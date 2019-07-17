合法的共享住宿在台灣才是一門好生意

撰文者：匯信英倫法律事務所 劉懿嫻律師

自從旅宿平台業者Airbnb在全球市場持續發燒，台灣也有越來越多的業者想要搶食「住宿共享」的市場大餅，經營「日租套房」的商業模式。除了明確主打「溫馨套房」、「微旅居」、「民宿」的日租型空間共享外，也有業者構思以其他名目進行住宿共享的營運，例如以「會員制」、「月租型」，甚至是與運動空間混合（例如白天作為運動空間、晚上供學員留宿）的方式經營。然而，這些方式有助於擺脫違法嗎？主管機關對於「住宿共享」的態度又是什麼？本文試從主管機關函釋內容與修法動向與簡要分析。

關於「住宿共享」的規範，主要規定於發展觀光條例及旅館業管理規則。發展觀光條例第2條及旅館業管理規則第2條均規定：「旅館業：指觀光旅館業以外，以各種方式名義提供不特定人以日或週之住宿、休息並收取費用及其他相關服務之營利事業。」如欲經營旅館業，依照上述法規規定，須辦妥公司或商業登記、旅館業登記、投保責任保險，並符合旅館業管理規則之各項限制（如消防、衛生、安全要求），才可經營。

除了「旅館業」外，另一種合法經營日租套房的方式為「民宿」。發展觀光條例第2條規定：「民宿：指利用自用或自有住宅，結合當地人文街區、歷史風貌、自然景觀、生態、環境資源、農林漁牧、工藝製造、藝術文創等生產活動，以在地體驗交流為目的、家庭副業方式經營，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活之住宿處所。」民宿管理辦法第2條規定：「民宿，指利用自用住宅空閒房間，結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源及農林漁牧生產活動，以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活之住宿處所。」如欲經營民宿業，依照上述法規規定，也須辦妥民宿登記、投保責任保險，並符合民宿管理辦法之各項限制（例如建築、消防要求）。除此之外，目前臺灣的民宿設置以非都市土地及少數都市土地為限，大多數的都市土地，特別是公寓大廈，亦不可設置民宿。

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基於上述法規的限制，許多希望經營住宿共享市場的業者，紛紛尋求其他經營方式。例如「會員制」、「月租型」，甚至是與運動空間混合（例如白天作為運動空間、晚上供學員留宿）的方式經營，希望能擺脫法規的限制。然而交通部觀光局於民國106年12月26日觀宿字第1060924530號函中表示：「業者以會員制方式經營住宿空間…並未限制連續住宿達30日，且得以將住宿期間以分段方式使用，實際所提供之住宿期間仍係以日或週為單位，仍有涉旅館業經營型態…」，後又於107年2月7日觀宿字第1070902157號函表示：「以出租空間供練習瑜伽使用，因練習者交通時間因素而提供住宿及限定該空間特定時段僅供休憩或睡眠，是否涉及經營旅館業一節，如經地方主管機關就其實際經營情形，認定有提供不特定人日或週之客房服務或渡假住宿服務，並收取具對價關係之費用，須依發展觀光條例規定辦理旅館業登記，始得經營旅館業業務。」由上述函釋可以看出，主管機關對於以各種試圖規避法規限制的經營方式，仍是嚴格採取實質認定的態度，因此業者如希望經營「住宿共享」業務，仍需要回歸旅館業、民宿業的相關法規。

除了上述函釋外，由發展觀光條例的修法動向，也可窺知政府的政策態度。政府於民國106年首先增訂了發展觀光條例第55條之1及之2的條文，建立可裁罰刊登網路廣告的非法旅宿的法源依據，以及檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉非法旅宿業者。而今年（108年）上半年，主管機關更進一步發布此條例的修正草案預告，修正草案總說明中敘述，此修正的目的在於「有效遏止未依本條例領取營業執照或登記證而經營…旅館業務或民宿者，以各種媒體散布、播送或刊登非法營業廣告…以重罰希達到杜絕非法旅宿經營之目的」，因此草案主要內容有二：一、明確獨立出一項針對刊登平台的處罰規定；二、提高加重裁罰金額至新臺幣200萬元。

面對政府逐漸強硬的態度，許多業者紛紛抗議，認為政府此舉是落後產業潮流。然而，非法旅宿產生的各種消費爭議，以及未能與合法旅宿業者一般，符合法律規定之保險、建築、消防、衛生等安全要求，所造成的風險也確實無法忽視。現階段各地方政府已開始積極輔導非法旅宿業合法化，對於業者而言，或許這才是一條長遠的路。

經濟部中小企業處 廣告



