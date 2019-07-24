【填志願十年後爆炸徵稿】也許哪天我會從自控工程師，變成自由潛水教練

文：曾智勇

華人文化總是灌輸小孩要努力讀書，長大才能找到輕鬆且賺錢的工作。初出社會的新鮮人總滿腔熱血，夢想著要為世界做出重大貢獻，往往事與願違，滿腔熱血逐漸被週而復始的工作掃進回憶裡。

筆者國中時期成績一直都還不錯，國三時透過推薦甄試管道順利錄取雲林縣國立斗六高中。然而，當時一心嚮往北部繁華生活的我，不顧父母反對，放棄斗六高中報到，決定參加北區高中聯招。在這人生的重大轉捩點，我準備不夠充分，考試成績不理想，未能考取嚮往的學校。重頭開始，回故鄉參加中部五專聯招。

過去的教育是學科主導，能力分班、課後輔導、挪用非重點學科課堂時間等，在過去的年代都是理所當然。在這樣的成長環境下，對於國中畢業生而言，這世界有太多未曾嘗試過的事物，沒人能真正發掘自己興趣之所屬，天賦之所在。中部五專聯招放榜後，面對填志願這關卡，整個家族沒人有經驗，我是第一個填志願卡的人，只好按照參考成績由高到低依序填入。於是就到國立虎尾技術學院（註）報到，開啟新的旅程。

過年過節跟親戚提到虎尾技術學院，親友都一頭霧水，幸好我的母校有個輝煌的過去，把雲林工專（雲林工業專科學校）的招牌亮出來就對了！母校不僅有輝煌的過去；國立虎尾科技大學的英文名稱National Formosa University展現了對未來發展的偉大願景。我的十年工科路自此展開，從國立虎尾技術學院機械設計系一路爬到國立交通大學機械工程系博士班。

每個人都是獨一無二的，但對於社會這個龐大群體而言，受薪階級沒有誰是不可或缺，沒有誰是無法取代的。畢業後我以熱流工程師的角色進入這個社會，當一個小齒輪，一直轉動著。工作賺錢滿足基本生存需求之後，人們會開始在閒暇之於從事各種活動，或靜或動，或文或武，或彈琴或跳舞。漸漸的發現自己的興趣與天賦。有一天你會發現，自己愛的路不曾出現在你過去的選項中；我們只是從過去既有的選項中，選出一個然後愛著它。

以筆者為例，在出社會之前，數學、力學、熱流學等學科表現，讓自己都以為它們就是我的天賦；出社會後，因為工作需求開始接觸資通訊領域，開始自學寫程式，赫然發現自己在資通訊領域的天賦比熱流領域多出許多，經常下班後一個人廢寢忘食的寫著與工作無關的程式，不知不覺已至凌晨。三年後回頭才發現，自己在對一些程式的熟悉度已經遠遠超過大部分資通訊領域的畢業生。自己的工作內容逐漸從100%熱流工程師，轉變為70%自控工程師30%熱流工程師。

天賦是相對的，不曾體驗就不會知道。2019年6月初，筆者到墾丁學習自由潛水，發現原來自己是那極少數可以免手平壓的人，教練說天生免手平壓的人在自由潛水領域的世界中被稱為「討厭鬼」，這是一種天賦。這幾天的自由潛水讓人樂不思蜀。也許某一年筆者會從自控工程師轉變為自由潛水教練也說不定。

筆者建議還沒出社會的學子，用心於你眼前的每一件事物，你不一定能選到你愛的，但你可以決定先愛著你目前選擇的，它能讓你在學習的過程中，保持著熱度，一路支撐著你出社會、找工作。

對於已經出社會的朋友們，不要排斥任何工作內的挑戰、工作外的事物，筆者工作後閒暇之於體驗過許多活動，參加學日文後到日本自由旅行半個月、二胡團演、攀岩、三項鐵人、100公里超級馬拉松、赤足全程馬拉松、手工縫製植鞣革凱莉包、縮時攝影、水肺潛水、自由潛水、網球、羽球、種下30公分高的可可苗照顧到長成200公分高的可可樹，並拍下它結出的第一顆可可果……等，人生充滿許多驚喜。

每個人總有一天都會瞭解到賺錢只是為了三餐一宿，工作是其中一種管道；不要被過去選填的志願與當前的職涯發展限制了你的各種可能性，人生除了讀書、工作、賺錢，還有許多新鮮的人事物等著我們去體驗。（筆者也是第一次體驗撰文投稿，分享自己的人生體驗。）

註：1980年省立雲林工業專科學校 → 1981年國立雲林工業專科學校 → 1997年國立虎尾技術學院 → 2004年國立虎尾科技大學。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航