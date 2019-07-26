《搶錯錢》小說選摘：對身為幫派老大的她，電視新聞幾乎沒有用處

文：灰階

第二天萬姊起床時，是早上七點整。與多數沉迷於酒池肉林、日夜顛倒的幫派人士不同，她喜歡早睡早起，通常是晚上十一點會躺平在床上，沉沉入睡，不過，她的生活是少不了應酬的，一週中，可能會有兩回她必須要熬夜度過，可不管前一天究竟多晚入睡，她總是在七點便起床。

她從很久以前就養成了規律的生活作息，自己也喜歡如此，她認為那不但在生理上對她的健康有益無害，也讓她的頭腦清明許多。她翻身下床，將手機從充電線上拔下，邊檢查昨夜送來的種種訊息，邊走到了臥室內典雅的白樺木雙人餐桌邊坐下。

幾乎是她的屁股一碰到了椅子，管家便推開門。她捧著一份餐盤入內，上面擺有韭菜盒、鮮蝦煎餃、酥脆蔥肉燒餅、煎雞腿肉、炒小白菜、炒空心菜、米酒蛋湯、豆米漿，每一樣都還熱燙、蒸騰著白煙，看起來十足可口。萬姊點頭致意，管家則半彎腰鞠躬，感謝萬姊的讚許，倒退離開。

萬姊開了房間內的電視機，放起晨間新聞，不過，那只是個背景音為主的作用，她真正的注意力，還是放在了早餐與她的手機之上。電視上會播出的新聞，幾乎都只是「被允許」、又或是想要爭取民眾注意力的新聞罷了，對這個做地下生意的她來說，幾乎沒有真正用處。

她滑著訊息，結果是，沒有任何一個人膽敢出來承認搶錯了。若非那些傢伙是根本不入流不在情報網內的小咖、一時鬼迷心竅病急亂投醫的毒蟲，要不就是膽大包天，認為自己能夠偷天換日，存心想要私吞她的錢吧。她不知道會是哪個，她也不怎麼著急。他們總是能找到那兩個蠢蛋。

吃完早餐，她便走進套房浴室，快速地沖洗了一下，刷牙、洗臉、如廁，完成了她晨間慣例的梳洗，隨後換上她的運動裝束，出了房間，走到宅邸後方，進到一間書房，掀開放在第五層高的《曹操大傳》，按下其後的控制鈕，一扇通往地下室的暗門便靜靜滑開，裡內的燈光同時點起。她走進暗門，按了一下內部的控制鈕，門便又關上，接著就走到了最底部的靶場。

是的，她將自家的地下室改建成靶場，雖然只有三道靶，不過，其下所藏的武器卻遠不只如此，光是手槍便有十把不同的，從小口徑的掌心雷到常見的Glock、警用左輪，到霸道的沙漠之鷹都有，至於大槍，則有MP5、Uzi、P50、T91、AK94、RFB......等等，甚至連狙擊槍都有，不過是以精度為主的TPG-1。

她戴上耳罩，開始了射擊訓練。

整整一小時，打了將近五百發的子彈後，萬姊才滿意地取下耳罩，爬梯上樓。上樓後，她便前去運動房。房間足足有四十坪大，擺有諸多運動器材。她先是做了十分鐘的動態暖身運動，將筋骨鬆開，讓自己微微喘氣，隨後便戴上了拳擊手套，開始練習，一開始是再平凡不過的打沙包，再來便是梨型球的韻律練習，跟著，她便開始了人形立靶的練習，這時候，她也不再拘泥於標準的西方拳擊形式了，除了刺拳、側鉤拳、上鉤拳、掌劈、肘擊外，她也用上了大量的腿腳，迴旋踢、刺踢、反身踢、下段掃、膝撞、飛踢。

她如狂風暴雨般摧殘著立靶。

多數的堂主，在攀登上位之後，便會懈怠，將所有的精力都放到了處理帳務與作威作福之上，她不同，她永遠記得鍛鍊自己。正因為她是女人，不是典型的幫派主，所以她更努力保持自己的體態，除了要維持女性撩人的魅力外，更是要確保自己隨時有能力應戰。她曾經被暗殺過數次，儘管有保鑣存在，她仍然不想將自己的性命全然交到他人手上。能夠自己掌握的，她便要盡最大努力維護。

也是因著如此，女子如她得以穩坐幫主位置。

半小時後，她已是揮汗如雨、手腳開始痠麻時，她才停下了如此高強度的訓練，上了跑步機慢跑，速度先是設在每小時十二公里，等到調好呼吸吐納後，便開始加速，上到了每小時十六公里，就這樣跑了又半小時，她才停下機器。這時候，已經是表定要泡澡的九點半了。

萬姊走向浴室，一打開門，蒸騰的霧氣便撲面而來。管家已經放好一缸四十度的熱水，更調勻了特地從台南關子嶺買來的泥灰，就等萬姊享受。萬姊將防水的手機放在浴池邊，設定好適合放鬆心神的Simon & Garfunkel，正是最著名的那首〈The Sound of Silence〉，隨即褪下了身上那已經浸滿汗水的運動裝，站到了蓮蓬頭下快速地沖洗，一洗淨，便迫不及待爬入浴缸中。每個毛細孔都在瞬間放鬆，暖意滲入其中，鑽進骨髓，讓她方才被逼到了極限的筋骨、肌肉都得到舒緩。

