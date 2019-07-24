《創業的100道習題》：最棒的簡報要涵蓋這10個關鍵題目的答案

文：藍迪・高米沙（Randy Komisar）、簡圖恩・李埃傑斯曼（Jantoon Reigersman）

Rule 53：簡報要能回答關於公司的一切基本問題

準備簡報與相關資料，是讓你後退一步檢視營運計畫，尤其是商業模式的大好時機。一份好的簡報，關鍵在於能否詳實舉證說明你的能耐。把這當作你澄清願景目標的機會，你的簡報要清楚易懂，引人入勝，全面又扼要，理想形式是以不超過十五到二十張投影片，清楚點出你這家新創公司的核心。大體而言，內容應該涵蓋十個關鍵題目的答案，當然，那要針對你這家公司的特性來裁剪：

願景與宗旨：描繪你對成功的想像。如果投資者跟你一起做夢，能產生什麼了不起的成果？你這家新創公司為何重要？這裡要回答的基本問題是，你為什麼熱中於此？投資者為何會關注你們到想加入的程度？ 問題：提出你要解決的問題或痛點，以及過去其他人曾經提出哪些方法。對照現有方案或還未被滿足的需求來凸顯問題，是很重要的；你會在簡報後面解釋你打算如何跟這些方案競爭。此時要回答的是，為何這個重大問題值得費心解決？ 解決方案與價值主張：展示你的方法，並舉證說明那對潛在顧客的功效。此時便是你強調下列幾點的時機：你創新的獨特點、超越現有方案之處、對顧客產生的終極價值。這裡要面對的問題是，對顧客來說，你的方案為何令人信服？有什麼價值？ 市場契機：詳細描繪理想中的顧客與市場整體規模，包括一切有潛力的市場、灘頭市場，以及你在其中最樂觀的占有率。你要能具體描繪出目標客群，並證明還有無數類似群眾也想要你的產品；一個沒被滿足的廣大需求，只有你能提出解決的辦法，市占率很大且繼續成長。記得說明你將藉以接觸顧客的通路。此處要回答的問題是，對你這項產品來說，市場有多大？多成熟？如何進入？ 背景與競爭：展現目標市場的歷史演進：競爭對手與其個別強弱，並說明你的解決辦法先進之處。透過核心顧客價值主張，來區別你的辦法與其他對手的差異。如果對手的地位很穩固，你要怎麼把他們拉下來？如果他們也是新創公司，你如何快速超越？時機很重要，藉著之前失敗的例子，指出時空背景已經有了什麼改變。簡而言之，為何現在是你打敗對手的良機？ 產品：呈現產品的獨特價值與功能，包括受保護的智慧財產權、產品研發路徑圖（road map）。展示你預備繼首發解決方案後，多快推出後續產品服務。清楚說明你的技術如何讓你維持領先，且創造下游的成長機會。你要能回答這些問題：你的產品為何能破壞目前的市場？後續如何？ 單位經濟效益與商業模式：展示目標單位經濟效益，即每項獨立交易貢獻給營運利潤的金額，並說明你對這些數字的假設：定價、商品成本、供應鏈成本，還有你的經濟價值鏈（economic value chain）。儘管此時這些都不可能正確，但你了然於胸，並能回答有關成本下降曲線、規模化財務槓桿等關鍵問題。特別留意你所有假設的敏感性分析，如果你必須花一塊錢來賺一塊錢，這筆生意就不怎麼迷人。這裡的基本問題是，為何這是一門可獲利、高成長的生意？ 團隊、領導、組織：介紹公司創辦人、資深經理、董事會、顧問；還有你對團隊任何重要缺口的看法，你打算如何處理。若能詳細描述你準備增添哪些位置，會頗有幫助。如果目前有哪位員工無法在公司擴大後繼續待著，不要遮掩，坦誠說明你將如何處理。如果你覺得自己在未來階段恐怕不適任執行長，同樣要拿出來討論。要能回答這些問題：這個團隊為何有辦法讓這家新創公司成為大黑馬？目前的組織隨著時間會怎樣擴大？ 財務與執行計畫：提供過去及前瞻未來的損益表、資產負債表、現金流分析、資本來源及運用、未來資金需求、未來募資規畫，預測至少長達三年。注意：你的公司所處的階段愈初期，這些數字愈不可靠，愈遠的規畫也愈不可信，尤其當你尚未進入銷售階段時。儘管短期計畫應該從下而上搭起扎實的架構，你對未來幾年的規畫則顯示出願景規模，你不能因為現階段充滿不確定性的本質，就沒對所有假設做出詳實分析、沒解釋你預估成果對任何變數的敏感性。投資者會斟酌你的樂觀而對計畫打折扣，所以你要呈現具體捍衛的最樂觀計畫。事實上，如我們之前說過的，你應該提出兩份計畫，基礎計畫是比較保守的「瞄準線」（line of sight），再搭配一份描繪出最大可能的夢想計畫。這些計畫要說明你估計在公司具變現性之前準備募集的資金水位，投資者便可推算大致的股權稀釋與相對報酬。你不妨藉著類似新創事業的市場資料，凸顯報酬潛力。這些計畫是你這家新創公司的通用語言，為你的簡報提供穩固基礎的功能，證明你對這門生意的想法。此處的重點問題是，投資者為何要相信你的計畫，以及你所說關於你與這家新創公司的一切？ 投資機會：勾勒出你的募資史（投資者、投資金額、持股比例、過去估值）、目前股權結構，以及建議的募資結構（deal structure）。下輪募資之前若有新員工加入，會對期權池（stock option pool）產生什麼影響，這個問題要有所準備。這會是一個爭執點，因為投資者總希望公司是在他們注資前先擴大好期權池，預留足夠股權給新進員工，未來自己的股權才不致被稀釋掉。留意關於期權池大小設定的投資者經驗法則，你可以計算一下，根據聘僱計畫推估無償配股數，進行完整性檢查。你要在此回答的最後問題是，你的新創公司為何能成為黑天鵝，為投資者帶來可觀的報酬？

