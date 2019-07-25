《好卡路里，壞卡路里》：可怕的麵粉和糖——現代飲食究竟出了什麼問題？

文：蓋瑞．陶布斯（Gary Taubes）

文明病爆發

現代飲食究竟出了什麼問題？

1913年4月16日，亞伯特．史懷哲抵達了西非內陸低地的一個小村莊蘭巴雷內，要在歐格威河畔建立一間教會醫院。他的夫人海倫娜女士是一位十分訓練有素的護士，在她的陪同之下，史懷哲從次日早晨便開始治療病患。

史懷哲估計，他在前九個月看了將近2000名病患，之後40年裡平均一天30到40名，較忙碌時外加一週三次手術。居民身體不適的主要原因（至少在開始的時候）是地方性疾病和傳染病：瘧疾、昏睡症、麻瘋病、象皮腫、熱帶痢疾和疥瘡。

史懷哲抵達的41年、以及他由於教會任務獲得諾貝爾和平獎的1.5年之後，他遇到非洲原住民的第一件盲腸炎案例。盲腸炎並不是原住民似乎具抵抗力的唯一西方疾病，他寫道：「我抵達加彭時，我很驚訝沒遇到任何癌症案例……當然，我不能很肯定的說一點癌症都沒有，但就像其他偏遠地區的醫生一樣，我只能說，如果有任何案例存在，也一定非常罕見。」然而，隨後的幾十年裡，他親眼目賭癌症患者穩定增加。「我的觀察令我傾向將這個現象歸因於，原住民的生活方式愈來愈像白人。」然而，史懷哲的經驗在當時並非不尋常。

1902年，出身曼徹斯特大學的醫生山繆．胡頓開始在納因鎮的摩拉維亞兄弟會治療病患，它位於黃金海岸北段的拉不拉多，一個距離西非的叢林氣候和原住民的樸實生活說有多遠就有多遠的地方。

胡頓將愛斯基摩病人分為兩大類：有些人遠離歐洲殖民區離群索居，吃傳統的愛斯基摩飲食，「愛斯基摩人是肉食者，飲食中的蔬菜部分很貧乏。」另外有些愛斯基摩人住在納因鎮或與其他歐洲殖民者毗鄰而居，對主要內容是「茶、麵包、硬餅乾、糖漿，以及鹹魚或豬肉」的「殖民者飲食」產生興趣而吃那種飲食。

在前者中，歐洲疾病很不尋常或極為罕見，胡頓根據自己在拉不拉多11年的經驗侃侃而談，「最令人震驚的是癌症，我從未看過或聽過任何一個愛斯基摩人的惡性腫瘤案例。」他也觀察到沒有氣喘，而且，就像史懷哲的經驗一樣，沒有盲腸炎，唯一的例外是一個一直「吃『殖民者飲食』」的愛斯基摩年輕人。他觀察到，採取殖民者飲食的愛斯基摩人較容易罹患壞血病、「不夠健壯」、「容易感到疲倦，而且他們的孩子瘦小又虛弱」。

營養變遷

史懷哲和胡頓在他們傳教的歲月裡所目睹的現象叫做「營養變遷」，指一個族群飲食、生活和健康狀態的西洋化。世界衛生組織最近是這麼描述現行版本的營養變遷的：「世界食物經濟的改變已經影響到飲食模式的轉換，舉例來說，增加對高脂（尤其是飽和脂肪）、低碳水化合物的高密度能量飲食的攝取。這種趨勢再加上與久坐習慣有關的能量消耗減少……由於在飲食和生活模式上的這些改變，與飲食有關的疾病（包括肥胖、糖尿病、心血管疾病、高血壓、中風和各種形式的癌症）已成為發展中國家和新已開發國家裡造成殘疾和早死日益增加的重大原因。」

這充其量就是一個凱斯等人為了提倡低脂飲食而弄出來的「改變美式飲食」故事的升級版：我們比過去某個理想時期吃更少碳水化合物和比任何時候都多的脂肪，然後我們付出的代價是慢性疾病。