她高歌起來。

十點半，她走出浴室，換上乾淨的套裝，隨後便打了電話給曾議員。

鈴響了三聲，而後被接通，不過，光是一聲「你好—」，還沒有聽到接下來的話，萬姊就已經知道接起電話的是助理小龍了。不得不說，她滿欣賞這傢伙的—聰明、敏銳、機靈，事情總是辦得又快又妥，某種程度上跟她很像。如此優秀的人才，不該被埋沒在那沒了家世背景就很難爬出頭的政治圈內，所以，她曾經問過小龍要不要跟她一起走，不過，小龍最後婉拒了她。她便沒有再問過第二次。

畢竟，好馬不吃回頭草。不過，她還是很欣賞他。

「—是萬姊嗎？」

「小龍。」

「萬姊好，請問有什麼事情嗎？」

「我想要和曾議員一起吃頓飯，談點事情。」

「今天嗎？」

她大可昨天便致電定約，她沒有。她是刻意等到現在才突然開口邀約的。

「如果方便的話。」

「今天中午議員是有空的，如果萬姊不嫌太趕的話—」

「—可以，就今天午膳很好。」

「萬姊想要約在哪？」

嘟嘟，那是插撥聲，萬姊將手機拿離耳邊，看了一下，打來的是李堂主。電話瞬間便掛斷了。

「約在東鼎茶記如何？」萬姊重新將手機湊到耳邊。

「沒問題，十二點整嗎？」

「對。」

「那萬姊，等等見。」

「好。」

她掛了電話，改撥打給李堂主。電話在短短的一聲後便被接起。

「李堂主，有消息了嗎？」

「萬姊，是有消息了，不過，是個有點北爛的事情。」

「說。」

「我剛剛從那個叫黑馬的傢伙那邊聽到，昨天那個被搶的婊子？她剛剛才被警察拜訪，問了不少。那警察叫做賴正男。」

「喔？」

「我是覺得奇怪啦，明明說了不會插手，現在又叫人來查案，實在是不知道啥鬼事，要不就是那臭婊子或是黑馬在鬼扯，要不就是曾議員那邊根本就是收了錢卻沒辦事吧操。」

李堂主的聲音愈來愈大，明顯火氣很大。

「李堂主，我晚點剛好要與曾議員吃午餐，我等等當面處理。然後，你先把那黑馬跟玉皊帶到你那邊，讓他們先待著，避避風頭，懂嗎？」

「懂。」

「提醒你一聲，不必動粗。」

「喔，不會啦！」

中午十一點半，萬姊舒服地坐在賓士車的後座，聽著音樂，看著昨天晚上送來的財務報表，研究著、驗算著，正算到一個特別棘手的問題時，她的手機便響了。她稍稍有些不耐地伸手撈起，來電顯示是李堂主。

「李堂主，如何？」她的眉頭還是皺著。

「萬姊，那兩人我已經送去工廠了，然後，雖然有點奇怪，不過警局那邊倒是另外有人聯絡我們了，他們從監視錄影機找到線索，看起來是一個綽號叫做阿誠的傢伙做的案子，至少機車是他的。這傢伙啊，是有在我們最大圈的賴群組裡面的。」

「可他沒有回應。」

「沒，屁都沒吭。」

「知道他人在哪裡嗎？」

「兄弟們正在圈子內問，應該很快就會有結果。」

「知道了就直接去找他。」

「找到了就帶去工廠嗎？」

「對，到時候給我一通電話。警察問話的事情呢？」

「我探了下，他們是說絕對會吃得乾乾淨淨的，我也沒有多問，我就不知道他媽的到底為什麼臭婊子會說有人去找她了。搞不好就是那婊子鬼扯的。」

萬姊思考了一下這可能性。

「可這對她有什麼好處？」她反問，同時也是問自己。

「大概就是要讓事情看起來跟她無關吧！」

李堂主說，不過，說到後面聲音也小了點。

畢竟，他也覺得這個推論有點牽強。警察登門造訪，真能幫助她擺脫嫌疑嗎？似乎沒有。

「暫時先不管這件事，先將那叫阿誠的傢伙抓到，剩下的再說。」

「好！」

車子於十一點五十分駛達東鼎茶記，那是城市中首屈一指的一間港式餐廳，尤其以軟爛的鳳爪、道地香脆的蘿蔔糕出名，萬姊帶著兩名小弟進去，便有服務生帶位，直接搭乘電梯上到三樓，進了最隱密的一間包廂。朝南側的那面開了窗，不過，萬姊知道，這是一片單面鏡，雖然能從內看出，可從外卻看不進來。在餐桌上，已經擺好香片、烏龍茶各一壺了。