我們太常看到，創業者提出的計畫宛如初級研究，投資者得自行設法鑽研，得出結論。這是大錯特錯。簡報是你推銷想法的大好機會，那是一則敘事，讓你得以呈現藏在營運基礎背後的故事。每張標題都要是一塊磚，堆疊出你這家新創公司勢必成功、投資報酬豐厚的最終結論；每個事實都是能支持這番主張的呈堂證據；使用陳述式聲明，別浪費任何一個字，標題要能點出整個故事，每張投影片的每一點都要能支撐標題主張，但別把你要講的文字寫在投影片。投影片只有精髓與事實，詳情則透過你在簡報時傳達，整份投影就像小麵包，你的親自表述是內餡。

面對新投資者之前，你一定要找現有投資者或可靠顧問進行演練，尋求坦誠回饋。建立第一印象，機會只有一回。最棒的簡報是清晰服人的，會讓聽眾自然做出結論：你會成功，投資者會賺到一大桶金。

Rule 54：一切始於人性

當你滿腦子想著銀行，很容易忘記「人」才是做生意的根本。你的簡報應特別著墨其中三種：你、你的顧客、你的投資者。

首先是你。你是誰？為何你要投身這項新創事業？為何你會是讓它成功的最理想人選？不必是揪心穿腸的個人敘事（我們就看過一些過火的演出），然而，真誠說出你的親身經歷，確實能打動人心。你的新創事業也許可歸結為「屬於農人的大數據」，但你來自小農莊的出身、高中時期為當地農夫運送新鮮農產品的打工經歷、大學畢業進入嘉吉公司（Cargill，譯注：美國大型農產品企業，如今擴大至醫藥、金融、天然資源等）、對大型農業有著深入了解，生動說明了為何這項業務對你意義非凡。比方說，你投身地方性食物銀行，便證明你對解決真實人物所處困境的熱忱，也為你的新創事業注入一絲人性，使它不僅是一家大數據公司而已。釐清這件事為何對你重要，也能使投資者對這項目標心生認同。

再來是顧客。他們是什麼人？你為他們提供什麼價值？他們的問題關我們什麼事？有些人會建議創業者打造某種「化身」來代表目標市場的性格，但顧客並非只是錢包，他們是你這家公司之所以存在的鮮活目的。說明那些小農全然有別於大型農業，為了維持小農地的像樣生活，他們得到城裡打兩份工以支付抵押貸款。讓投資者曉得，這些小農如何受剝削，那些市場要角主要與工業農場往來，而非這樣的傳統自耕戶。展示你提供的服務將如何協助小農，為他們的生意、家庭、環境做出最好決定。讓投資者也關切，這些小農客戶將會繁榮還是沒落。

最後是你的投資者。投資者一年要看數千份簡報，多數隨機式亂槍打鳥，簡直像新創版的「鍋爐室騙局」（boiler room cold-calling），只是複雜一點。而投資者想知道為什麼他／她適合你，你挑中他們的原因何在，是他們的投資組合中涵蓋農業技術，能帶給你洞見與人脈？是他們善於培養領導人與建立成功企業的名聲？是你在某次會議聽到他們的演說，極為認同那些觀點及他們對待新創事業的方式？別忘了放上一張投影片，要求他們除了資金，更要貢獻其他。投資者也有自尊，有些還大的不得了。簡報時，千萬別忽略這一點。

Rule 55：簡報時，眼觀八方

確保「洞察全局」，這恐怕是簡報與盡職調查時，最困難的事情之一。你很緊張，專注於不出錯地解說複雜資料，但你仍須留神周邊發生什麼事。簡報內容與傳達很重要，評估身體語言、仔細聆聽提問，更是了解投資者關心重點與疑慮的門道。在投資者會議結束後，你根據他們的投入狀況與反應，應該就能判斷他們有多少投資意願。