凱斯的參考點是1909年左右的美式飲食（如美國農業部的估量所描繪），或是1950年代的日本或地中海飲食。當有人向凱斯提到其他的營養變遷（包括由史懷哲和胡頓所見證的）可能具有參考價值時，他辯駁說，對於那些孤立族群的飲食和健康知道的還不夠多，所以無法做出可靠的結論。他堅決主張，在許多的這些族群裡——尤其是因紐特人——極少數人可能活得久到足以發展出慢性疾病，我們從中學不到什麼東西。

這個主張也暗示它的真相無可爭論，繼湯瑪斯．霍布斯對原始生活的簡潔解讀之後，它可以被稱做「卑劣、粗野和差勁的」警告。但較早幾代的醫生有優勢可以根據人類學家所說的現代化曲線，而觀察到更早以前的營養和健康狀況。他們的工作簡單多了：注意到在某個族群中沒有某種疾病，或某種疾病出現在原本未受感染的某個族群當中（裘弗瑞．羅斯這麼說道：從健康的族群轉變為生病的族群），比起在所有受感染的族群中比較疾病的發生率，這種觀察結果較不容易被診斷和文化上的人為影響所混淆。

這些基於史實的觀察結果中的大部分，都來自於像史懷哲和胡頓等這樣的殖民和傳教醫生，他們剛好在族群開始大量接觸西方食物時或之前給予幫助。新的飲食內容無可避免的包含了可以輸送到全世界但在途中不會腐壞或被吃下肚的碳水化合物食物：糖、糖漿、白麵粉和白米。然後文明病或西方疾病就跟著出現：肥胖、糖尿病、心血管疾病、高血壓和中風、癌症、齲齒、盲腸炎、消化性潰瘍、憩室炎、膽結石、痔瘡、靜脈曲張和便祕。當任何一種文明病出現時，其他所有的都將接踵而至。

文明病的出現

這種情況使得研究人員提出一種見解：所有這些疾病都有一個共通的原因——攝取易消化的精製碳水化合物。這個假說在1970年代初期遭到否決，因為它無法和凱斯「脂肪才是問題」的假說協調一致——凱斯假說其實暗指碳水化合物是部分解決方法。但這個碳水化合物假說被否決是因為受到強力證據的駁斥，還是因為那些理由其實非常不科學？

最早的觀點來源

文明病的原始觀念得要追溯到19世紀中葉，起源於一個名叫史丹尼斯拉．坦喬（Stanislas Tanchou）的法國醫生，他在開始個人執業及研究癌症的統計分布前曾隨侍過拿破崙。坦喬在他對死亡登記的分析上做出結論說，癌症在城市比在鄉村更為常見，而且整個歐洲的癌症發生率都在增加當中，「癌症，就像精神錯亂一樣，似乎隨著文明的進步而增加。」他和在北非工作的一些醫生的通訊內容，被他拿來支持這個假說。那些醫生報告說，在他們的地區裡，疾病一度很罕見或不存在，但癌症案例的數量「一年比一年多，而且這種增加的趨勢與文明的進步有關」。

非洲的觀察

到了20世紀初，類似的報告已成為在非洲各地的醫生的工作項目之一。他們通常會報告「原住民與歐洲人雜居」的市鎮出現一些癌症案例，而且那些原住民模仿歐洲人的飲食習慣及其他家務行為，但在生活方式和飲食習慣仍維持傳統的地區就沒有這樣的現象。這些報告通常發表於《英國醫學期刊》、《柳葉刀》或《東非醫學期刊》之類的當地期刊，一般會包含作者治療土著的年資、接受醫院治療的原住民人口規模、當地歐洲人口的規模與兩種人口中確診的癌症數量。

舉例來說，南非奧蘭治自由邦的地區醫生F．P．弗西在1923年向《英國醫學期刊》報告說，他在一家治療過1萬4000名原住民的醫院服務了六年。「我從未在任何一個原住民身上看過胃潰瘍或十二指腸潰瘍、結腸炎、盲腸炎或癌症案例，雖然這些疾病常見於白人或歐洲人族群中。」

