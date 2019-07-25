《哈囉，我是凶宅房仲》：我剛剛練習的假人頭，好像轉我這方向看了

文：水鏡

聽說理髮店是可以鎮得住的……吧

有人說上吊的人有一口氣吐不出去，死後會化做厲鬼留在原地，然而凶宅租給幾種行業的人可以鎮住，如屠夫、賭場或是理髮店，但當理髮店都壓不住的時候，就嚇人了……。

這些年經手過許多的凶宅，我常說凶宅裡面，最要注意的是上吊，因為人死的時候，會有一口氣要吐掉，但是上吊的人那股氣被勒住了，所以如果他是帶著怨念與遺憾而離去，那口氣就會讓亡者化作厲鬼流連人間。

通常這樣子的住家如果作為店面，後面的租客就必須要經過挑選了。一般這樣子的房子若能租給屠宰店、理髮店或者賭場是最好不過了，因為戾氣夠重。怎麼說呢？因為屠宰店跟理髮店是動刀的，殺雞、殺鴨、殺豬等等，這些大家知道是見血的，理髮店他們剪的雖然是頭髮，但是身體髮膚受之父母這個道理，讓這行也有類似這樣子的說法，至於賭場嘛……就是有錢能使鬼推磨的概念囉。

這是一間位於台中西屯區的房子，會知道這間房子是一個同事報給我的，他叫「阿展」，阿展人很熱心，業績不錯。有時候你要佩服這種人，為了銷售可以用很唬爛的方式吸引你，讓你以為房子很受歡迎，直到你到現場才發現完全不是那麼回事的時候，你會想罵他兩句，報案子資訊都是零散的，所以久了我就叫他「喇叭展」。

阿展有一天跟我說他有個客戶想買凶宅，他的客戶比較特別一點，是一家資產公司，這種公司專買便宜的房子或是這種事故房屋。以低於市價的價格買入來給公司做報稅使用，又或是以低價買入，寫高價合約來超貸房子貸款。我向同行朋友打聽問了幾間凶宅，其中一間是阿展也知道的，因為他也有提到這戶位於西屯區的透天房子，但他找不到屋主，問我有沒有辦法。

這間房子在西屯區近另一個區的交界處，是幾條路的交會處，雖然房子不是邊間但是也是顯眼的位置，所以地點還算不錯，生活機能相當的高，人流車潮都算很多。

聽阿展說原來的屋主是上吊自殺的，我一聽到心想「天啊，難搞的物件來了！」不過讓我好奇的是是什麼樣的原因使住戶選擇輕生，背後原因往往是我最想知道的，因為每個凶宅的背後都會有一個不尋常的故事。

找了一天的白天，我獨自一人跑去看屋，因為房屋目前情況是空屋，就拿了鑰匙先去看一下。我心裡明白這是凶宅，但是還是想了解一下房子情況，屋主意思是租售都可以，就看到時候如何，如果有租客承租的話那就掛租約賣。

到了現場一看，房子是透天四層樓高，使用面積很大，從地點、使用坪數和面寬來看，其實算是搶手的店面，一般來說其實會有一些店面的置產客，或是有點錢的自營商，會買下來做自己店面使用。

看屋的時候會從1到4樓全大概巡看一遍，只有在二樓的時候，有耳鳴、頭痛、想吐的感覺，依據過往處理不少凶宅的經驗，我猜想應該發生事情的地點就在二樓的位置，那種感覺像暈車一樣想吐不舒服又頭痛，有時甚至會胸悶跟打嗝。

離開之後我問了一下阿展，發生事情的地方是不是在二樓？阿展說沒錯就在二樓，而且聽說好像是穿著紅衣服上吊的，所以怨氣比較重的樣子。

「阿展……你這個喇叭嘴！那個不是比較重，你要不要去房子感覺一下，我到二樓那種不舒服的感覺超強烈的，你都沒去看過盡說廢話。」我一整個堵爛到不行，我只是一個普通人就這樣不舒服，若體質敏感點的一定會不舒服到極點。

這個房子因為是租售同時，所以除了買房子的客戶也有想要租來做生意的，有租出去的話就是掛著租約賣，就我了解後來租給了兩個租客，一個做吃的、一個做美容美髮的。

後來這前後兩個租客都沒租多久就紛紛退租了，美容美髮的是我知道最後承租的人，我記得他們好像只租了半年就退租了，我本來以為是單純生意不好，後來去了解後才知道原來是有故事的，為了了解原因，我特地問了同行的朋友，最後還真的問到了那個承租的租客。

故事發生在一個理髮店的小學徒身上。

我們都知道很多年輕人，會去追逐自己的夢想，在理髮店學習美容美髮，有的時候去理髮店，就會看到一些見習生或是學徒在那邊學藝。那時候店裡有一名年輕的女學徒叫「小小」，她是美容美髮科的學生，在店家裡實習學技術。

小小說她是一個新人，對美容美髮業很有熱誠跟興趣，所以這家店剛開沒多久，小小就來這應徵學徒跟見習，希望未來能成為專業的美髮師傅。但她來之前並不知道這房子過去有發生一些事情，本以為很單純的實習，卻成了她今生最銘心刻骨的記憶。

