《虛假的共犯》小說選摘：那是一篇空穴來風的報導，那樣寫很沒天良

文：塩田武士

車站前早已冷冷清清，露天商店街的大多數店鋪也都拉下了鐵捲門。

《近畿新報》的本社雖然位於縣廳所在地，但只要搭電車三十分鐘左右，便是一片由看不到作物的農田及大型小鋼珠店組合而成的偏鄉景象。

澤村來到距離剪票口稍遠的位置，戴上無線耳機，拿起智慧型手機，播放不久前下載的Podcast軟體。還記得當年剛當上記者的時候，迷你收音機是「守株待兔」的必備物品。當時的自己總是一邊聽著夜間棒球比賽的實況廣播或是FM音樂，一邊等待夜歸的刑警出現。但不知從什麼時候開始，每個人身上都多了一支智慧型手機，無線耳機也變得一點也不稀奇。

澤村不知已有幾年沒有像這樣守在車站等待刑警了。心情不禁有些亢奮，腦袋也不由得胡思亂想。搭上電車前先吞了止痛藥，現在感覺舒服多了。但如果每天晚上都要做一樣的事情，還得活在隨時可能被其他記者超越的恐懼之中，那可就一點也不有趣了。

自從剛剛看了桐野那如臨大敵的緊繃表情，澤村便下定決心要盡可能從旁協助。像這樣積極幫助他人可說是一點也不像自己的風格。

現在的澤村雖然只是喜歡混水摸魚的記者，但是當初剛進報社時，也像其他年輕人一樣充滿幹勁。但是這些年來，幹勁早已被睡眠不足、擔心被其他記者搶先的恐懼，以及必須隨時待命的精神轟炸給消磨殆盡了。說到底，追著警察跑的記者實在不是人幹的工作。再加上無視職權騷擾觀念的威權式傳統報社文化，更是讓澤村厭惡至極。不知不覺，自己已變成了一個得過且過、敷衍了事的三流記者。

當初剛進公司的第一年，還像個不知天高地厚的學生。進入第二年的時候，也曾在深夜跟清晨追著刑警的屁股跑，終於挖到關於地下錢莊的獨家消息。但記者俱樂部裡的其他記者在得知之後，依然是一副滿不在乎的態度。

「就算被《近畿新報》搶先，我們也不會挨罵。」

某個私下交情不錯的通信社記者如此告訴澤村，令澤村受到了相當大的打擊。原本澤村就隱約感覺地方性報社較不受尊重，經過這件事更是確信地方性報社與全國性報社有著地位差距。當然報社的地位並不代表一切，但澤村還是忍不住產生工作上的空虛感。

某次澤村與桐野因工作需要而必須整晚相處，澤村將「初入行的悲傷回憶」告訴了桐野。

「唉，那也是過去的事了。在這個網路盛行的時代，每一家報社都得辦出自己的特色才能存活，大報社人多嘴雜，這方面反而吃足苦頭。更何況你要找調查報導的題材，全國到處都找得到，也不必拘泥於大報社。」

桐野畢竟曾經是全國報的王牌記者，澤村聽他這麼一說，心情登時平復不少。有辦法挖到獨家消息的記者大多特立獨行但充滿魅力，尤其是桐野說起話來總是特別具有說服力。澤村心想，桐野如果不是工作之餘還得照顧母親，成就一定不止如此。

澤村在車站守了大約二十分鐘，便看見井岡公昭走出剪票口。根據以往的經驗，只等二十分鐘可說是相當幸運。澤村趕緊抓住運勢，關掉Podcast走上前。

「井岡先生，好久不見了。」

井岡突然聽見有人叫自己的名字，驚愕地轉過頭來。一看是澤村，臉色登時變得和善。

「真是好久不見了。飛黃騰達之後，你就不來找我了。」

「是啊，井岡先生現在是副署長，我怎麼好意思來打擾。」

「你別捧我了，我說的飛黃騰達是指你。」

「我？我可是萬年小記者。有些跟我同時期進公司的同事，現在已經是副主編了。」

澤村聽到井岡說出「飛黃騰達」這種字眼，不禁感到懷念。井岡這個人從以前就很喜歡在對話中突然插入這種冷僻的詞彙，澤村經常在後進記者面前模仿他的說話風格。如今井岡雖然多了不少白髮，身體也胖了些，但抬頭挺胸的姿勢及溫厚的性格依然一點也沒變。

澤村配合著井岡的步調走在旁邊。如果是八年前，兩人每星期至少會有一天像這樣一同走過這條路。以車站作為守候警察的地點，雖然有較高的機率等不到人，但好處是可以陪著警察一同走回家，如此一來就能有較長的交談時間。當時的澤村是專門跑警署的主任記者，而井岡則是生活安全課的課長，井岡經常在這條路上把一些案情細節透露給澤村。如今井岡已從課長變成組長，這次的肇逃案正是發生在他的管轄區內。澤村沒有熟識的交通警察，因此直接找上了井岡，反正不論大小案情，最後都會傳入上司的耳裡。