印地安人的狀況

1908年，史密森博物學院美洲人種學辦公室發表了關於美洲原住民健康狀態的第一份重大報告，該報告的作者是從醫生轉職為人類學家的艾列希．赫德理卡，他在華盛頓的國家博物館（現為史密森自然史國家博物館）體質人類學部門擔任館長，有30年的經歷。

在一份長達四百六十頁、標題為「美國西南部與北墨西哥的印地安人生理學與醫學觀察」的報告裡，赫德理卡描述他從六次的考察作業中得到的觀察結果，「如果有任何惡性病變存在的話（惡性病變的存在很難質疑），必定極為罕見。」他還沒「在任何一個印地安人身上看過惡性腫瘤的明顯跡象」。赫德理卡也提到，在他所檢查過的2000多名美洲原住民裡，他只見過三個「器質性心臟病」的案例，而且「連一個晚期動脈硬化症的明顯例子都沒有」。靜脈曲張很少見，痔瘡也不常出現，「沒有觀察到盲腸炎、腹膜炎、胃潰瘍或任何肝臟方面的重大疾病。」

赫德理卡考慮到一個50年後凱斯會提出的可能性，那就是：這些美洲原住民未染上慢性疾病，是因為他們的壽命相當短。不過，他否決了這個可能性，因為證據顯示他們活得跟當地白人一樣久，甚至更久。

1910年，赫德理卡對癌症的田野觀察被哥倫比亞大學病理學家艾薩克．萊文證實，他向遍布在美國中西部和西部幾州保留區的印地安事務處工作的醫生做調查。萊文報告的標題是「北美印地安人的癌症及癌症的人種分布」，它討論到107位對他的調查有所回應的醫生的觀察結果，其中附有醫生的姓名、地點、執業規模、執業期間和確診癌症數量。

舉例來說，奇斯．巴夏南在2000名印地安人中服務了15年，他們的平均壽命是55到60歲，只見過一個癌症案例；亨利．古里奇在3500名印地安人中服務了13年，連一個案例都沒見過。萊文的調查涵蓋10萬1500名以上的美洲原住民，他們接受專門機構醫生的治療，期間從幾個月到20年的都有，產生的惡性腫瘤案例，登錄在案的總計有29件。

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最全面的兩項孤立族群癌症調查

處理孤立族群癌症問題最全面的兩項嘗試，一項出現在《癌症自然史，含其原因與預防方法的特別附錄》中，出版於1908年，作者是英國皇家外科學院的研究員W．羅傑．威廉斯，另一項是《全球癌症死亡率》，由美國統計學家弗瑞德里克．霍夫曼在1915年發表。

在《癌症自然史》當中，威廉斯遊歷過一個又一個大陸，跋涉過一個又一個區域。舉例而言，1900年在裴濟的12萬名原住民、美拉尼西亞人、波里尼西亞人和「印地安苦力」中，只有兩筆死於惡性腫瘤的記錄。在婆羅洲，有一位佩格爾醫生寫到，他已執業10年，但從來沒見過一個癌症案例。此外，威廉斯也在文件中記載了坦喬曾報告過在發展中國家的癌症死亡率提高的現象。在美國，19世紀後半的癌症死亡率也急速上升：在紐約，從1964年的每1000人死亡數中的32個到1900年的67個；在費城，從1861年的3一個到1904年的70個。

霍夫曼把他生涯中的黃金時期奉獻給理解這些觀察到的現象。他在保德信保險公司擔任主任統計師時開始他的癌症研究，之後在「美國癌症控制統計學會委員會」（美國癌症學會的前身，霍夫曼是其創立者）時，由於是研究的一部分，所以繼續這項工作。繼《全球癌症死亡率》之後，他也在1937年多達七百多頁、更新證據後的著作《癌症與飲食》中指出，癌症死亡率「在全球正以多少令人擔憂的速度」增加中，只有新的醫療診斷技術和人口的高齡化能夠解釋其部分原因。

