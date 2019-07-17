靠選舉就能「發大財」？時代力量將提修法限制「帶職參選」

高雄市長韓國瑜將代表國民黨投入2020大選，並表示將繼續當高雄市長惹議，時代力量立委徐永明、高雄市議員林于凱和高雄市立委參選人陳惠敏今（17）日召開記者會，表示國民兩黨過去「帶職參選」的慣例已成陋習，參選者就算選不上，也能靠補助款「發大財」，將提出修法改變制度，不過各黨似乎都持保留態度。

「公共政策網路參與平台」近2個月內有數個公民提案，希望遏止帶職參選現象，其中於5月底提案的「遏止帶職參選，補選經費應改由原提名政黨及參選人支出」案，附議數已達標成案，內政部須在9月做出回應。

也有網友提出「為何不立法禁止公職人員帶職參選？」，認為帶職參選其他職務的選舉是件奇怪的事，選上了原職務可能由代理人替補，「但市民當初是選你這個人，又不是選那個代理人」，如果任期做的很短還要花錢重選，「簡直浪費錢辦選舉」。

時代力量：選不上也能發大財？應修法改變

徐永明指出，根據中選會統計，近3屆地方首長選舉中，有高達45名候選人帶職參選（國民黨20人、民進黨18人、無黨籍7人），甚至出現政治人物「雙邊」領選舉補助款情況。

其中像是2016年帶職參選總統的新北市長朱立倫，就拿了超過2800萬的補助款，韓國瑜去年高雄市長選舉拿了2677萬補助款，但現在不到一年又要競選總統。

Photo credit:徐永明辦公室提供

徐永明分析，以韓國瑜在去年底選舉中獲得2600多萬的選票補助款，以國民黨的基本盤來看，「明年無論有無選上總統，都會獲得至少1億元的補助款」，短短一年時間，韓國瑜的市長、總統選票補助款可能有將近數億元入袋，光靠選舉就能「發大財」。

徐永明表示，這都是人民的納稅錢，「只要投入另一場選舉，就該把上一場選舉補貼費用吐出來，一點便宜都不能佔。」，他們將針對《公職人員選罷法》第27-1條和《總統副總統選罷法》第27-1條、41條修正草案，增訂地方首長、各級民意代表等民選公職人員，除了競選連任外，自登記為其他公職候選人起，就視為「辭職」，同時也要求該候選人30日內繳回已領取之選舉補助款。

林于凱議員：高雄市民才不支持韓國瑜「帶職參選」

林于凱表示，自從韓國瑜有意參選總統就疏於市政，像是韓國瑜去年地方大選的票率超高的茂林，日前舉辦部落黑米祭，韓就因為北上參加初選記者會放鴿子，另外還發生社會局長離職和交接的公文擺在市長室沒有批，導致社會局曾處於沒有局長也沒有代理的情況。更有不少基層公務員反應，很多公文都會在市長室「卡很久」。

林于凱質疑，韓國瑜說會繼續衝刺市政，利用假日和晚上跑選舉行程，但是過去這幾個月，韓國瑜只要有夜宿行程，隔天早上的市政會議就常常會缺席，接下來如果要一邊跑選舉行程，又能如何兼顧好高雄市政？

林也反駁韓國瑜感謝高雄市民「包容」他帶職參選，實際上就遠見今年4月的民調結果顯示，有60%的高雄人都希望韓國於辭掉市長再去選總統，當中又以20-29歲比例最高，有高達八成的年輕族群都認為韓國於應該要先辭去高雄市長。

陳惠敏則表示，在他的選區鳳山，也是去年大選非常支持韓國瑜的地方，但現在他在地方上卻經常聽到民眾不滿韓國瑜要帶職參選總統，甚至想罷免韓國瑜。

陳惠敏也指出，下會期在9月初開議，時代力量會要求將本案逕付二讀，待總質詢結束後立即進入院會程序，10月中完成二、三讀，11月登記前是來得及修法的。目前規範對政治人物來說，只要是大黨提名，補助款幾乎是「保證」，時代力量是以建立制度為優先，並非因人設事，希望各黨能支持修法。

各黨支持修法嗎？

《自由時報》報導，對此，民進黨團書記長鄭運鵬回應，此修法方向只會讓國民黨誤以為是替韓國瑜量身訂做，反而給韓國瑜更多舞台，若韓國瑜參選總統落選，罷免行動又成功，「表示台灣選民否定這樣的方式」，屆時修法的正當性會更充足。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，提案根本不具可行性，且在國外沒先例，國民黨團反對。

不過陳惠敏在記者會中說明，限制帶職參選是種負責任的政治態度，像在美國各州都有類似禁止帶職參選的規定，這並非時代力量獨創的。時代力量本身也不會在2020大選，提名任何目前擔任市議員的人參選立委。

親民黨團總召李鴻鈞也說，時代力量這項修法針對性太強，感覺是在防韓國瑜、防台北市長柯文哲，帶職參選有沒有做好市政、有無資格帶領國家，選民自有公評，而不是透過立法來否定選舉權，把立法變成「政治操作」。



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核稿編輯：楊士範



