- 熱門議題：
- 「從100萬到200萬+1：香港拒送「中」」 、
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
【求職英文】英文面試對話五要點，讓你自我介紹完不再語塞
我們想讓你知道的是
本文將介紹五個英文面試對話術，讓你的面試內容不再單調乏味。包括：善用連接詞、填充詞和STAR原則等等。
文：Jonathan Tan
你是否碰到英文面試就皮皮挫？背出英文自我介紹之後就不知道怎麼回答面試官的問題了？
VoiceTube教你五招令人驚豔的英文面試對話法，讓你講得有內容、有邏輯又自然流暢，輕鬆應答 Get Your Dream Job！
1. 勿用廣泛模糊的字描述自己
特別是在問到自己人格特質以及經驗的問題時，總會使用類似的字詞不斷鬼打牆，例如：hardworking, easy-going, enthusiastic等等。這些字詞面試官可能在求職季聽了好幾百次，而且這些字意義本身太廣泛，無法讓面試官對你更有了解或更有印象。例如：
X :
- hardworking 努力的、loyal 忠誠的
- professional 專業的、diligent 用功的
- enthusiastic 熱情的、efficient 有效率的
- friendly 友善的、outgoing 外向的
取而代之，用以下富有意義以及畫面感的形容詞，讓你精準描述自己！
O :
- communicative 善於溝通的、organized 有條理的
- flexible 能隨機應變的、committed 投入的
- competent 能幹的、persistent 持之以恆
- impactful 有影響力的、adaptive 有適應力的
這些詞除了使用本身就比較多畫面感的字詞之外，最好能舉例來印證這些形容。所以要學習用英文陳述自己兩到三個工作或社團經驗。
X :
I’m a hard worker. Also, I’m professional, and very friendly.
我是個勤奮的人。而且，我很專業，很友善。
O :
I’m an extremely communicative and organized person. I was the leader of xxx event, and had to negotiate with my co-workers from different backgrounds and keep track of their progress.
我是一個非常善於溝通且有條理的人。我以前擔任xx活動的負責人，需要與不同背景的夥伴們協調事情，同時也要掌握他們的工作進度。
2. 善用連接詞
英文面試的其中一個重點就是要看你是否能夠用英文溝通，若在面試時都沒辦法清楚表達你的想法，日後要跟客戶溝通時，又怎麼可能有好的成效。
切勿使用一系列過度簡短的句子，這樣會使你的回答聽起來沒有前後連貫，而且也沒辦法傳達比較深刻的內容。建議可以多使用表達因果關係的連接詞，讓你的答案更有層次和邏輯。
- I graduated from／am studying in 學校, where I majored in（學系）
- （你的事蹟與經驗）, which is why I believe I’m a strong candidate for this position.
- Therefore／Due to the reasons above, I believe that …
- Because of my past experience, ….
- I was the leader of（社團／組織） , which（形容社團組織／形容做了什麼事）
X :
I graduated from XXX University. I was the director of XX at a school event. I learned a lot. I gained more marketing knowledge and interest. So I am applying for this job.
我畢業於xxx大學，曾經擔任xx活動的幹部。而這經驗讓我我學到了很多，不僅增進了行銷的專業知識，也培養我對行銷的興趣，因此我來應徵這份工作
→這個回答裡面充滿了零碎的字句，而且一直出現“I”，會聽到很厭倦。
O :
I graduated from XXX University, where I was the director of XX at a school event. This experience has given me a deeper understanding of marketing, and also sparked my interest in the field, which is why I applied for this job.
我畢業於xxx大學，曾經擔任xx活動的幹部。而這經驗讓我我學到了很多，不僅增進了行銷的專業知識，也培養我對行銷的興趣，因此我應徵這份工作。
→同樣的意思，加了連接詞把句子加長，語氣會更流暢，聽起來更舒服！
3. STAR原則
STAR是Situation（情況）、Task（任務）、Action（行動）、Result（結果） 的簡寫。只要用 STAR原則應答，就可以避免回答沒有邏輯，或是離題。來看看怎麼使用它：
面試官：You said that you participated in XX event. Tell me more about it.
你寫道你曾參與XX活動，大概說明一下做了什麼？
X :
I was the president of a volunteer club. I worked very hard to bring the club together. We organized volunteer trips. I was in charge of it. Oh, we went to India and also Hualien.
我曾經是服務性社團的社長。我很努力經營社團。我們社團會規劃服務隊。我是負責人。我們去了印度跟花蓮。
O :
- （S） I was the president of a volunteer club. 我曾經是服務性社團的社長。
- （T） I had to coordinate all the activities, including planning for volunteer trips, and also club events. 我需要統合所有的活動，包括規劃志工服務隊，以及社內活動。
- （A） Since I’m an organized and committed person, I led frequent meetings and workshops to give club members deeper background knowledge of our volunteer projects. 我做事很有條理，而且總是很投入每一項任務。我經常舉辦討論會以及工作坊，讓社員更瞭解我們服務隊的內容。
- （R） During my year as president, we successfully conducted volunteer trips to India and Hualien. 在我任內這一年，我們順利地在印度和花蓮執行志工計畫。
4. 適時使用filler words
人不可能每次都及時反應，所以可以適時利用填充詞（filler），當你突然想不到你的想法怎麼用英文表達時，讓fillers給你一點緩衝時間，但別太常使用，聽久了會有點膩：
- Actually…
- As a mater of fact…
- In fact…
- Basically…
5. 練習語氣
不要小看這一點，一個人說話的語氣會影響其他人對他的印象。因此，拿捏好說話的方法也是很重要的！首先，記得要面帶笑容、穩住氣、而且自信地說話。可以展現你是一個積極正面的人，讓面試官對你的信賴感大大提升。
此外，講話要有「抑揚頓挫」，以及適時的「停頓」。講話不要像是在報告，而是要類似講一個生動的故事，就像前面所說的要多加舉例，若能搭配好的抑揚頓挫，聽起來自然真誠，又有感染力，必定讓面試官印象深刻！
Shadowing （跟讀）是一個很好的練習語氣的方法。VoiceTube HERO課程的口說單元就是一個很棒的練習shadowing教材。首先聽過影片唸法，接下來按到中間麥克風錄下自己的發音。錄音完成後，可以按到左邊耳機圖示聽取自己的聲音，按到右邊圖示聽老師怎麼說，並且交叉比對自己與老師的唸法，有效修正英文發音，講話更道地流暢。
延伸閱讀
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航