針對如史懷哲和胡頓等醫生在全世界所做的觀察——那些他與威廉斯鉅細靡遺地記錄在案的觀察——霍夫曼無法做出一個滿意的解釋。1914年，霍夫曼自己調查了為印地安事務處工作的醫生。「在所有印地安部落的大約6萬3000人中，1914年間的醫療觀察裡只發生過兩件癌症死亡案件。」他報告，「沒有已知的原因可以解釋，為什麼癌症不會偶爾發生在那些種族或民族中的任何一個裡，即使那個族群是層次最低的野蠻人。」「我承認精確地判斷非文明族群中的死亡原因有實際上的困難，但這不失為一個可靠的推測：大量的醫療傳教士及其他訓練有素的醫療觀察者，與世界各地的原始族群共同生活多年，如果癌症發生在那些族群中的程度幾乎像所有文明國家一樣普遍，那麼這些人對於惡性疾病在所謂的『未開化』族群中的發生率，早就提供了大量的事實根據。」

穿越整個1930年代，這項證據持續累積，幾乎沒有出現反駁的論點。到了1950年，因紐特人間的惡性腫瘤仍被認為十分不常見，以至於（就像該世紀早期的非洲一樣）當這種疾病真的出現時，當地醫生會發表個案報告。一篇由三位來自安大略省皇后大學的醫生在1952年所寫的文章，一開頭的評論就是：「癌症不發生在愛斯基摩人身上是很普遍的描述，就我們所知，到目前為止沒有相關的案例報告。」

1975年，一個加拿大醫生團隊發表四分之一世紀以來在北極圈中、西部的因紐特人間癌症發生率的分析。他們報告，雖然肺癌和子宮頸癌自1949年以來便「急速增加」，但是乳癌的發生率仍然「低得驚人」。在1966年以前，他們找不到任何一個因紐特病患的案例；他們只能在1967年到1974年之間找到兩個案例。

來自這些醫生的報告成了指出疾病的進展可能有多迅速的提示，也成為反對「在偏遠地區診斷不到癌症是因為缺乏複雜的診斷技術」的主張的證據。1923年，於中非南部尼亞薩蘭工作的喬治．普蘭堤斯在《英國醫學期刊》中描述一名無法開刀的乳癌患者：「它長驅直入，先摧毀整個乳房，然後是胸腔壁上的軟組織，接著吞噬肋骨。當我在這名女性黑人的村子裡見到她時，我可以看到她的心臟在跳動，那時她已在死亡邊緣。」

在孤立族群中沒有惡性腫瘤的事實，激發出為什麼癌症會發生在其他地方的問題。一個早期的假說主張，吃肉是問題的關鍵，原始族群因大多攝取蔬食飲食，所以受到保護而免於癌症，但這不能解釋為什麼惡性腫瘤在印度地區的印度人之間很普遍（他們討厭葷食），而在因紐特人、馬塞人及其他明顯偏好吃肉的族群中很罕見或根本沒有（這個假說「在﹝美洲﹞印地安人身上幾乎不成立」，1910年時艾薩克．萊文寫道，「他們攝取大量﹝富含氮，也就是肉類﹞的食物，往往超出限度。」）。

到了1920年代晚期，吃肉假說終於輸給這個概念——普遍性的營養過剩，加上現在加工食品、缺乏維持健康所需的重要成分，才是該歸咎的原因。如霍夫曼所提到，就是那種「需要保存或冷藏、化學防腐劑和色素，要不然就是加工到很誇張程度」的食品。霍夫曼說，這些現代加工食品「經年累月對身體的功能和代謝作用造成影響深遠的改變，才是惡性腫瘤生成的原因或先決條件，至少部分解釋了在幾乎所有文明和高度都市化國家所觀察到的癌症死亡率增加的現象」。

可怕的麵粉和糖

白麵粉和糖是被挑出來特別有害的成分，因為這兩者在19世紀後半的西方飲食中快速增加，正好與癌症死亡率增加的報告相符（也可能與逐漸增加的糖尿病發生率和盲腸炎有關）。此外，關於白麵粉和糖營養價值和吸引力的爭議，自19世紀初期便激烈地進行著。

