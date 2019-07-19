致命的登革熱疫苗：在菲律賓緊急剎車的Dengvaxia施打計畫

文：亞斯明（Seema Yasmin）、穆克紀（Madhusree Mukerjee）

譯：姚若潔

2015年12月，當時的菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）領導的執政團隊和法國藥廠賽諾菲巴斯德（Sanofi Pasteur）協商，購入300萬劑全球第一劑核准上市的登革熱疫苗Dengvaxia。這項採購案的目的是為菲律賓100萬名9歲學童每人接種3劑登革熱疫苗，以預防感染登革熱時最嚴重的後果：休克、器官衰竭和死亡。

登革熱病毒有4型，都是透過黑斑蚊屬（Aedes）的雌蚊傳播，其中最主要的病媒蚊是埃及斑蚊（Aedes aegypti），偏好在白天叮咬吸血，正是人類缺乏蚊帳保護的時段。這種病毒與造成西尼羅熱（West Nile fever）、黃熱病（yellow fever）和茲卡熱（Zika）的病毒一樣都是藉由蚊媒，過去50年來登革熱病毒一波波席捲熱帶和亞熱帶地區，使登革熱病例增加了30倍，一年的感染人數高達3億9000萬人。

並非所有感染登革熱病毒的人都會發病：被叮咬的4人中有3人不會出現症狀，而發病的那個人可能出現下列症狀：先是出現與許多病毒感染疾病類似的發燒症狀，接著伴隨頭痛、後眼窩痛、骨關節痠痛的「登革熱」症狀，少數案例還會發生內出血。

而登革熱重症則包括登革出血熱及登革熱休克症候群。嚴重的個案會發生血漿從微血管滲出、體內積水、大量內出血等症狀，之後腦、肝和腎臟開始衰竭。雖然迅速送醫和謹慎治療可救回性命，但每年仍有超過2萬人死於登革熱，其中多數是兒童。

數十年來由於登革熱疫情慘重，開發中國家的醫療人員殷切期盼登革熱疫苗。然而當菲律賓大學馬尼拉醫學院的2名臨床流行病學家兼內科醫師安東尼歐．丹斯（Antonio Dans）與小兒科醫師李歐妮拉．丹斯（Leonila Dans）夫婦在《菲律賓星報》（Philippine Star）上讀到艾奎諾政府推行全國兒童施打Dengvaxia疫苗時，首先引起他們注意的卻是價格。單是採購價格就高達30億披索（約5750萬美元），推行Dengvaxia的經費超過2015年菲律賓全國疫苗接種總費用，包括了肺炎、結核病、小兒麻痺症、白喉、破傷風、百日咳、麻疹、流行性腮腺炎和德國麻疹。

對於全菲律賓1億500萬人民而言，Dengvaxia能照顧到的人口不到1％。雖然登革熱在菲律賓平均一年造成750人死亡，卻未擠入十大死因之列，在傳染病中，肺炎和結核病的致死人數都遠高於登革熱。

丹斯夫婦仔細閱讀賽諾菲巴斯德公佈的Dengvaxia臨床試驗期中報告，還發現其他令人擔心的地方。對2～5歲的亞洲兒童，接種疫苗後第三年，因登革熱重症而住院的風險，是未接種兒童的7倍。仔細檢查這些數據後發現，雖然平均而言Dengvaxia對較年長的兒童是安全的，統計上卻無法排除對某些兒童的負面影響。

Photo Credit：科學人雜誌 二度感染症狀加劇：埃及斑蚊（Aedesaegypti）會傳播4型危險的登革熱病毒。雖然第一次感染登革熱的病情通常沒那麼劇烈，但再度感染時卻可能致命。對於全球第一劑獲准上市的登革熱疫苗來說，這種特性帶來了大問題。

2016年3月，丹斯夫婦和其他醫學專家，寫信給當時的菲律賓衛生部長加林（Janette Garin），警告這支疫苗可能對部份兒童有危險，而且菲律賓沒有足夠的醫護人員來監測這些兒童是否發生不良反應。他們認為，有另一種疫苗快要完成開發，安全性可能更高，或許值得等待。

