最難拍攝的元素之一：各種「水」場景不為人知的幕後挑戰

文：邱昶維（DCFS編輯部）

綜觀好萊塢電影，不論是水上、海底或河邊等場景，銀幕上總能流暢、精準地呈現驚人影像，使觀眾深刻感受電影的魅力。然而，「水」卻常被影視工作者，認為是最難拍攝的元素之一，因劇組不僅要在多變的水場景中掌控演員、器材等調度，更需克服安全問題，打造理想畫面，令拍攝時總是充滿挑戰。

本文將介紹水場景的常見拍攝手法，並以《羅馬》、《水底情深》等電影為例，看專業劇組如何因應不同情境，以特殊技巧捕捉各式水場景，並在確保拍攝安全、穩定的前提下，打造令人震撼的影像質感。

深入多變「水域實景」，捕捉動人真實畫面

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只有做足準備，你的運氣才會更好一點！



──《羅馬》導演Alfonso Cuarón

為求真實性，有些電影會選擇拍攝水域實景，但因自然環境的變動因素較多，使得劇組除要事先調查天氣、潮汐等影響，並格外注意演員安全、器材防水等問題。而求助、急救等措施亦須提前準備，才能盡可能減少拍片現場的意外發生。

《羅馬》偽一鏡到底的海灘救援

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電影《羅馬》著名的海灘戲，是以推軌鏡頭拍攝真實海灘，並輔以電腦動畫，將數個鏡頭銜接而成。為了維持平穩的鏡頭運動，劇組特地於海灘邊建造臨時棧橋，並搭配軌道及機械搖臂（Crane）控制攝影機，但棧橋不僅在開拍前曾遭熱帶氣旋損毀，其機械搖臂亦多次脫軌，使拍攝過程困難重重。

由於設備頻出問題，再加上當天的自然光不穩定，導演Alfonso Cuarónm與劇組僅拍攝6次，便完成此鏡頭。而在後製階段時，Cuarón要求特效團隊以合成波浪等視覺效果，銜接各鏡頭並延長該片段，令主角Cleo的救援過程看起來漫長、困難，而海水亦看起來更深，加強戲劇張力。

《神鬼獵人》高難度的激流逃生

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電影《神鬼獵人》其中一段河流場景，雖於片中僅數分鐘篇幅，卻令劇組耗費7天以上拍攝。開拍前，劇組除已勘察過多處美國河流，尋找安全又光線適合的可拍攝地點，亦多次排練水中拍攝時的流程，讓演員Leonardo DiCaprio於戲服底下，穿著特殊防水服，以便於水中行動。

拍攝湍流、瀑布等高難度場景時，劇組分別於噴射艇和直升機上加裝攝影機，捕捉近景和中遠景的畫面，並由特技演員代替DiCaprio，完成急流中的危險動作，而過程亦有救生專家監督，讓劇組在完全沒有特效鏡頭的情況下，以實景拍出驚險的河流場景。

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建造安全「棚內水池」，創造震撼視覺效果

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很多在水上拍的電影都沒辦法控制好時間和預算，但我們做到了。



──《少年PI的奇幻漂流》製片Gil Netter

好萊塢電影拍攝水場景時，多半會以棚內水池為主，因相較於實景拍攝，過程不僅安全、穩定，成本亦相對低廉，再加上特效合成技術進步，使劇組得以憑空創造逼真的場景質感，令觀眾難辨真偽。

《少年PI的奇幻漂流》壯闊的汪洋求生

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《少年PI的奇幻漂流》的情節多半發生在大海中，為減少支出、方便拍攝，劇組特地選在台中已廢棄的水湳機場，打造大型造浪池，模擬50多種不同類型的海浪。然而，由於造浪機的噪音過大，導致幾乎無法現場收音，令劇組必須重新後製現場環境音，而演員Suraj Sharma亦需重新錄製對白，才能避免穿幫。

為以特效呈現絕美海景，劇組除利用貨櫃搭建三面高牆，以便後製團隊架設合成背景用的藍幕，水池底部亦增設岩石堆、沙洲等陳設，模擬真實的海洋環境，令Sharma在觀看影片成品後，驚訝地表示：「在拍片現場，我的四周都只有藍幕，但現在什麼都有了，真的有很多東西值得一看。」

《浩劫奇蹟》逼真的海嘯災難

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電影《浩劫奇蹟》取材自2004年的南亞大海嘯，為還原真實災難場景，劇組決定不以電腦動畫呈現海嘯，而是於西班牙沿海建造大型室外水池，並以真實建物的三分之一大小為基礎，興建「渡假村模型」，令專業造浪團隊透過每秒3000公升的水量，模擬海嘯現場。

此外，為增添視覺上的震撼感，後製團隊除以合成動畫，拓寬室外水池的水面，更添加棕櫚樹、房屋碎片等虛擬物件，加強海嘯的破壞程度。而拍攝部分水底場景時，劇組則另有打造室內水池，以方便拍攝演員近景、特寫等畫面。

設計夢幻「濕片乾拍」，掌握關鍵水中特色

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當你期望看到奇幻元素時，你不會太過講究真實細節。



──《水底情深》視覺特效總監Dennis Berardi

隨著近年奇幻片、英雄片漸增，濕片乾拍（Dry for Wet）技術開始被廣泛使用。由於劇組可以透過棚內的燈光、煙霧等效果，或電腦動畫輔助，打造可信的水中場景，讓劇組能在更安全、穩定的環境裡，拍攝以假亂真的水中場景。

《水底情深》浪漫的水下世界

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電影《水底情深》夢幻的開場畫面，即是以蒸汽煙霧及漫射光，於棚內打造水底的光影效果，並輔以鋼線、風扇及慢動作攝影等技巧，以及漂浮髮絲、泡沫等電腦動畫，替物體和人物增添漂浮感。另外，背景也裝設的黑色窗簾，用以製造明暗對比，創造水下世界的空間感。

特別的是，為凸顯「水」的存在，導演Guillermo del Toro特地設計不斷緩慢運動的攝影機，使鏡頭如流水般，隨音樂旋律一同「流動」，讓整部電影沒有任何長時間的定鏡鏡頭，而是與人物、場景載浮載沉。

《水行俠》優雅的海底王國

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電影《水行俠》著重於表現主角水中行動時的敏捷，為使片中演員的行動看起來更俐落、快速，劇組決定不以任何技巧，表現水中阻力的存在，唯讓頭髮盡可能地受到浮力影響，令觀眾仍可意識到故事發生於海底。

因此，特效團隊以人物髮際線為基準，並根據黏貼於演員身上的大量追蹤點，創造符合水流方向、演員動作的漂浮髮絲，但為避免減損主角英勇、帥氣的形象，導演溫子仁特別要求髮絲的漂浮方向，只能以往上、往後為主，避免過於擬真的漂動狀態，反而減損人物魅力。

►延伸閱讀：交織「光」與「霧」，呈現《水底情深》美麗虛幻的水下世界

如果我們的特效做得不夠好，那將會是很大的問題。



──《水行俠》導演溫子仁

如今，水場景除能以多種拍攝手法，保障拍攝過程安全、穩定，倘若能善用電腦動畫進行點綴，更可令場景變得生動、逼真，使劇組得以因應不同類型的電影，打造具有獨特風格的水場景，為影像世界增添魅力。

參考資料：adventurefilmschool, pcpmalta, theinertia, nofilmschool, indiewire, hollywoodreporter, nytimes, deadline, forbes, cartoonbrew, vulture

圖片：cartoonbrew, frame, foxfilm, imdb, indiewire, nofilmschool, twimg

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航