麵粉在製作過程中會分離掉穀粒含纖維的外層（不易消化的碳水化合物），也會將幾乎所有的維生素和蛋白質從澱粉中分離出來，而澱粉的組成是長鏈葡萄糖分子。白糖的製作是從甘蔗植株或甜菜根的周圍細胞和外皮取出含有蔗糖的汁液。在以上兩種情況，愈精製，產物就愈白，而且維生素、礦物質、蛋白質和膳食纖維的含量就愈低——精製白米也一樣。

這看起來也許是很明顯的壞處，但白麵粉自有其擁護者。就如史丹利．戴維森爵士和雷金納德．帕斯摩爾在教科書《人類營養與食療法》中所提到的，傳統上人們認為它「外表較吸引人」。麵包師傅因為它的烘烤品質較好，而且它的含脂量比全麥麵粉少、較不易變質、更容易保存而偏好它；製粉業者因為精製米、麥後剩下的穀皮（還有精製糖所剩下的糖漿）可當做飼料和工業用途出售獲益而偏好它；營養師主張白麵粉比全麥麵粉具有更好的「消化性」，因為後者所含的纖維阻礙了任何附屬的蛋白質或碳水化合物的完整消化。白麵粉的低蛋白質、維生素和礦物質也使它「比全麥麵粉更不容易受到蟲子的侵擾和鼠輩的破壞」。

直到19世紀中葉，隨著用來碾穀物的碾磨機的發明，白麵粉才成為合理平價的大眾消費商品，在那之前，只有特權階級才吃白麵粉，窮人吃的是全麥麵粉。19世紀中葉以前，當甜菜根的栽培還沒普及到整個文明世界時，糖也是奢侈品。在1874年時，隨著英國免除進口糖的關稅，糖的攝取量迅速攀升，促成餅乾、蛋糕、巧克力、糕點糖果、飲料等工業的出現。到了第一次世界大戰開始時，英國人吃糖的程度已達每人每年40公斤以上（單單一個世紀就增加了500％），美國人則在36公斤以上。直到19世紀中葉亞洲國家以機器碾米機取代手工樁米時，窮人才吃得到光滑的白米，並取代了原本的糙米。

探險家會在旅程中攜帶大量的白麵粉、米和糖，也會拿這些東西跟一路上遇到的土著做交易或送給他們（鮑德溫‧史班瑟和吉倫在《橫越澳大利亞》中描述1890年晚期在中非從事的探險工作，他們帶了3600公斤的麵粉——40袋、每袋重90公斤和315公斤的糖）。在《小獵犬號航海記》中，達爾文敘述探險隊的隊員如何利用「提供一些糖和米」的方式來說服澳洲原住民舉辦舞會。早在1982年，就有人描述阿拉斯加巴羅城（Barrow）的愛斯基摩人已經「喜歡上許多種類的文明食物，尤其是各種麵包、麵粉、糖和糖漿」。一直到進入20世紀之後，這些食物仍是與孤立族群交易或貿易上的主要項目（根據1948年美國及澳洲的一個聯合探險隊，某個澳洲原住民部落的典型飲食「包含了白麵粉、米、茶、糖、水牛肉及牛肉」。）。

直到最近幾十年以前，關於過量精製麵粉和糖的營養爭論一直在於：易消化性的益處和討喜的白色，是否比去除蛋白質、維生素和礦物質的任何可能缺點更重要？在19世紀晚期的英國，麵包與糧食改革聯盟的主席湯瑪斯．奧林森醫師寫道：「生命的真實支柱是全麥麵包。」奧林森是首批提出精製碳水化合物和疾病之間有關係的人之一，「這個國家最大的詛咒之一，是由大量白麵包引起的腸道阻塞和便祕。便祕又造成痔瘡、靜脈曲張、頭痛、憂鬱、遲鈍及其他不適……結果製藥公司幾乎成為國家不可或缺的一部分。」

這一連串從白麵包到便祕再到慢性疾病的因果關係，被1920年代晚期一位想法創新、行事具個人風格的蘇格蘭外科醫生阿布斯諾．連恩爵士在《預防文明特有的疾病》中肯定了其確實性。這個學說在後來的幾十年裡密切地影響了一群英國的醫學研究學者。

