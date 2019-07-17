訴求「正常」的民調只有17.9%，鄉民的反串正逐漸成真

國民黨初選民調出爐，韓市長以44%出線，成為國民黨2020年總統大選候選人。

一如他去年贏得高雄市長選舉一樣，韓國瑜獨特、有渲染力的政治語言，成為選舉利器，有評論認為韓的勝出代表國民黨內傳統「菁英藍」的勢微；不過我認為最該擔心的是，訴求「正常倫」的朱立倫黨內初選民意，遠低韓國瑜與郭台銘，某方面而言正意味著政治專業已死，至少是國民黨內的。

猶記2018年台北市長選舉的一聲蜂蜜檸檬，吳萼洋使李麗芬的「愛江山更愛美人」又紅一次，網路上便流傳「繳200萬選舉保證金唱到飽」的說法，即便候選人吳萼洋已說他參選台北市長是要傳播蜂蜜檸檬養生法，但在辯論會上高歌的出格作風，似乎在嚴肅的藍綠廝殺中，成為政治公關繆思。

「正常人」無法出線，所以政治發言越刺激越好

理當嚴肅冷靜的政見發表會，唱歌就算不能換票，也能換人氣，曾任台北縣長的周錫瑋就唱不只一首，以致記者現在看到周必問「今天會唱歌嗎？」，似乎周錫瑋也發現「正常講話」無法出線，選舉口號是「總統不會做的100件事」，但即便周再怎麼展演庶民娛樂，韓國瑜和郭台銘的政見發表才叫刺激、有感。

郭台銘提出的「0到6歲國家養」在經濟政策上對市井小民而言，真的太有感，而對外貿易，郭董直接說「我能和美國簽FTA」、「印尼總統我朋友」、「化不可能為可能」，直白的政治語言，正是草根性選民心中的「魄力」代表。

Photo Credit: 中央社

然而，郭董的成功企業家形象，還是比不上韓導神秘又活潑的比喻，無論是否為韓粉，他的政治語彙都令人印象深刻，「高雄發大財」就像洗腦流行歌一樣朗朗上口，足以翻轉他沈寂十七年的政治生涯。

這次國民黨內初選政見發表會，韓國瑜以「塞子說」妙喻中、美、台關係，在沈悶的政見發表中，這就像冗長電影裡忽然出現的劇烈音效，搖醒觀看直播的民眾，這是周錫瑋開演唱會都難以獲得的舞台魅力。前立委孫大千在政論節目中將「塞子說」評論為「庶民語言」：

「中、美兩個國家在下棋，台灣只能當車、馬、砲、兵、卒，價值沒了就丟掉。還是我們要換一個角色，身體非常疲倦，晚上很累，泡澡當個「塞子」，塞子雖小，但沒有塞子沒有辦法泡澡，台灣要當棋子還是塞子，這是台灣2300萬人要決定。」

不過當你想像韓導說的一樣「身體很累、想泡澡」時，卻發現租雅房的你連浴缸都沒有，遑論塞子。

回顧韓導活靈活現的政治語言，初選政見會還有「洞房花燭夜要靠自己，選總統要靠別人」，選高雄市長時回應陸客觀光問題說「年輕時候把馬子不會分人種，漂亮就追」、於史丹佛閉門演講時也用「三個男的（中美日）追一位美麗年輕女子（台灣）」比喻國際關係，在韓導的世界觀裡，女性都是被追求的客體，但他也不避諱性別上的政治不正確，畢竟在日常生活中，多數人對類似「越界」的玩笑反而印象深刻。

Photo Credit: 中央社

朱立倫初選大敗，國民黨放棄「正常」了嗎？

回到訴求選一個「正常倫」的朱立倫，翻開朱立倫的履歷，絕對是國民黨中生代學經歷最完整的代表，堪稱馬英九2.0。讀的是建中、台大、紐約大學，當過立委、桃園縣長、新北市長、行政院副院長、國民黨黨主席，更是2016年國民黨「換柱事件」的關鍵人物，畢竟以政治資歷和政治展演上，朱立倫的形象都較政壇小辣椒洪秀柱「穩定」，當年國民黨硬是換掉黨內初選民調勝出的洪秀柱，都要硬推朱立倫參選，由此可見彼時國民黨還想推出溫和路線的正常候選人。

從這次朱立倫的「正常倫」參選口號即可窺見「正常」在國民黨內已是奢求，因為其他不走正常政治人物路線的參選人贏面大，就連好像還算正常的周縣長都要組樂團唱歌了，逼的朱的幕僚不得不做出「正常，很重要！」這份令人哭笑不得的文宣。

就當你以為這是網友喜歡的政治反串哏，赫然發現一切都真實得很！

而國民黨隨著韓國瑜已44%勝出黨內初選、拿下2020總統大選門票的當下，它也放棄推出一位或許是往後20年最「正常」候選人的機會，如果韓導的激情路線是選舉主流，丁守中又被貼上「驗票王」標籤，下一位國民黨的正常總統參選人，可能只能等20年後蔣萬安出來選了。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

自媒體興起，政治人物的發言都即時變成網路上博君一笑的素材，無論是藍綠標籤、選舉造勢、誇大的政治展演，現在看起來都成為我們的日常。回想已故藝術家、前國美館館長倪再沁2012年以「假如我是總統」為題作為批判台灣選舉的行為藝術，他還獨立辦起「沁報」，從頭版到廣告都是自製，頭條更以「倪再沁將加入新政府團隊」反諷選舉的荒謬。

倪館長是預言大師嗎？八年前還能作為反諷或反串的材料，今天看來都如此真實，以假亂真的報導與真的新聞界限越來越模糊，或許再過幾年，眼球中央電視台都能直接變新聞，朱立倫黨內初選失利或許是國民黨內的最後一聲反諷。

鄉民得把握這世代最後的「反串」機會了，因為所有反串（諷）都將成真。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航