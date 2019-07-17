今年第一個侵台颱風「丹娜絲」逼近：氣象局發布陸警，各地最大風雨時間曝光

輕度颱風「丹娜絲」持續接近台灣，氣象局今（17）日發布陸上警報，明、後兩天會是颱風最接近台灣的時候，預計會造成豪大雨等級雨勢。氣象局預測，若颱風速度和行進方向沒有太大改變，明天清晨颱風暴風圈就會先碰觸到台東、屏東陸地。

原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨（16）日下午增強為今年第5號颱風「丹娜絲」（由菲律賓命名，意為「經驗」），氣象局也已經在昨天晚上23點30分發佈海上颱風警報，今日上午11點30分發布陸上警報。

根據氣象局觀測資料顯示，輕度颱風丹娜絲今天上午12時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約440公里處，向西北移動，近中心最大風速每秒18公尺，約每小時65公里，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，約每小時90公里，相當於十級風。

氣象局預報員黃椿喜表示，因丹娜絲結構受到呂宋島地形破壞，高層雲系減少，因此目前增強程度有限，預計會是以輕度颱風影響台灣的機率最高。

根據氣象局的路徑預測，丹娜絲颱風暴風圈明天（周四）上午就會觸碰台灣陸地，中心則會在明天下半天之後有機會在北部或宜蘭陸地登陸，但目前丹娜絲處在一個很強的低壓帶，因此變化還會很大。

降雨時間「先東後西」，全台各地堤防「致災性雨勢」

氣象達人彭啟明指出，丹娜絲颱風是典型的「季風低壓」，環流廣大但強度弱，預估影響台灣前仍只有「輕度颱風」的強度。但在西南季風加持下，水氣充沛，「雨的影響」遠大於風。吳德榮則在「三立準氣象老大洩天機」專欄裡提到，明天至周六（18至20日）各地皆有陣雨或雷雨，丹娜絲及其外圍環流有為東半部、西南部地區帶來「致災性降雨」的潛勢，提醒民眾應注意氣象局的警報及特報。

彭啟明也於臉書上貼出颱風期間的雨區模擬圖，可見此次颱風影響最劇烈的地區將在東半部：

氣象主播賴忠瑋指出，東部要特別注意的是今、明兩天，預計今天起颱風的外圍環流就會為台灣帶來明顯的偏東風，迎風面的東半部也會陸續出現陣雨，其中雨勢以東南部會較為明顯，而且越晚雨會越大，降雨最多的時間則會在周四，預計東部的雨勢在明天深夜到周五白天才會逐漸緩和。

西半部的影響時間則是從周四開始，周四白天南部就有機會陸續出現陣雨，降雨最大的時間則可能會落在周四晚上到周五白天，由於丹娜絲颱風的路徑是由南往北走，要特別留意的是中南部山區將出現較大雨勢，因為颱風的逆時針環流會帶來明顯的西南風，中南部山區還會有地形抬升效應，增強降雨，要特別留意。

而周日至下周二（21至23日）丹娜絲及其外圍環流遠離，但天氣仍不穩定，尤其在午後對流增強、機率提高，其他時間亦有局部短暫陣雨的機率。

明後天全面影響，不排除「雙颱」接力來台

氣象局今日上午召開記者會，觀測指出丹娜絲可能衍伸出的低壓中心，可能發展成熱帶性低氣壓，不排除再生成另一個颱風，若這個颱風成形，將會是今年第6號颱風「百合」。

《聯合報》報導，氣象局預報員林伯東表示，目前這個新生成的低壓中心，是否會近一步發展為熱帶性低氣壓，還要觀察研判，因為現在這個低壓中心處於一個比較複雜的狀況，雖然有些資料顯示它會發展，但也有些資料顯示不會發展，但無論如何這個低壓系統現在已經開始往北接近台灣，預計明後天整個系統都會影響台灣，包括中南部、西半部都可能有豪大雨，都要特別留意。

黃椿喜表示，因為這個低壓系統的雲系很厚，預期會帶來明顯降雨，但影響範圍要看它走的是台灣西半部或者東半部，氣象局密切觀測中。

《中央社》報導，中央氣象局技正黃椿喜說，颱風丹娜絲昨天晚上靠近菲律賓呂宋島時，因地形影響，低層留在東邊，也就是目前的丹娜絲；高層雲系則移到菲律賓西邊，有機會發展成熱帶性低氣壓。黃椿喜表示，由於高層雲系還在大低壓帶中，因此也會慢慢重整，未來將會形成一個新的低壓，今明兩天不排除會增強為熱帶性低氣壓，但還需要一點時間。

颱風還沒來，高溫先報到：西部連3日高溫酷熱

另外受颱風外圍環流沉降影響，外氣象局說明，台北市、新北市盆地、桃園市地區，高雄市近山區或河谷有連續出現36度高溫的機率，另外中部地區今日也36度以上的高溫，氣象局表示若非必要，應避免戶外活動、勞動及運動。

【橙色燈號】連續3日36度以上 北部：新北市、桃園市、臺北市 南部：高雄市

【黃色燈號】36度以上 北部：新竹縣、新竹市、苗栗縣 中部：臺中市、南投縣、彰化縣

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核稿編輯：楊士範



