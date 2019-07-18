菲律賓的死忠「杜粉」，與忙著搜尋「如何移民」的其他人

文：李宗憲

2019年5月13日，菲律賓舉行國會及省市地方選舉（elekyon 2019），這場選舉被視為對總統杜特蒂的「政績公投」，將劇烈影響菲律賓的未來走向，使杜特蒂成功通過幾項爭議法案：如推行憲法修改，去除杜特蒂的任期限制、恢復死刑、降低兒童刑責年齡等。

「移民」成為選後熱搜關鍵字

菲律賓期中選舉投票結果公布後，「移民」及「如何移民」立刻成為菲律賓網路熱搜關鍵字，而在社交媒體推特（Twitter）上，許多當地用戶發表與移民海外相關的推特內容。

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為何5月舉行的期中選舉結果，會讓許多民眾如此崩潰與沮喪呢？

或許可以從選舉隔天，我與菲律賓計程車司機的對話中，得到一點端倪。「他們實在是非常非常非常笨！」這名中年男子邊開著車邊對我發牢騷，他用了3個「非常」表達他對選舉結果的失望。

司機對我說，他不敢說自己聰明，但他對菲律賓選民實在太失望了，參議員是個責任重大的工作，但我們竟然選出了毒品戰的主導者、演員和獨裁者馬可仕的女兒來當國會參議員，更可怕的是當選的參議員，沒有人來自反對黨。

他指的是3名參議員當選人都是菲律賓總統杜特蒂所支持的候選人，分別是為杜特蒂策劃毒品站的前警察總長（Bato dela Rosa）、前獨裁者馬可斯的女兒伊梅（Imee Marcos）和演員出身的芮維亞（Bong Revilla）。

Photo Credit：英語島

人民擔心國會沒有反對黨

話匣子一開，這名中年男司機開始侃侃而談，他繼續說：「每個人都有自己的專長，演員就應該好好演戲，拳擊手就好好打拳，參議員制定國家法律，不是人人都能勝任。」

他說，現在的年輕人沒有經歷過戒嚴時代，對獨裁者馬可仕不熟悉，才會選出他的女兒當我們的參議員，司機嘆口氣接著說，年輕的一代容易被政治人物煽動，他們沒有判斷能力。

司機認為，菲律賓的選舉似乎是在比人氣，而不是在比能力。他的這番談話，道出菲律賓大部分媒體人和知識份子的心聲。我許多菲律賓記者朋友，對於選舉結果感到失望，擔心沒有反對黨的抗衡下，杜特蒂的爭議法案，像是恢復死刑及修憲等就能迅速表決通過。

不過，不可否認的是大部分的菲律賓人仍把票投給了親杜特蒂的參議員，看來是為杜特蒂政府的期中考試打了高分，這讓許多菲律賓媒體人和知識份子百思不得其解，不過若走進社區，與社會底層對話，就會發現杜特蒂有股堅定的支持力量，他們是死忠「杜粉」。

「杜粉」=搏感情+接地氣

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）4月底的調查顯示，杜特蒂的支持率超過7成，可見他的口不擇言和強悍作風仍深得民心。有杜粉說，他們的確不喜歡杜特蒂不當用詞，但卻支持他總是接地氣，掃毒戰，整治治安，讓人感覺他和人民站在同一陣線。但當我問他一些像是修憲等爭議時，他們卻支支吾吾，不知如何回答。與我一起走進社區的菲律賓朋友怒髮衝冠，他說：「很多人根本是盲從！」

Photo Credit：李宗憲 2015年達沃市的Torotot節，總統杜特蒂帶領民眾吹響號角

菲律賓當地的政治分析家認為，杜特蒂懂得拉攏民心，會用庶民語言與人民對話，才能得到大部分民眾的支持，這也呼應在我下車前，司機提醒我的一段話。他說：「杜特蒂是個很聰明的政治人物，他知道怎麼博感情，並把感情化為選票。」

菲律賓這個亞洲首個實現民主化的國家，民主路上走的崎嶇，如今國會反對黨勢力薄弱，杜特蒂將會握有大權，未來會怎麼走沒人知道，但這次選舉後，很多人提出疑問，他們想知道，就是當民主制度無法選賢與能時，還剩下些什麼呢？

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航