「幫我準備酒杯跟冰塊。」萬姊吩咐。

服務生點頭表示理解，立刻去辦，兩分鐘後回來時，曾議員與小龍也跟著進來了。萬姊立刻起身，大步向前去迎接，同時伸出了右手。

「曾議員，歡迎歡迎，今天麻煩您百忙之中騰出空來，多有抱歉。」

「確實是有點突然，不過沒問題啦。」

「我替您準備了您喜歡的酒，是這支，沒錯吧？」

萬姊邊說，她的小弟邊從手提袋中拿出一支紫色亮面酒瓶，那是Tatra Tea，一款來自斯洛伐克的茶酒，這支是森林水果風味的。

「嗯哼，就是這支沒錯，萬小姐妳的記憶力挺好的啊。」

「不敢當，來，請坐。」

兩人這便各自入了座。桌是圓桌，兩人便各自坐入了一側，小龍在曾議員身邊坐下，兩名小弟則還站在一邊，警戒著。

「曾議員有想要點些什麼嗎？」

「萬小姐妳決定就行了。」

「好的。」

她招招手，讓原先站在一邊等著點單的服務生湊近。

「頂級的，廚房自己配即可。」

服務生點頭，這便出了包廂。小龍將冰塊丟到玻璃杯中，塞個半滿，隨即拿起了萬姊帶來的Tatra Tea，幫曾議員斟了一杯，不過，他倒是替自己倒了杯普通的香片茶而已。

「萬小姐，我聽所長說，你們想要的資料應該都是已經分享給你們了，不知道有沒有收到呢？」

「有的，感激不盡。」

「啊啊，那就好！」

萬姊思考了一下要不要提起警察似乎還在查案的事情，不過，轉念一想，在還沒有釐清到底是不是玉皊信口雌黃的節骨眼上，提了也沒有太大意義，便沒繼續那話題。

「我今天找曾議員，除了要向昨天遲到的事情再做一次鄭重道歉外，也是有其他的事情想與您商討的。」

「妳的誠意我感受到了，請別再放在心上。」

萬姊微笑，很想要回上一句「應該是錢收到了，所以不必在意吧」，可她當然沒有如此點破。

「謝謝曾議員的寬厚。」

「那麼，是有什麼事情想要談呢？」

「首先，我這邊有一位教授朋友，名叫陳易聖，想要競選校長，在第一次的信任投票中，不但超過了門檻，票數更是遙遙領先，理論上應該是不二人選，不過，據悉遴選委員會的市府代表已經向他放話，怎樣也不會讓他當上了......」

萬姊沒有說完，畢竟，意思已經到了。

「陳易聖嗎？這件事情我是有聽說過，不過，萬小姐，妳也知道為什麼我們不想要讓他上位吧？」

「當然，黨內初選的過節，跟你們前進派系的人不是很愉快。」

「這樣的人我們還讓他上位，給人的觀感不好啊。萬小姐處理幫內事務的時候，應該也差不多吧？」

理論上，資源總是有限的，瓜要分，本來就該有出錢出力的人吃大塊的才是。背後捅刀的，哪能分羹？

「確實雷同。」

「那還有什麼特地幫他一把的理由嗎？」

「沒有一定要辦成的理由，單純覺得陳先生做人誠摯，得票不少，研究看起來也是有聲有色，未來也有機會走得更遠，若是為了過去的嫌隙就一定要搓掉他，未免可惜。或許，現在正是吸收人才的最好時候。」

「嗯哼。」曾議員只是不置可否地應了一聲，隨後看向了小龍一眼，才又開口：「我想，這件事情恐怕我還得要帶回去慢慢討論。」

「曾議員，相信您也知道我的個性，若非看他有理，也為了大家好，我不會隨意強出頭。」

「我相信。」

「我要的，就只是一個見面的機會，看能否冰釋前嫌，我也願意帶著他登門向市府的人道歉。」

「我會再回去問問。」

「謝謝，這樣便很好了。」

「妳剛剛說這只是第一件事情，是吧？」

「是的。」

「還有什麼事情？」

「想要跟您談談上繳的數字。」

曾議員拿起酒杯，啜飲了一口，然後才開口。

「如何？」

「我認為，隨著經濟景氣好壞而多收少收，是很合理的。」

「嗯哼。」

「不過，我也希望議員能不要說調就調，我認為，這些事情都可以討論，合作關係最重要的，就是互相。」

「說這麼多，意思是妳覺得這次調漲不合理了？」

萬姊微笑。

「如果曾議員想要開門見山談的話......」萬姊優雅地說：「是。」

「哈哈哈哈，萬小姐還真的是挺直接的啊。」曾議員大笑著說：「真難想像妳剛剛才請我幫忙拉線呢。」

「畢竟，一碼歸一碼。」

「哈哈，也是、也是。」

包廂門被敲響，服務生推著餐車入內，開始上菜，兩人便也都沉默沒有說話，曾議員舉起了酒杯，萬姊也舉起了茶，兩人對飲一杯。至於小龍，他只是安靜地坐在一邊，一如站在包廂角落的兩名小弟。

書籍介紹

本文摘錄自《搶錯錢》，鏡文學出版

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作者：灰階

繪者：蔡尚儒

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Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航