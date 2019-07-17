香港反送中運動「無大台」，卻獲《時代雜誌》評為全球最具網路影響力人物

（中央社）美國《時代雜誌》（Time）公布今年25位最具影響力的網路人物，全球矚目的「香港反送中示威者」名列其中，其他上榜人物還包括美國總統川普、南韓偶像天團防彈少年團等。

《時代雜誌》指出，香港民眾捍衛自由、反對政府強推修訂逃犯條例的示威活動是場無人領導的運動，在沒有組織的情況下，示威者善用網路社群平台LIHKG（連登）討論區，以及加密通訊軟體Telegram互通資訊，同時也保持匿名。香港示威者透過這些網路平台，串聯發起聚集到外國駐香港領事館、包圍警察總部等各項抗議行動。

一名參與示威的Telegram頻道主向《時代雜誌》表示，整個過程更像是「直接民主」。

2019年6月，大批民眾集結香港立法會外，要求香港特首林鄭月娥下台、撤回《逃犯條例》。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

2019年7月1日香港主權移交22周年紀念日，大批反對修訂《逃犯條例》的抗議者於深夜闖入香港立法會。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

7月14日，香港沙田遊行後，抗議民眾被圍困在新城市廣場，與防暴警察爆發衝突。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

靠網路平台更新戰況、搞募資，反送中運動「無大台」仍獲國際矚目

反送中示威運動的其他事宜也在網路平台上協調，包括轉發即將到來的抗議活動提醒、分享法律援助資訊，最近還出現諮商服務和民眾情感相挺的層面。

今年6月24日，也有民眾透過「LIHKG」平台發起募資行動，希望在G20峰會其間，於英、美、日、法、德等全球各大報紙刊登公開信，向國際社會宣傳反對修訂《逃犯條例》的訊息，也期能成為G20的峰會話題。結果除了提前達標，更超出當初預期的金額，將公開信先後刊登於《金融時報》、《紐約時報》、《日本時報》等國際報紙。



香港眾志秘書長黃之鋒今天則表示，雖然反對《逃犯條例》的運動「無大台」，但香港每位示威者的付出和承擔讓國際社會持續關注。黃之鋒形容，「無大台」意即參與示威的人，不論年紀皆意識到無需由一個人發施號令，大家都能各司其職。而「反送中」民眾入選《時代雜誌》最具影響力的網路名人榜，黃之鋒也說，這證明港人抗爭和示威打動國際社會。

不只川普「推特治國」，女議員用IG轉播大麻聽證會也入榜

川普的網路活動在過去一年日益活躍。特別是今年，川普在網路上大肆批評前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對川普陣營與俄羅斯勾結，干預美國2016年總統大選的通俄案調查。

川普在推特上的推文常常成為電視新聞和網路報導的焦點，成為人們在Google上搜尋的關鍵字，也讓政壇對手的網路影響力與他相比，顯得相形見絀。

有趣的是，川普並不是唯一一個知道如何運用網路影響力、並且用得相當好的政治人物。曾被川普「點名」為眼中釘、波多黎各裔的紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），同樣也入圍為25名年度網路影響人物。《時代雜誌》更盛讚，歐加修-寇蒂茲可能是眾議院的菜鳥，但談到社群媒體的實力，她的資歷卻是無與倫比的。

民主黨籍眾議員歐加修－寇蒂茲（中）在美國紐約曼哈頓舉行的波多黎各日遊行，與民眾合影留念。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

不只南韓偶像，英國皇室、中國網紅直播主也入榜

南韓偶像天團防彈少年團（BTS）透過稱為A.R.M.Y的歌迷，熱衷網路消費和推廣BTS的演藝內容，促使BTS成為家喻戶曉的男團。他們今年推出的3張專輯還登上告示牌（Billboard）200強專輯榜首。

其他上榜的網路影響力人物還有饒舌歌手Lil Nas X、因逃離家暴尋求海外庇護的沙烏地女子奎農（Rahaf Mohammed）、歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、「為氣候而罷課」的學生運動、退役軍人科爾費基 （Brian Kolfage）、英國哈利王子和梅根、發布「世界紀錄蛋」（world_record_egg）的英國廣告公司The & Partnership主管高德弗里（Chris Godfrey）等人。

《時代雜誌》指出，英國哈利王子與妻子梅根自4月起在IG上推出帳號「@SussexRoyal」，立刻引發追蹤熱潮，在推出後的6小時內，達到100萬的追蹤人數，打破該平台紀錄。而這對新婚夫妻除了在IG上分享皇室成員的日常生活之外，也會定期分享關注LGBT權益、氣候變遷、心理健康等倡議團體的照片，精明的利用自己的網路聲量，帶動這些議題的網路熱度。

另外據《中央社》報導，有「中國第一網紅」稱號的女模張大奕，也獲選入《時代雜誌》最具影響力的25位網路名人榜。張大奕是大陸網紅經濟的代表人物，張大奕在大陸網路社群「微博」的粉絲數從2014年的20餘萬人，到今天已經坐擁1148萬餘人，2015年，她在網路賣服飾的年收入（超過4600萬美元），就完勝女星范冰冰（2100萬美元）。

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核稿編輯：楊士範