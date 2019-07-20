一年前當「交易配菜」都不夠格，山本喬丹如何締造馬林魚百年奇蹟？

文：張尤金

美國時間6月11日，一個閒散的週二下午，馬林魚2A「Jacksonville Jumbo Shrimp隊」投手山本喬丹（Jordan Yamamoto）坐在巴士上。他們正準備搭七個小時的車，從Jacksonville前往阿拉巴馬州的Birmingham比賽，隔天對手是白襪2A，而山本正是這場比賽的先發投手。

山本很認真地低頭做比賽計畫，他還把白襪農場頂級新秀外野手Luis Roberts特別標示出來。但就在出發前幾分鐘，總教練Kevin Randel突然走到他身邊要他下車，Randel只說了一句話：你要去"The Show"了！

因為馬林魚開幕戰先發投手Jose Urena被列入傷兵名單，必須跳過週三的先發，球團想到同樣將在週三先發、人在2A的山本。他馬上跑下巴士，一邊擦拭喜悅的眼淚，一邊跳上另一輛車，開上95號州際公路，目的地是位在邁阿密的馬林魚主場，對手是紅雀。

這將是他的大聯盟初登板。

夏威夷男孩

出生在夏威夷珍珠市（Pearl City）的山本，他是日美混血兒。2014年從檀香山St. Louis高中畢業那年，他在選秀會第12輪（全部第356順位）被釀酒人選上。

前兩年（2014-2015）效力新人聯盟期間，山本的表現十足就是個高中畢業的菜鳥，出賽24場、83.2局，成績只有2勝7敗、防禦率6.46。可是在做了幾項調整之後，2016年從1A開始，山本的投球成績扶搖直上。

一個最明顯的改變是擺臂角度，他修正為更傾向四分之三側投，一來藏球的效果更好，二來也修正了之前身體太早開掉的毛病：

此外，他將軸心腳的位置更靠近一壘一小步，也修正投球前腳尖點地的毛病，避免對手從這個小動作判斷他要投速球或變化球。克服了這些問題之後，山本更能有效率地維持投球機制的固定性，而且控球更精準，對打者也產生更多球種混淆效果。

下面是山本去年參加亞利桑那秋季聯盟的投球影片：

曾經連交易配菜都不夠格

去年（2018）1月25日，山本喬丹在Christian Yelich的一換四交易中從釀酒人來到馬林魚。他是這筆交易中被丟進來的附屬品，有專家形容他是「糖」，目的只是為了讓這筆交易看起來更甜更可口而已。

套一句鄉民的用語，馬林魚在這筆交易中獲得的四名新秀，Lewis Brinson、Monte Harrison是主菜，Isan Diaz是配菜，至於山本呢？他連前菜、小菜都不夠格，只是調味料罷了。

看到這裡，也許你的第一直覺是「馬林魚撿到了」，但事實上根據球團的內幕消息，這是馬林魚數據分析部門的一大勝利。過去在Jeffrey Loria時代不太被重視的數據分析功能，經過Derek Jeter的整頓後，過去一年多在重建過程中影響了不少交易決策，山本喬丹就是一例。

一個在釀酒人小聯盟系統不甚被重視、資質不突出的高中畢業投手，在交易中被丟到馬林魚。即便山本去年在魚塭三個不同等級（A+-AA-Rk）總共投出6勝1敗、防禦率1.83的好成績，球季結束後在亞利桑那秋季聯盟戰績3勝0敗、防禦率2.08，但在今年6月被徵召到大聯盟的當下，山本在魚塭的新秀排名還只是第17名。

選秀簽下他的老東家沒看出他的潛質，新秀評論家也看走了眼，只有馬林魚數據分析部門和管理階層知道他有多好。

在收到大聯盟的徵召通知之後，山本馬上打電話給人在夏威夷的媽媽：

「快搭機來邁阿密！我要在大聯盟初登板了！」

媽媽第一時間的反應是：

「阿可是機票太貴了！」

山本回答：

「管他的！這可是我一輩子才一次的大事。你們就刷我的卡，不管你們花多少錢、做了什麼，只要來得及趕到球場就好。」

過去山本的父母一年只有一至兩次的機會可以去看他比賽，除了機票昂貴之外，飛到美國本土可能要花掉他們至少14個小時的時間。這次他父母和小妹飛了20個小時，他們從夏威夷飛到洛杉磯轉機，到休士頓再轉機一次。他們前一天下午三點從夏威夷出發，等到抵達邁阿密時，已經是隔天早上11點了。

但他們終於趕上了見證奇蹟的那一刻。

百年奇蹟

2019年6月12日，山本喬丹成為第三位出身檀香山的馬林魚投手，前兩位分別是Charlie Hough、Justin Wayne，而Hough則是1993年4月5日投出馬林魚隊史第一球的蝴蝶球投手。

6月12日、6月18日，對手同樣是紅雀，山本連續兩場投出先發7局無失分的好球，他成為大聯盟111年來第一位生涯前兩場至少先發7局無失分，而且被安打都在3支以下的投手。下面是他生涯初登板的投球精華（翻攝自Miami Marlins/Twitter）：

6/24是山本生涯第三場先發對上費城人，一局下半山本連續保送Bryce Harper、Rhys Hoskins、Scott Kingery，無人出局滿壘。一出局後，Jean Segura的一壘安打攻下兩分，讓他無失分記錄停留在14.1局。

菜鳥遇到挫折未嘗不是一件好事，因為這才是真正考驗的開始。可喜的是山本馬上回穩，他解決了接下來16名打者中的14人，最後以5局被打出2支安打失2分、7次三振，拿下3連勝。

總計山本在大聯盟生涯的前三場先發，累計19局只被打出7支安打，拿下三連勝。大聯盟自從1900年以來只有兩名投手投出過這樣的紀錄，另一位是1970年的Wayne Simpson（累計25局，7支安打）。

此外，生涯前三場先發都拿下勝投，防禦率只有0.95，上一次有同樣數據的投手，要追溯到2013年的Tanner Roark。

至於生涯前14.1局無失分，則是馬林魚隊史繼Josh Beckett（2001年，前10局無失分）以來的新紀錄。

小結

重建第二年，馬林魚已經培養了令人眼睛為之一亮的先發投手深度。

今年開季前64場比賽，馬林魚維持Jose Urena、Caleb Smith、Pablo Lopez、Sandy Alcantara、Trevor Richards等五名先發投手，這是大聯盟本季的最長紀錄。而在6月，Urena、Smith、Pablo陸續進入傷兵名單之後，包括山本、Elieser Hernandez、Zac Gallen適時遞補，總計這三名投手今年在大聯盟的六場先發，35.2局只有7分自責分，通算防禦率1.77。

換個角度看，除了Urena、Richards是原生魚種之外，今年球季馬林魚靠交易培養的新秀扛起先發輪值：

Sandy Alcántara（Ozuna交易）

Zac Gallen（Ozuna交易）

山本喬丹（Yelich交易）

Pablo Lopez（Phelps交易）

Caleb Smith（與洋基交易）

雖然身為分區爐主，重建也只過了一年半，但在山本領軍拿下個人三連勝、橫掃費城人之後，馬林魚從開季前19場輸15場的谷底反彈，後來11戰拿下7勝。

重建一定會成功嗎？誰也不敢掛保證。但很確定的是，馬林魚正航行在正確的航道上。

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本文經張尤金與運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航