《咖啡店開業哲學》：真正需要開始認真尋找店面，大約是在開幕前六個月

文：學研PLUS

不論是何種類型的店家，開設前必須考量的事項多如牛毛。本章請教了咖啡店諮詢顧問五味美貴子女士，針對打算個人經營咖啡店的創業者們講解首先必須掌握的基本概念。

一、地段＆店面的尋找方式與考量方向的重點

對每間店面進行模擬想像有助於掌握想打造的風格

預計開幕的一年前左右，就該開始看店面沙盤演練。看的件數愈多，愈清楚該確認的重點，也愈能掌握大致的租金行情。看店面時最重要的就是試著模擬想像一番：「如果選在這裡開店的話，要打造成這樣的風格！」透過反覆模擬的過程，理想中的咖啡店形象很多時候會變得更為鮮明。

釐清心目中的店家風格與地段條件是否吻合

真正需要開始認真尋找店面，大約是在開幕前六個月。首先要鎖定店面進駐地區。地段是左右生意能否成功的一大要因。辦公區的主要客層是上班族、住宅區則以主婦或家庭為多、車站前雖然有人潮但租金偏高等，每個地段都有其特性，必須確實釐清自己理想中的店面適合什麼樣的地段特性。若已鎖定進駐地區後，就應該實地走訪幾次看看。針對該地區的整體氣氛、往來人們的年齡層或喜好、人氣商家的狀況、有無其他競爭對手、周邊環境等，透過自己的眼

睛與耳朵詳實進行確認。也可以反向操作，尋找「好地段壞條件」的店面。例如離車站近，人潮眾多的黃金地段，可是有建物老舊等欠佳的狀況，像這樣的店面租金會比市面行情來得低。可以活用建物本身的特色，主打復古風之類的，將負面條件轉變成加分要素也是一種方法。

店面還可分為空店面與頂讓店面

空店面：指的是空空如也連裝潢都沒有的店面。首要之務就是確認能否在此開設餐飲店。有些招租店面會附但書，例如禁用瓦斯、只准提供輕食等，所以事先一定要仔細確認。再加上還得考量面積大小或方位、建物風格等，直到真正遇見符合自己理想中的店面前，必須鍥而不捨地耐心尋找。

Photo Credit：台灣東販

頂讓店面：指的是前一家店的裝潢或設備原封不動留下的店面。可以直接入主，省下一大筆工程費或廚房設備費用。只不過，可能會受到前一家店的風評影響，可謂有利也有弊（若以前是好口碑店家也就罷了，但也得考量相反情況）。

Photo Credit：台灣東販

有些店面連設置招牌也須付費！



簽訂店面前還有一點務必確認，那就是能不能設置店招牌。尤其是位於大樓二樓以上的店面，如果不在大樓入口處設置直立式招牌或外牆招牌，很難讓客人察覺其存在。有些出租店面甚至全面禁止設置任何形式的招牌；有些雖然可以設置但每個月必須繳納設置招牌的費用。務必先確認該地區的招牌設置規定。

二、想呈現何種店家風格，構思主題概念

首先明確整理出想開咖啡店的動機

主題概念一詞給人的感覺似乎有點難度，說穿了，其實就是想呈現何種店家風格。能明確整理出開店動機時，主題概念往往就會浮現。可參照左頁的「6W2H」作答，試著找出心目中的主題概念。

先有店面才構思主題概念以及在十個字內傳達主題概念

經手咖啡店同時也擔任咖啡店創業專科學校講師的五味美貴子女士，所提倡的觀念為「先有店面才構思主題概念」、「在十個字內傳達主題概念」。

以我們的店為例，看屋第一眼就覺得很像閣樓房，所以主題概念就決定為「閣樓房」。配合硬體面來決定主題概念，雖然與一般做法順序顛倒，如果想打造的是講究布置擺設或氣氛的店家，這種方式也是可行的。若先設定好主題概念，可是中意的店面與自己的構想有出入，因而「那就稍微改變概念，將就一下……」硬是將原先的概念與店面條件湊合在一起＝往往會讓主題概念搖擺不定。

有了主題概念後，接下來就可以配合主題發展故事。「有個小男孩去鄉下奶奶家玩，在偌大的屋中到處探險時，偶然發現了這間閣樓房，裡面有爸爸小時候玩過的舊玩具……」諸如此類。透過這個方式最後便能清楚掌握理想中的店內景致（裝潢）。

Photo Credit：台灣東販

三、擬定菜單內容後，再尋找食材等物品的供應商

自行前往商家直接採購的方式

有時會成為日後的負擔決定好店面的主題概念後，菜單內容也應該大致成形，接下來就得尋覓訂購食材的商家。很多人會認為「店面規模小，就比照家庭的購物模式，在附近超市或商店街採買就好了」。像這樣自行直接去商店採購的方式，稱為「直接採購」。

直接採購並非全然不可。然而咖啡店實際開始營運後，會愈來愈難找出時間採買。既有前置作業，還得打掃整理以及計算營業額，並不是只有在營業時間內才需要工作。等到自己有空去採買的時段，附近商店可能已經打烊。

至少要留有一家綜合食材批發商的資訊，會方便許多

供應商方面，至少要選一家綜合食材批發商合作，這樣會方便許多。透過批發業者採購的優點是，營業用食材種類齊全、能以優惠價格買進，也能每天收到定量食材。上網輸入「各式食材批發」搜尋，便會出現很多資訊。所需物品可透過網路或電話輕鬆訂購，而且有些還能隔天就會送達。另外，透過其他餐飲店經營人或廚房設備廠商等介紹有口碑的供應商也不失為一個辦法。為了翌

日能準時交貨，每家供應商所設定的訂購截止期限或付款日不盡相同，還請事先確認。

承前所述，善用綜合批發商與自行採購這兩種方式，不會對自己造成負擔，也有助於長久經營。

Photo Credit：台灣東販

書籍介紹

《咖啡店開業哲學：看特色店家如何在理想與現實中取得獲利平衡》，台灣東販出版

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作者：學研PLUS

譯者：陳姵君

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Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航