郭董失利不是因為沒買媒體或民調公司，而是「小圈圈築高牆」

文：武成（長期研究日本、政治、經濟社會議題，對台日關係有獨到見解）

國民黨總統初選落幕，前鴻海董事長郭台銘狂輸韓國瑜17%，國民黨長達七天的初選民調，不只比誰的支持者多，還比賽支持者接電話的耐心、體力、跟時間，總統候選人純粹交由全民調產生，邀請敵人一起指定主將，就算在美、日等民主國家也太不敢玩，國民黨費盡心力，要將初選與公開透明畫上等號，多年後被世人所記下的，恐怕是辦了一場最逗趣初選。

值得注意的是，近年台灣吹起「狂粉政治」，「非典型」政治人物較為討喜，更容易受選民的喜愛，國民黨這次初選，異軍突起的郭台銘，卻無法成為「台灣川普」，甚至連「邊」都沾不上，民調輸了韓國瑜兩位數，除了不熟悉政治操作，「演得不像」，勉強能說是被淘汰的原因，更令人好奇的是，選舉所需要的媒體、資源、策士，郭台銘無一不缺，為什麼還是「買不贏」。

口才不好只是表象，真正問題是「不懂選舉」的核心團隊

三個月前，郭台銘直奔國民黨中央，擺平黨員資格問題，隨後表示拒絕徵召，一定要參加初選，最後卻打不過宣布只願「被動參加」初選的韓國瑜，對照初選結果，郭台銘不只被韓國瑜打敗，也被韓國瑜狠狠羞辱。

一一點評論郭台銘發言或表演失敗，其實意義不大，也非敗選主因，郭台銘早已坦承，口才沒有韓國瑜好，不過口才好不好，純粹由對決的結果定奪，口拙者可以討喜，善言者也並非穩贏，然而初選跟大選一樣，戰情瞬息萬變，打贏選戰只能看民調下理性決定，看對手反應想策略決鬥。

郭陣營捫心自問，從頭到尾，內部有這樣的人嗎？

實言之，郭董缺組織，王金平有；缺操盤手，馬英九有；缺年輕人選票，柯文哲有，這些能成為郭台銘助選幫助的「資源」或「人脈」，是不是被郭陣營同一個人擋下？郭董自稱「郭懂」，但他可能不懂，自家陣營有個對於選戰什麼都不懂的人，三個月來已把他玩殘。

Photo Credit: 中央社

郭台銘政商好友多，為何出來相挺的寥寥可數？

郭台銘沒有與王金平、馬英九、柯文哲等在初選中形成任何有意義的結盟，推動支持板塊的移動；對於黨中央也沒有形成有效的牽制，任由初選規則宰割，一個字都改不動；地方走透透，沒有挖到對手牆角；立院35席立委，沒有一個願意公開挺郭；地方諸侯，無人帶槍投靠；科技界的好兄弟，只剩宣明智一人表態，倒是有位憑著「夫人派」作為操盤唯一正當性的人士，就連記者工作採訪，都看得到伸手插嘴阻攔，可見不止難幫郭董交到新朋友，連老朋友都顧不好。

稍加打聽，會發現外界都知道問題在哪裡；有心研究，內部團隊也都知道責任所在。初選初期，只看到操盤手把永齡基金會的捐助對象，拿出來重洗一遍，選戰中後期，操盤手就連中間選民挺郭的氛圍都無力營造，就連唯一有感的0到6歲國家養政策，都任由「操盤手」與市議員開記者會宣傳，如何發酵，造就國政高度？

郭團隊決策圈越來越小，圍牆越築越高，離勝選自然越來越遠，操盤手憑著「夫人派」三字做為決策的唯一正當性來源，令外界不解，郭陣營也搞起夫人派，竟比國民黨還國民黨，數字證明，初選結果比團隊估計的2-3%多上數倍，郭台銘對於這樣的結果，不知做何感想？

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未來，郭台銘在總統大選仍有重要的角色，希望領導人專心拼經濟，所得倍增，實質提高中華民國國際地位，卻又厭惡傳統政治包袱的選民大有人在，郭台銘是選擇拋棄他們，還是堅守自己宣揚的價值，將決定他是政治家還是政客。

不管是組政團推出立委候選人，還是組智庫設計政策，甚至是選到底，「郭懂」都還能為自己熱愛的土地，做出他人難以超越的貢獻，不過郭董初選的失敗，不值得寫入管理學個案，熟知企業管理的他，不應忘了組織壯大的唯一鐵律：用人唯才，賞罰分明。

郭董，先重整團隊吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航