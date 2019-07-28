你不一定要開始「投資」，卻一定要學習「理財」

一定要「學習理財」，卻不一定要開始投資？看到文章標題也許您會疑惑：「投資理財不是綁在一起的嗎？」、「投資不是更能加快財富自由的目標嗎？」、「人生只理財真的足夠嗎？」

只要是人就一定要學習理財，有工作賺錢、金錢交易、花費開支，就一定要學習管理自己的財務。而對多數人而言，卻不一定要學習投資。但反過來說，想要投資，卻一定要先學理財。

聽起來很像在繞口令，不如把理財想像成ㄅ、ㄆ、ㄇ的基本功，一定要在國小學習一套注音符號，到了國中才有辦法再進一步學習作文、文言文等進階課程。理財與投資的關係也是如此，一定要先管理好財務，才有辦法進行下一步的投資。

收支的概念，讓財務達到均衡

理財，是藉由收與支的平衡，規劃財務來協助達到目的。很多人聽到理財就想到發大財、賺大錢，其實這是一知半解的觀念。

對艾蜜莉來說，理財比較像是一種生活方式、消費觀念，透過了解自己的收入（主動收入、被動收入）與支出（生活花費），去理解自己的財務狀況，以達到收支的平衡，建立正確的消費觀念。

開始學理財的時機，越早越好。艾蜜莉會建議是從有可以自由支配的金錢時，就開始學習理財。可能是國小國中有每周固定的零用錢、大學固定領到打工的薪資，就可以開始學習理財，而且是越早開始越好。

理財五大步驟

由上面所述，我們已經理解理財的重要性，且越早開始越好。那麼，應該怎麼開始執行理財呢？

以下艾蜜莉整理了五大步驟。

設定5年與10年後的人生財務目標：可能是存到人生第一桶金、可能是年收入100萬等等。 開始記帳：開始固定記帳，且長期持續執行，將記帳分幾項大類，並且持續做檢視是否有達到收支平衡，是否每一塊錢都有花的聰明。 設定預算表：第一年開始記帳，並且於年尾設定明年的預算表，做一年的財務分配規劃。 開始投資：將自己的部分儲蓄放在可投資的工具上，可以是定存、ETF，如果有時間與能力研究，才考慮股票。 定期回顧：定期回顧檢視這樣的理財方式，是否能達成第一點所設立的人生財務目標。

Photo Credit：艾蜜莉 理財與投資比較表格（艾蜜莉整理製作）

理財做好，再來考慮投資

理好了財，再來考慮投資。根據經濟學的定義，投資是指犧牲或放棄現在可用於消費的價值，以獲取未來更大、更多價值的一種經濟活動。

投資工具百百種，股票、債券、房地產等等，都屬於投資的範疇。因為投資的錢必須要是生活預備金之外的存款，加上投資有高風險、高獲利的特性，還要付出一定的時間去研究各種投資工具，並不見得適合每一個人。

最後，仍然得再次提醒，理財就像基本功一樣，一定要先穩穩扎好馬步，千萬不要越級打怪，在財務規劃沒做好的情況貿然投資，很有可能導致血本無歸。

就像廣告台詞所說：

「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航