精製澱粉如何造成疾病？

說明糖、白麵粉和白米如何造成疾病，較被接受的版本來自20世紀初期營養學研究的大時代。1912年，出生於波蘭的生化學家卡西米爾．芬克創造了新名詞「維生素」，並推測維生素B1、B2、C和D是人類健康所必需的。在之後的四分之一個世紀裡，研究學者們相繼發現新的健康所需維生素，並鑑定出一堆因缺乏特定維生素而引起的疾病（例如腳氣病、糙皮病、佝僂病和壞血病）。腳氣病是由於缺乏維生素B1造成的，這種營養素在精製白米和白麵粉的過程中流失。

這導出一個推測：即使是像癌症那樣的疾病，也可能是由缺乏維生素而引起的一種缺乏症——如新聞記者伊利斯．巴克爾在他的書《疾病是怎麼造成的，就能怎麼預防》（1924）中所宣稱。

蘇格蘭營養學家羅伯特．麥卡里森也許是這個學說的首要擁護者——慢性文明病或許可歸因於「大量使用維生素不足的白麵粉，以及不加節制的使用毫無維生素的糖」。他在印度成立了一間後來成為國家營養研究中心的實驗室，並在喜馬拉雅山山區工作了九年。1921年麥卡里森在匹茲堡大學的一場演講中說：「身處遠離精緻文明的孤立族群中，在我與那些人相處的期間，我從未見過任何一個消化不良、胃潰瘍或十二指腸潰瘍、盲腸炎、黏液性結腸炎或癌症案例，儘管我一年的手術清單平均有400多件。」他把他們的良好健康歸因於幾個因素——包括吃「簡單的天然食物」的飲食，「我不認為……他們國家一年進口糖的量會像這個城市裡一個普通規模的飯店在一天裡所使用的一樣多。」

麥卡里森的研究，包括一個關於那些不同族群和印度次大陸上各種宗教團體在飲食和體格方面的比較研究，「北印度民族的體格，遠比南部、東部和西部的種族優越得太多了。」他再次把這種差異歸因於北印度飲食中所含有、而其他地方沒有的維生素和營養素。他們吃含有牛奶、黃油、蔬菜、水果和肉類的均衡飲食，他們用全麥麵粉來做麵食，那「保留了大自然賦予麥子的所有營養素……當白麵粉被當成飲食上的一般用品時，其使用者的體格程度就變得和南印度及東印度食米者一樣。他們面臨同樣的問題，他們開始用營養價值相當低的主食做為飲食內容。」

他也在實驗室裡以這些不同族群的飲食來餵食大鼠，並且報告說，長得最好的大鼠飲食中含有「豐富的各種正常營養元素和複合物」，長得最糟的大鼠飲食中含有「過量豐富的碳水化合物，並缺乏適當的蛋白質、礦物鹽和維生素。」

到了第二次世界大戰時，研究必需維生素潮流的興起，使美國下令製粉業者必須用維生素B、鐵質和菸鹼酸來強化白麵粉的營養。10年後，英國政府也實施類似的做法。「保護性食物」的概念，包括健康飲食中必需含有蛋白質、維生素和礦物質（新鮮肉類、魚、蛋、奶、水果和蔬菜）現在已成為正統知識。

在一個世紀的激辯裡，似乎沒有人想到，除了將蛋白質、膳食纖維、維生素和礦物質去除，這些精製食物（麵粉、糖和白米）的特性本身就可能衝擊人類的健康。

相關書摘 ►《好卡路里，壞卡路里》：一個幾乎不含碳水化合物的飲食法，有可能是健康的嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《好卡路里，壞卡路里：醫師、營養專家、生酮高手都在研究的碳水化合物、脂肪的驚人真相！》，柿子文化出版