「今天孫子來家裡玩。」井岡說道。

言下之意，是要澤村盡早結束對話。從車站走到井岡的家，只需不到十分鐘。

「是關於上次那件肇逃案。」

「噢，那件被你們報得莫名其妙的案子？」

「莫名其妙？」

「你們認為嫌犯的車子是黑色箱型車？」井岡以質疑的口吻問道。

澤村慎重地點了點頭。

「我跟你說，受害家屬還是受害家屬，不會變成嫌犯。」井岡接著說道。

澤村心想，井岡的表情不像在說謊，這很可能意味著警方已經鎖定嫌犯身分了……

「你們不會朝這個方向重啟調查？」澤村問。

「不可能、不可能。」井岡笑著揮揮手。他的態度一點也不像在敷衍。澤村心頭涼了半截。

「可是關於那張照片，我們已經向警方求證過了。」

「求證？」

井岡驀然停下腳步。此時兩人剛穿過露天商店街。

「你的意思是說，我署裡有人告訴你們『受害家屬的車子就是犯案車輛』？」

「是啊。」

「絕不可能有這種事。」

井岡再度舉步。兩人來到T字路口，轉向左走。進入一條寬大的坡道後，兩旁盡是大格局的房子。這裡是典型的郊外住宅區。

「那完全是誤報。」井岡說道。

誤報這個字眼再度讓澤村一顆心七上八下。剛剛《真相新聞》的記者丸岡也曾對澤村說過相同的字眼。而且這兩篇報導之間毫無瓜葛。一走上坡道，馬上就要抵達井岡的家了。直線距離大約只有兩分鐘路程，在這兩分鐘之內，澤村必須將消息的真偽問個明白。

「抱歉，井岡先生。你的意思是說，敝社的記者根本沒有就那張照片向貴署求證？」

「沒有。如果有這方面的案情進展，我不可能不知道。」

井岡露出了警察特有的銳利眼神。

「更何況，受害者的太太已經懷孕了，只是肚子還不明顯。」

「咦？」

「肇逃案剛發生的時候，她激動得不得了，我們都很為她肚子裡的孩子擔心呢。」

澤村霎時嚇傻。仔細想，森本美咲接受採訪時穿著寬鬆的黑色連身裙，咖啡一口也沒喝。

「幸好她似乎不知道你們寫了那種報導，我們也不好主動說什麼。那樣寫很沒天良。」

井岡的家已進入視線範圍。澤村絞盡腦汁，想要把握這最後的短暫時間。

「井岡先生，你們是不是已經鎖定嫌犯的車輛了？」

井岡直視前方，既不肯定也不否認。

警方已經進入調查嫌犯行蹤的階段了……

雖然井岡一句話也沒說，但澤村畢竟幹了這麼多年記者，相當清楚井岡在暗示什麼。

「但案發後不久，我曾親自到現場蒐集目擊證詞，確實有人說肇事車輛是箱型車。」

井岡點了點頭，依然沒有說話。點頭的意思，多半只是對澤村付出的努力表達認同。

「難道……不是黑色？」澤村問。

井岡已走到家門口。時間結束。

「辛苦你了……」

井岡輕拍澤村的肩膀，接著打開了圍牆鐵門。澤村眼睜睜看著井岡走上小階梯。井岡來到玄關外，突然轉頭面對澤村，從大衣口袋中掏出一個銀色的懷錶，若有深意地舉起手指在上頭輕敲。

肇逃的車輛是銀色……

井岡微微頷首，接著便轉身走進門內。

澤村的腦海浮現了森本美咲那怒不可遏的表情，不由得舉起雙手拉扯頭髮。

那是一篇空穴來風的報導。

書籍介紹

本文摘錄自《虛假的共犯》，獨步文化出版

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作者：塩田武士

譯者：李彥樺

喂，別被騙了，你要懷疑一切的「真相」。

看透「假新聞」背後的「真實」──

或者，你根本就沒有自己以為地那麼在乎真相？

惡意，如今都被包覆在「資訊」中。

繼在日狂銷十八萬冊的《罪之聲》，

社會派作家塩田武士以紀錄片般的寫實筆觸，

繪製出我們生活中的「假新聞戰爭」。

【故事內容】

資訊，若成了懷有惡意的凶器。

我們眼中的是「真相」？

還是被他們操弄過的「錯覺」？

報紙、雜誌、電視、網路，資訊傳播方式隨時代不斷演變──我們每日都被大量的資訊包圍，不易辨別其中真偽。日本社會派大師松本清張描繪背負戰後陰影的昭和時代，承襲這份意志的作家塩田武士，則對嶄新的令和時代敲響了對「資訊戰爭」的警鐘。

歷經超過十年記者生涯，他以實際見聞結合警覺的想像力，寫下五則以「新聞誤報」及「假新聞」為題的連作短篇小說，由五個角度，引領我們窺見「假新聞結構」底下錯綜複雜、善惡交織的人性，布局出深具關懷和批判力的新聞革命詩。

新聞是否淪為滿足特定人士的工具？發布者可以掌握人們看見什麼的權力，藏在「選擇不讓我們看見什麼」的背後祕密是什麼？媒體業的男女記者面臨何種不同的困境？「假新聞」下有著什麼樣屬於龐大體制和個人理想間的拉扯？

在這樣的困境中，我們每個人究竟扮演什麼角色？

體制的共犯，或者一個可以動搖現況的凡人？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航