避免提供給聽眾過多資訊。你對自己的業務瞭若指掌，而他們卻可能是第一次聽到這類題目。洞察全局能讓你判斷如何繼續下去最有效，也能有效解決個別投資者的盡職調查障礙。記住：投資者比較希望你是針對他們有備而來，不是把他們當作你找錢的隨機目標。

投資者的提問、一再討論的題目，在在顯示投資者根據經驗獨有的關鍵疑慮、擔憂和假設。他們透過由經驗所形成的透視鏡，來審視你這個機會。不管你怎麼做，一定要誠實而直接地答覆問題，即便那意味著你得要求他們讓你回去考慮。簡報不僅得以溝通訊息，更是建立信賴、展現專業的難得機會。再強調一次：投資者評估的不僅只是你的業務，更是你本人。

Rule 56：用白皮書繼續深入

如果你跨越新領域或採行某種尖端技術，白皮書可以在盡職調查時發揮作用，幫助投資者了解你的技術、產品或業務較為複雜的層面。記得事先備妥這些文件，以便簡報結束或有人提問時即可提供。

盡量避免讓深奧的討論把簡報拖入泥沼。以下這種情況屢見不鮮：總有那麼一、兩位創投合夥人具備相關的專業知識或興趣，於是就提出了足以將簡報拖進無底洞的問題。你不要配合演出，可以先表示將在稍後或簡報結束再答覆。給他們適合的白皮書。如果事先未曾預見會有這個問題，那就回去準備這樣的白皮書寄過去。無論怎麼做，別以晦澀難懂的解說悶死所有人，否則你會無法走完簡報且講出重點。

資料備忘錄（informational memorandum）在傳統上用於投資銀行業務，而白皮書不同，是針對特定題目的獨立文件。題目不一而足，包括技術或產品的細節、顧客與市場的描述、你的商業模式或單位經濟效益之特點、預期成果，或是一份更詳細、對所有假設之效力一一加註的財務模型。

經驗指出，就單一深刻題目準備白皮書，要比一整套綜合著作的成效更好，因為不同投資者的關懷領域各自有異，藉著白皮書解決需深入探討的問題，你在簡報中便可專注表達重點，答覆更基本的問題。

書籍介紹

本文摘錄自《創業的100道習題：行家才知道，從發想、籌畫、募資到變現，矽谷成功訣竅一次到齊》，本事出版

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作者：藍迪・高米沙（Randy Komisar）、簡圖恩・李埃傑斯曼（Jantoon Reigersman）

譯者：劉凡恩

創業從未這麼簡單，成功也從未如此困難，

你可曾覺得，別人都知道什麼秘辛，卻不告訴你？

無論跟資金、人才、技術靠得多近，卻總差臨門一腳？

能幫助創業者跨越這種迷惑的，就是「矽谷優勢」。

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想贏，就得熟知各種險境，懂得趨吉避凶，本書保證幫你達標。

成功秘訣不在大事，而是圈內人才知道的重要小事：

1.草創時期如何蹲好馬步？

時機很重要，如果你看對市場，卻抓錯時機，照樣會失敗。

聘用兼職專家，而非全職新人。

擬定兩份營運計畫，一份要能確實執行，一份則是你的夢想藍圖。

2.正確挑選投資人

所有人都垂涎風險創投，然而那真的適合你嗎？

孵化器風靡一時，但你真該加入嗎？

戰略投資人或許可靠，卻也帶來一堆棘手問題。

3.理想募資

募資為什麼要分階段籌錢？

募資越多越好？其實因消化不良失敗的新創比餓死的多。

該募多少資金才足夠？四招教你評估。

4.打造及管理高效能的董事會

小比大美，董事該有多少人？

你需要一位首席董事

無異議通過太多決定，不妙之兆

5.實現變現

變現常涉及股票公開發行或公司出售，但實際上你有更多選項。

當投資人與公司面期待的流動性不一時，該怎麼辦？

在售出公司前，要先了解買家併購史。

這些創業者也曾遭遇挫折，在初期與你同樣迷惘，然而他們都挺過來了──

賈伯斯與史蒂夫・沃茲尼克想把IBM大型計算機的神奇帶回家裡，於是創造了蘋果，成為個人電腦先驅；

崔維斯・卡蘭尼克因趕著去參加某總裁就職典禮卻苦於叫不到計程車，而打造出隨選叫車服務，命名為Uber；

谷歌搜尋引擎來自賴利・佩吉與謝吉・布林，當時就讀史丹佛大學的兩人，為解決線上爆炸資訊的問題而傷腦筋。

這些創業家的出發點，都是對顧客的需求有深切體認，因為他們自己就是主要顧客。當市場對其創新做出回應，他們的點子便發展為龐大的生意。

想創業？想新創？找創投？

謹記基本原則：時時追問為什麼？

為什麼做這個？為什麼是你？為什麼選現在？

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Photo Credit: 本事出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航