衛．哈維、昂利．列斐伏爾以及城市權的論辯。2009年2月13日，在巴西的貝爾林（Belem）所舉行的世界社會論壇（World Social Forum）的主題演講中，哈維將他對於城市權的想法擴展到了對當前的金融危機的解釋，並將其描述成一種本質上為都市化的危機。在因為講了英語這種國際帝國主義的語言而向觀眾致歉之後，他著手講述一個具卓越見地的分析，那就是資本主義為了維持其必需的積累，以及為過剩的產品找到獲利的出口， 會不斷地在面臨危機時為建造營建環境和特定地理而奮鬥。

根據一個未標名的消息來源，他聲稱大約自1970年以來，全世界已經發生了378次金融危機，數量上將近是1945年到1970年那段時間的7倍。在他看來，1970年之後的危機中，至少一半從根本上講是都市危機。他們「都有一種都市化的基礎」，很大程度上由房地產炒作造成，從生產性的與創造就業機會的活動轉變成由消費驅動的都市再開發，並且從那種被估值10倍於全球國民生產毛額之浮濫信用泡沫中獲得資金。

更強調與過去的連續性，而非當下新的不同的條件，哈維生動地呈現了一個對2008年經濟崩盤的詮釋，他認為這是一個都市化的危機，換句話說，基上是一個空間危機。他發展了他早期關於掠奪式積累的觀點，並將之連結到地價的上漲、次級貸款的爆炸、家庭債務破紀錄的成長、不斷增加的房屋法院拍賣（特別是針對少數族群，但也包括曾經有過蓬勃的發展、以白人為主的郊區），以及他認為歷史上損失最為慘重的窮人（我會同時加上中產階級）資產價值。針對今日像電池驅動兔子一樣之「一而再、再而三的大危機」， 他轉向了一種對更新城市權鬥爭的需求：

我認為，如果這次危機基本上是一次都市化的危機的話， 那麼解決之道則應是一種不一樣的都市化，這也正是城市權鬥爭之所以變得重要之處，因為我們有機會做些不同的事情……我們需要一場全國性的都市改革運動，正如你們在這裡（在巴西）所擁有的……我們需要實際上開始行使我們的城市權……來扭轉這種讓金融機構凌駕於我們之上的方式……來對什麼是更重要的提出問題，到底是銀行的價值還是人類的價值……來對資本主義剩餘價值吸收的問題進行指揮。我們需要將資本的剩餘社會化。我們必須用它來滿足社會需求。

這些觀點將現在對城市權的論辯，以及我將之聯繫在一起對空間正義的追尋，提高到一種實踐與政治理解的新水平，正如哈維過去常常做的。我毫不猶豫地同意他的觀點，當前的金融危機本質上就是一種由都市生成的危機，而對其適當的回應也必須在本質上以都市為基礎。然而，仍有一些重要的條件必須在下這個大結論前被設定。

首先，城市權鬥爭不能僅被簡化為反對資本主義的鬥爭。毫無疑問，不義地理在很大的程度上，是由柔性政府與強力市場力量支持下的資本積累剝削效應所創造的。但與此同時，有許多不同的力量也在形塑著這些不義地理，例如種族主義、宗教原教旨主義與性別歧視；以及，不必然或不總是為了強化階級差異而設計的空間實踐，例如對於選區或其他邊界的劃分、有毒設施的選址、大眾交通系統的建設、學校與醫院的區位、社區委員會的形成、社區園藝與食品生產、分區法規以及像是藝術家或工程師這樣的特殊職業的住宅群落。

認識到形塑都市空間社會性生產的多元力量，可以將我們帶離視野單一或渠道窄小的社會運動，而邁向更跨界的同盟建立。圍繞著都市權而動員之社區與勞工區域聯盟，必須基進地保持對多元的人群開放，保持對過去曾被認為是奇怪的夥伴開放，比如工會幹部與雅痞、地方工會成員與房屋所有人協會，或者就此而言，黑人與白人、男人與女人、異性戀與同性戀。要形成這種跨界聯盟絕非易事，但正如我在前面章節中反復強調的，在過去幾十年中發展的新的空間意識為動員、支持與策略性地推進這些再度結合聯盟的目標提供了新的機會。因此我認為，我們應該比過去幾年更明確地將城市權大致上視為是空間的，是一種空間正義的鬥爭。

正如我也曾主張的，達成空間正義與城市權的同盟建立，不能局限於城市居民，無論其為隱性或顯性。這些聯盟必須在不同的地理範圍上動員與組織，並且要學習其他國家、地區、城市、社區與家庭的類似經驗。對空間正義的追尋必須更緊密地與環境正義運動相連結，並且幫助重新定義與定向那些已經存在的反對全球化、新自由主義、全球變暖、物種滅絕、核武器、宗教不寬容以及各種虐待的運動。同樣地，這些聯盟需要建立在都市區域之中，它們需要與其他區域網絡相連結，並且要跨越從全球與跨國，到在地與家戶或家庭親密關係間的各種尺度。

世界在2008年發生了戲劇性的變化，與危機內在相關的危險和機會都上升到了新的高度。只把當下幾乎完全看成是過去的延續，是另一個幾乎不可避免與資本主義或種族主義或父權體制相關問題的無盡行進，這樣可以幫助我們從歷史中汲取教訓，但這並不足以讓我們有效地回應今日與未來的挑戰。在面對未來時，我們必須抱持著策略性的樂觀主義、對新觀念基進的開放態度以及如果從我所說過的一切之中要取出一條的話，得自批判性空間視角的理論與實踐洞察力。

書籍介紹

本文摘錄自《空間正義》，開學文化出版

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作者：愛德華．索雅（Edward W. Soja）

譯者：顏亮一、王丹青、謝碩元

當一位都市理論的世界領導者將他的思想與當前都市社會運動的意義相結合時，產生的就是一部精采卓越的著作，它告訴我們另一種城市是可能的，並且進而探索成就這種城市的各種方法。—— 曼威．柯斯特 (Manuel Castells)，加州大學柏克萊分校城市規劃系榮譽教授

1996年，一個名為洛杉磯公車族聯盟的草根倡議團體，在對該市大眾運輸局的訴訟中贏得了歷史性的勝利。法院判定的協議迫使大眾運輸局在為期10年的期間，需要重導大眾運輸系統的政策方向，使該市最窮的居民獲得更好的服務。這個決定令人驚嘆地反轉了美國慣常的治理與規劃，後者幾乎總是偏袒富有的居民。而對知名的都市理論家愛德華．索雅而言，這也是空間正義行動的一個具體案例。

索雅主張正義是有地理的，而且資源、服務以及管道的公平分配乃是基本人權。建立在目前批判地理學與新空間意識上，索雅將理論與實踐交織在一起，替了解與改變我們所生活的不義地理提供了新的方式。藉由有效地將空間正義定位成一種理論概念、經驗分析模式以及社會與政治行動策略，本書為當今有關正義、空間與城市的論辯，做出了重大的貢獻。

Photo Credit: 開學文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航