《重設你的人際邊界》：他的反應不符合你的期待？你越界了

文：喬治．戴特（George Dieter）

是說服還是操弄？不聽你的，不等於背叛你

當有人用非暴力的手段，來達到自己的目的，卻遇到某些形式的抵抗時，通常這人就會被說是在「操弄」（manipulation）別人。「操弄」這個詞會讓人想像到邪惡的馬基維利主義者（為達目的不擇手段），利用他人將世界變成自己想要的樣子。

其實任何人都會操弄別人。為什麼要開玩笑？因為覺得這個笑話很好笑，所以也想讓人笑一下。跟別人講故事時，也會希望對方感同身受。即便是問問題，也希望對方的回答是你想聽到的。如果答案不符合預期，你就會試著說服對方。這不也是一種操弄嗎？

再次強調，一般人對別人的行為都非常敏感，但對自己做的事情就不會。因為本身沒有惡意，所以對自己來說算是在「說服」他人──這個詞好聽多了。「操弄」兩字只會套用在別人身上。

「說服」與「操弄」有什麼不同？說服別人感覺比較對得起自己的良心，但效果其實與操弄相同。我們會把別人「捏」成心目中想要的樣子，但如果對方不接受我們的觀點，就會產生差勁的結果。如果事情非常重要，說服失敗時就會覺得非常洩氣，甚至會有背叛的感覺。然後一段友情可能就此結束，而且只要一有機會，我們就告訴其他人說那傢伙有多討厭，或惡毒的批評他。

但下次換你被「捏」的時候要記住，這是因為自己先允許對方跨越邊界。不要指控對方在操弄你，因為一開始就是你自己允許的，責任在你自己身上。無論是什麼情況，請尊重對方的話語權；如果他挑起你的情緒，自己要負責控制，請勿怪罪對方，務必自行承擔這份「操弄」。

他的反應不符合你的期待？你越界了

沒有立即而明確的危險出現，卻又體驗到不適或痛苦的時候，這種感受通常與期望不符合現實有關──現實沒有照著計畫發展。或者，我們擔心自己在乎的人、害怕被質問、也怕任何其他不愉快的事可能會發生。我們常期待好的事情發生，無奈事與願違。無論如何，這些事其實都是身外之事。

嬰兒的成長是透過觀察來學習，進而模仿大人的行為。小孩模仿大人，目的是想嘗試之前觀察到的行為，再做一次是否會有相同結果，之後就會開始重複這個行為，因為結果是固定的，並且認為「事情就該這樣發展」。這種最初的「知識」或內隱記憶，讓長大後的經驗、對世界的解讀都是由此成形，亦即「價值觀」，用電腦術語來說，就是安裝了個人的「作業系統」。

原始大腦也偏好可以預測的結果，因此很喜歡編造事實與預期的結果。至於答案是否可靠，是根據我們的期望而定的。期望的問題在於：從此以後，只會覺得失落。如果期望滿足，也沒什麼好高興的，因為早就已經預料到會是這種結果，並依此制定計畫──而事情就符合計畫。通常事情沒按計畫發展的時候才會被注意到，結果就是絕望、失望、挫折，失去了友情、愛情、金錢等。

與某人越親密，期待就越高，因為深入的了解對方，知道他會有什麼反應（但極有可能是自以為）。如果期待沒有成真，就不只是感到失望而已，因為對別人的行為有所期待，所以當行為變得無法預測，就會令人感到不安。對結果的發展抱持這種期望，以至於忘記了彼此的邊界。請記住，任何人都無法「讓」別人對自己的行為做出一定反應，因此也無法準確預知事情的結果。

書中第一部分中曾提到，不可預測的結果，會下意識造成內心極度不安，這種感覺名為「失望」。於是不可預測的因素就浮上檯面，成為生活的要素，也就是「真是令人失望」。人們一直在讓事情變得可以預測，而有了合理解釋，感覺就會好一點，壓力也會小一些，因為我們把不安的感覺，歸咎於某個可以預測的因素、或對方是容易犯錯的。替對方貼上這種標籤後，才能接受、抨擊、寬恕、忍受他們，讓自己好過一點。

「期望」會假設對方的行為可以預測，使我們的警戒系統放鬆；一旦期待落空，就會感到非常不安。既然這種不可預測性會劇烈傷害身體系統，而且生活也完全無法預測，那我們為什麼不會每天都承受極大的壓力？

現代人的生活比老祖先複雜得多（一般人普遍相信這個論點），但這不表示現代人承受的壓力一定比祖先重。老舊的邊緣系統是個不靈光的中繼站，不只會根據威脅程度處理接收到的訊息，還把這些訊息視為各自獨立的事件。如果同時發生太多事情而且還需要回應，邊緣系統就會吃不消，於是就會感受到壓力。

而我們除了發展出危機感，也發展出將壓力視為日常事實的能力，亦即現在所謂的「抗壓性」。抗壓性在身體系統之中，成了心理上的求生工具，只有這種能力被逼到極限的時候，才會覺得身處的環境倍感壓力。

書籍介紹

《重設你的人際邊界：人不跨過心理邊界就無法互動，會孤單，但邊界重疊又會受傷害，該怎麼拿捏？》，大是文化出版

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作者：喬治．戴特（George Dieter）

譯者：廖桓偉、李菲

「交往的時候我們好契合，住一起以後，他生活態度就變了。」「我找了好久、挑了半天的禮物，她的反應卻是：你幹了虧心事？哪來的錢？」「不管我怎麼做，我爸的評語都是我哪裡還沒做好。」「跟他說這麼做後果會很慘，他就是要這麼做，還怪我潑冷水。」「朋友跟我借錢，我去他家後卻發現他日子過得比我好。」

家人、朋友或孩子曾讓你這麼感覺嗎？如果是，這表示：你，越界了，越過了人際的邊界，因而把情緒的控制權交給了別人。這就是你負面情緒：壓力、憤怒、焦慮甚至憂鬱的來源。

本書作者喬治．戴特是美國心理學家、青少年心理諮商師，他說，人際邊界，就是彼此之間的心理距離：人如果不跨過邊界就無法互動，但邊界太近或重疊，就會產生不愉快的感受、壓力、甚至造成傷害。那麼，這條看不見的人際邊界，到底該怎麼拿捏？

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航