小小說：「我們這種學徒來店裡實習，有很多東西要學，一開始就是打雜，學洗頭、幫美髮師整理工具、清潔店裡的垃圾等等都要做。慢慢才會開始學習剪髮技術，你知道理髮店都會有那種練習用的模特兒假人頭和假髮，學習剪髮的時候都用那個練習。我們店是一到四樓，一樓是營業廳，大家平常都在那兒工作，二樓是我們工作室跟放東西的地方，平常練習剪頭髮就都在二樓。起初在那裡工作時並沒什麼特別的事情發生，只是常常在那待久了會有點不舒服。可是慢慢的有時候會發現，二樓明明已經整理好的東西，總是有幾樣東西掉在地上，或是特意被人弄亂。

起初以為是哪個前輩去拿東西的時候弄倒的，結果有天早上開會店長說大家拿東西時，拜託把東西放好，二樓都亂七八糟的，東西倒了就擺放好吧！大家互相看了一下，就聽到前輩說：『我們除了去樓上上廁所外就是休息，倒沒有去拿什麼東西呀！』

這不說還好，私底下就有些前輩說她們有時候在上面休息的時候，會感覺有人在房子裡走動，一開始以為是其他人來拿東西，就不以為意。一直到有名同事上去休息時，被人拿東西丟了一下，她因此驚醒，看了一下是一個燙捲頭髮用的一個小塑膠條。她當時還想說誰丟她，四處問誰拿那個小塑膠條丟她，問題是除了她以外完全沒人上去呀。

事情傳開後大家開始覺得二樓不太乾淨。因為像我這樣子的學徒還是會在樓上練習剪髮技術，有一天晚上結束營業的時候，我跟另一個學徒在樓上練習剪髮，就是在假人頭上面套上假髮開始練習，因為一起的學徒明天要上課就先提前回去了，後面就我一個人放著音樂邊練習邊聽歌，享受一個人的夜晚。

就在我練習到一半的時候，突然聽到有東西掉落地上的聲音，轉頭一看發現是放在櫃上的假人頭掉了，我去撿起來放好，同時間聽到身後有個女孩子的笑聲，我立馬回頭看一下，空無一人，我想應該是音樂的聲音，告訴自己聽錯了，接著聽見背後有東西掉下來，回頭一看是剛剛擺放好的假人頭。

這時我心裡開始有點害怕了，結果我練習的位置又傳來女生的嘻笑聲，轉頭看了一下雖說沒有看到人，但總覺得哪兒不對。我發現那個我剛剛練習的假人頭好像轉我這方向看了，因為我們練習時是對著鏡子的，就像你理髮時坐著，我們在後面剪頭髮的樣子。可是我練習的那個模特兒頭應該是要面著鏡子才對……為什麼是往我這個方向看呢！？

就在這個時候，我看見了在一瞬間，那個擺放在桌子上所有的模特兒人頭，全部轉向我這邊看過來，不騙你，那個頭就整個全部往我這邊轉過來，因為有好幾個模特兒人頭，那些頭統統轉過往我這看，然後同時耳邊傳來一句「好看嗎？」我整個寒毛全都立起來，生平最大聲尖叫聲都喊出來了，連滾帶爬，真的是連滾帶爬，一把眼淚一把鼻涕的往樓梯下衝，還摔了個大跟斗。」

「啊～～！」那一晚小小的尖叫聲聽說把隔壁鄰居給叫醒了，以為發生什麼事情了，看著小小一直哭一直流眼淚的樣子，完全不知道發生什麼事。那個感覺只有小小知道，所謂的嚇破膽，嚇到神智不清，除了哭跟尖叫完全沒辦法說話，說不出話來了。

過了那晚後，小小離職了。她現在還是在美容美髮業追尋自己的夢想，問她說不再害怕那個模特兒人頭嗎？因為如果是我的話我真的會有陰影……但小小說這是她的夢想，雖然會害怕，但是盡可能找個同事陪自己聊聊天說說話，就比較不會害怕了。

聽說理髮是可以去租凶宅的，因為他們也是拿刀的，據說是可以鎮壓住裡面的好兄弟，不過看過小小這件事情，我想應該總是有例外的吧。事發後沒多久這間理髮店就關了，房子門口又掛上出租的看板，當然這個房子不只出租也賣，所以有人想買便宜的房子嗎？便宜的凶宅喔！

相關書摘 ►《哈囉，我是凶宅房仲》：連續六個房客在裡頭上吊的老公寓

書籍介紹

《哈囉，我是凶宅房仲：來喔，這裡有便宜凶宅喔！》，台灣東販出版

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作者：水鏡

台灣凶宅真有這麼多嗎？背後的故事又是如何？來聽紅爆PTT媽佛版的系列文章「賣房子總有刺激事」原作者也是凶宅房仲娓娓道來。

case1 買賣房子要知道的那些事

case2 賣房子總有刺激事

case3 後記----關於我經手的那些房子

本書特色：紅爆PTT媽佛版的系列文章《賣房子總有刺激事》原創！內容要與您分享台灣第一線凶宅買賣內幕，黑色幽默的文字敘述，飄點滿滿同時富含人生寓意的必推好文！

讓凶宅房仲譙到不行的交易過程，卻是讀者又驚又怕的驚悚之作！鄉民口耳相傳未看先推，敲碗跪求出書分享凶宅內幕的房仲「水鏡」隆重登場！

Photo Credit：東販出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航