從旁觀察客戶的人生故事，我了解到財富並不保證他們的快樂

從事金融業務有個很幸福的事，就是可以認識不少事業成功的高資產客戶，從他們身上學到很多，或是在旁邊觀察他們的人生故事，好像自己也跟著他們活了一次。

同事間也會分享客戶的事情，我歸納出高資產客戶能夠成功，撇開會投胎的那一群不提，靠自己成功的人有很多好的特質。像是對於自己的工作和事業非常認真投入、對於贏或是成功非常執著、對於處理事情的高標準（當然服務這些人，皮也要繃緊一點）。但是財富是讓他們生活有基本保障的來源，並不保證他們的快樂。

我發現生活無虞外，能帶給人最大的快樂，是穩定的關係和健康。其實這兩樣如果沒有建立在感謝和珍惜自己所擁有的，每天不快樂也是侵蝕自己的健康，中年之後病痛很多。病痛是我覺得人生最大的敵人，因為很多事情可以花錢解決，但是生病不能花錢請別人幫我們受苦。真正愛我們、關心我們的人，是花錢也買不到的。

很多高資產的人的不快樂是自己造成的，有些可能是工作佔據生活太大的一部分，畢竟能夠在一個公司或產業出類拔萃，除了天份，沒有時間經營也不可能開花結果。但是忙於工作的結果，可能沒有時間去認識對象。就算認識了好的對象，可能也沒有時間約會，被別人追走。就算有機會步入婚姻，長期在家庭生活缺席，造成另一半怨懟甚至出軌的機率也會大幅提高。

如果有小孩，一個人整天照顧實在太痛苦，帶小孩比上班累只有經歷過的人才知道。我好友外科醫生都覺得帶孩子比上班累，開刀加門診在血汗醫療的台灣，帶孩子的疲累都完勝，你看多可怕！美好穩定的家庭關係，讓人忙碌了一整天，可以回家好好休息充電。

但是成功人士的人格特質要求很多、標準又高，很多人受不了這樣的要求。畢竟人很大的盲點是出外好人一枚，把氣發在最親密的人身上。親戚朋友遠去的很重要特質，就是永遠不知道感謝或是不曾表達感謝，常常懷疑別人要害他，要算計他的資產。

言語是很有力量的，那群活得不快樂的客戶，從來沒有從他們的口中聽到感謝，只有別人怎麼樣不好。像是子女花了他們多少錢不來看他、女婿媳婦有多不孝、員工不值得信任要偷他的錢、和父母家人處不來等等。常常聽到類似的故事，就算這些人真的很有錢，但也窮得只剩下錢，生病都沒有人願意陪他們去看醫生。

想想這樣的人生多麼可怕！雖說不少高資產客戶的子女都在海外發展，但是人如果老了，沒有家人朋友陪伴是何等的寂寞。有時聽到那些難處理的客戶說「很怕自己生病」、「在家一個人特別害怕」、「擔心出事好幾天都沒人發現」時，心裡也很同情。只是除了家人外，我們業務也沒辦法提供太多的幫助。

人終究會老去，尤其是失去健康、行動都需要別人協助時，就算曾經在職場或社會上呼風喚雨，也只是癱軟無力的病人，再有錢都無法確保得到別人的善待。但是人超過35歲已經定型，有時就算可以預期這些中老年的高資產客戶之後的生活，也是能委婉地應付及處理他們容易過頭的要求。

只能祝福他們，和謝謝他們用自己的經驗告訴我，要感謝及珍惜身邊這些關心我和對我好的人。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航