然而，就在同一個月，世界衛生組織（WHO）在疫苗方面備受尊崇的顧問團（為世界各國提供免疫政策指導方針）在一份針對Dengvaxia的簡報中表示，持續觀察幾年的結果顯示，接種疫苗的幼兒住院率並沒有統計顯著性。

報告表示，5歲以上「任何年齡組別，都沒有其他安全警訊」。對於Dengvaxia疫苗可能對某些兒童有風險，是一種「理論上的可能性」，應該進一步研究，以免此議題「降低大眾對Dengvaxia疫苗的信心」。因此Dengvaxia疫苗仍「應在適當條件下引入，成為常規免疫接種計畫的一部份」。適當條件包括70％以上人口曾經罹患過登革熱的地區，青少年早期接種可使往後30年的住院率減少30％。顧問團隨後發表的聲明書表示，Dengvaxia疫苗對9歲以上的兒童是安全的，建議這些兒童接種。

回想起來，丹斯夫婦並不驚訝各機關選擇忽視他們的憂慮，安東尼歐．丹斯說：「這等於是要主事者在我們和WHO間做出選擇，如果我是相關當局人員，我會相信WHO。我們算哪根蔥？只不過是小型醫學院裡的老師而已。」菲律賓當局顯然對Dengvaxia的安全性信心十足，甚至免除了賽諾菲巴斯德進行「新藥監視」（pharmacovigilance）試驗︰在當地條件下測試新藥或疫苗的安全性，這種試驗通常是必要的。

菲律賓醫師學院（Philippine College of Physicians）前校長理琴（Anthony Leachon）表示，國家計畫引入新的醫藥產品通常歷時3～5年，但登革熱疫苗計畫是立刻實施，從2016年4月開始。

幾天後就傳出第一起接種疫苗後死亡的案例，死者是一名患有先天性心臟病的男童。衛生部長加林在一份新聞稿中解釋男童的死亡和Dengvaxia無關，然而丹斯夫婦堅持了幾個月，在媒體上發言也在臉書上發表一支短片，他們根據一個存在數十年、具高度爭議性的「抗體依賴性免疫加強反應」（antibody-dependent enhancement, ADE）理論，提出警告：

沒有感染過登革熱的兒童，若接種此疫苗後感染了登革熱，可能會病情嚴重而致命。

加林也以警告回應：

散播Dengvaxia錯誤訊息的醫療從業人員，要對此疫苗原本可預防的每一名死亡案例負責。

至此，這個事件暫無其他發展，一直到2017年11月，賽諾菲巴斯德發佈了建議：從未感染過登革熱的人不應該接種Dengvaxia。一個月後，WHO發佈了新的指南，建議Dengvaxia疫苗只適用於「曾經感染過登革熱的人」。同年12月，菲律賓政府對疫苗計畫踩煞車，家長和媒體的反應是憤怒、指責，並提出更多接種兒童死亡案例。

接種疫苗的學童已超過83萬人，根據菲律賓衛生部2018年9月的資料，接種疫苗的兒童中有154名因各種病因死亡，多數死亡案例和疫苗無關，但根據臨床觀察或血液檢驗確認，其中有19名兒童死於登革熱。

賽諾菲巴斯德認為，菲律賓的死亡案例可能是因為疫苗對極少數人無法發揮保護作用；然而包括丹斯夫婦等專家則認為，Dengvaxia的設計原理是模仿登革熱感染過程，可能導致病患身體在二度感染登革熱時免疫反應失控。

這項爭議並沒有減緩Dengvaxia在全球推行的速度，這支疫苗目前已經在20多個國家獲准使用。2018年10月，美國食品及藥物管理局（FDA）宣佈優先考慮賽諾菲巴斯德的Dengvaxia上市申請，這表示在菲律賓的接種兒童死亡調查完成前，Dengvaxia可能在美國獲得許可，並使用於登革熱流行地區，甚至會早於賽諾菲巴斯德6年臨床試驗最終結果的發表時間。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航