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作者：蓋瑞．陶布斯（Gary Taubes）

譯者：張家瑞

碰觸真相不輕鬆，

真心想了解的人必看！

100年來最精采、最重要的飲食、減重科學證據，

你一定要知道的營養抹黑、逃罪大亂鬥！

不論你吃的是生酮、原始人、地中海飲食，還是低脂蔬食、低GI飲食或在執行斷食……都應該要知道脂肪和碳水化合物之間究竟出了什麼問題！

採訪600位醫生、學者、官員，收集大量實驗證據，並指明證據來源，以及它被專家、政策如何解讀、如何使用、忽略或扭曲，整整寫了四年才完成！

飲食方針180度大轉彎，

造成近40年的健康災難！

早在一百多年前，大胖子班廷整整26年再拚命運動、如何少吃節食都瘦不下來，反而還更胖，後來在執行哈維醫師開的低碳水化合物飲食菜單後，奇蹟似的減掉22公斤，感到前所未有的健康。他把這個經驗寫成小手冊《胖子手札——給大眾的話》出版，不只成為了史上第一本減重飲食暢銷書，還形成班廷學說，影響之後整整一世紀的減重飲食方針。

在那個時候，大家都知道：過多的澱粉飲食和糖是導致肥胖和疾病的凶手。

不過，後來醫療保健圈圈出現了一個恐怖的180度大轉彎，人們開始被教育：膽固醇是心血管疾病的凶手；果糖是好糖；吃馬鈴薯、米食和義大利麵可以減重；少吃多動才會瘦！

結果，我們成了史上最肥胖的一代人，許多威脅生命的慢性文明病伴隨而來——造成了近40年的全球健康災難！

多吃少動不是肥胖的原因，

文明病大爆發的凶手不一定是飽和脂肪！

其實，肥胖是脂肪堆積作用的失調，不是因為過多熱量；吃太多和不受活動，是這種失調導致的結果——久坐不動或吃很多，是因為循環中的脂肪一直進到脂肪組織，而不是被當燃料使用——燃料不夠，身體自然會要你多吃少動。在這當中，碳水化合物是讓身體發出這個指令的關鍵，它會造成一連串荷爾蒙變動，讓脂肪進入脂肪組織囤積下來，而不是使脂肪組織釋出脂肪來做燃料。

更令人擔心的是，一旦精製碳水化合物被添加到飲食裡，就容易導致各種慢性疾病，不論你的飲食裡充滿再多必需蛋白質、維生素、礦物質和脂肪酸，都一樣！

既然攝取澱粉和精製碳水化合物有這麼大的健康疑慮，為什麼主流觀點都只顧著妖魔化脂肪呢？顛覆全球、影響每個人，並以一連串廣泛全面而精密的調查研究為科學基礎，《好卡路里，壞卡路里》帶你「突破盲腸」。

本書特色

挑戰營養學歷史的偉大鉅作

揭露營養學界在四、五十年前大轉彎（從限制碳水化合物飲食到高碳水化合物飲食）的來龍去臘，以及當中的偏見、執念、抹黑和逃罪手段，導致有待商榷的健康概念變為真理，進而造成愈來愈多現代慢性病和肥胖患者。本書做為領頭羊，劃時代的對這個飲食轉變提出質疑、問題，才有近十、二十年來更多對低醣、生酮、原始飲食等更深入的探討和研究。

歷經近20年心血的深入調查

自美國農業部膳食指南公佈後，美國人肥胖率的暴增（從1980年的15%至2000年的35%）的現象，引起了陶布斯的注意與質疑，於是開始了他一連串的調查（也許近20年），只不過直到2001年他的一篇報導受到媒體注目後，陶布斯才開始有將此著述成書的計畫，更專心、投入採訪、蒐集資料，在4年間專訪了600位醫生、學者、官員並寫成這本書。

充滿邏輯性又誠心誠意的專業剖析

本書出自一位邏輯、分析、歸納能力極強的哈佛和史丹佛高材生，他還是《發現》、《科學》、《紐約時報》等權威媒體的專欄作家，更是第一位獲得三次美國科學作家協會「科學社會新聞獎」的記者，對肥胖、糖尿病等慢性症與脂肪、碳水化合物的關係有非常精闢、詳盡的見解和說明。

沒有這本書，

就不可能有現在的低醣、生酮研究！

Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