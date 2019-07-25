《好卡路里，壞卡路里》：一個幾乎不含碳水化合物的飲食法，有可能是健康的嗎？

文：蓋瑞．陶布斯（Gary Taubes）

2003年2月，《科學》期刊的編輯群發行了一本評論肥胖症研究的特刊。它包含由幾位著名權威所寫的四篇文章，全都在傳達肥胖流行病毒性環境假說的訊息，以及肥胖症是由「攝取的食物能量多過於在活動上消耗的能量所導致」的信念。

有一篇文章為全國和國際間迅速成長的腰圍問題提供了一個可能的解決方法（並非承諾未來的抗肥胖藥物），作者是科羅拉多大學的詹姆士．希爾、寶僑家品的約翰．彼得斯和另外兩位共同研究者。希爾和彼得斯引進了「能隙」（又稱「能距」）觀念，據稱它能夠解釋肥胖流行病的存在，並揭示一個可以停止或逆轉這種疾病的作用路徑。

依照他們的推測，肥胖流行病代表著美國人每人每天所吸收、但未消耗掉的100大卡的能隙。希爾和彼得斯指出，要消除這種流行病，美國人不是必須提升每天的能量消耗（也許多走1.6公里路左右），就是必須減少能量的攝取，像是「少吃15％（大約3口）的典型超級速食漢堡」。

兩年後，當美國農業部發行第六版《美國農業部膳食指南》時，它根據一模一樣的邏輯給予類似的忠告：「就大部分成年人而言，每天少攝取50到100大卡，或許能夠防止體重逐漸上升。」

這個論點應該會引起一種特別的似曾相識感，因為它正是卡爾．馮諾頓在一個世紀之前提出的主張。希爾、彼得斯和美國農業部的權威人士，就像馮諾頓一樣，把體重調節視為一種純粹的算術過程，每天都多攝取一點熱量，就會累積成幾公斤的肉、再累積成數十公斤的肉；然後每天都產生一點熱量赤字，情況就反過來。

這項主張現在是美國政府防止肥胖症的官方基礎，而這個事實令希爾和彼得斯在《科學》期刊文章中的警告顯得更令人注目。談到100大卡的能隙，他們說他們的「估計只是理論上的，而且牽涉到好幾種假設」——尤其是「無論是一天增加能量消耗100大卡或減少能量攝取100大卡，都能防止體重增加，這一點仍有待驗證。」

不過希爾與彼得斯並未討論到更重要的一點，那就是，為什麼歷經一世紀的研究都還無法產生這樣的實證結果？有兩個最接近的可能：在人類和動物的體重調節方面所累積起來的研究和觀察，從未提供充分的理由讓人相信這種論點是正確的，這需要有人耗費心力去測試；或者，也許就是沒人想測試它。

不管是哪種情況，我們都會納悶研究治療和預防人類肥胖的那些相關人員——如羅伯特．莫頓曾指出的，是否真的想知道，他們所知道的果真是如此嗎？

在這個問題上有兩個常見的反應，正如本書要為那些論點所做的回應。其中一個反應是，考量脂肪和碳水化合物對健康影響的不確定性，然後建議適量的攝取就對了；這裡指的是適量攝取均衡的飲食。1987年密西根大學公共衛生教授馬歇爾．貝克爾說：「也許我們最敏感的公共衛生建議就是在所有事情上面應當有所節制，而且一定要有所節制。」不過，我們有些人確實以可稱許的克制力攝取四大類食物，但仍然肥胖或過重，而且想必因此有較高的其他疾病風險；我們有些人瘦得合宜、適量攝取均衡飲食、定期運動，但卻具胰島素阻抗性，而且也許甚至還有糖尿病。

另一個是比較樂觀的反應，那是一種妥協的立場：採納過去50年裡能夠與心臟病的飽和脂肪／膽固醇假說並存的幾乎每一個合理假說，然後全部整合成一個可能對我們有益且或許不會造成傷害的看似合理的飲食法。因此，在健康飲食方面的當前觀念是盡量少鹽、多膳食纖維；多吃優質脂肪（單元不飽和脂肪和omega-3多元不飽和脂肪）、盡量少吃壞的脂肪（飽和脂肪和反式脂肪）；多吃橄欖油和魚，少吃紅肉、黃油、豬油和乳製品。在攝取肉類時，要吃瘦肉，才能維持飽和脂肪的低含量並且降低能量密度，故而——據推測，能降低熱量。乳製品要吃低脂或零脂的。飲食要含有充分的堅果、豆類和優質碳水化合物，也就是大量的維生素、礦物質、抗氧化物和膳食纖維（蔬菜、水果和非精製穀類），少吃劣質碳水化合物，也就是能量稠密、造成肥胖的食物（高度精製碳水化合物和糖）。

這種飲食法特別健康，也許沒錯——但我們不知道是否真的是這樣。這種飲食法有著政治正確的優勢，它可以被推薦給大眾且不用害怕受到醫學界的排斥。然而，它是否比——譬如說如史堤芬森在1920年代提出的，一種脂肪熱量佔70％到80％、且幾乎完全不含碳水化合物的葷食飲食，或任何動物製品（肉類、魚、家禽、蛋和起司）加綠色蔬菜但完全不含澱粉、糖和麵粉的飲食還健康，仍是個疑問。

還有，這樣的飲食法是否能預防我們變胖或逆轉肥胖，或者它是否比大部分是肉類的飲食法還好，也從未被檢驗過。如果沒有比較好，那麼它可能不是最健康的飲食法，因為多餘的脂肪堆積肯定與慢性病風險的增加有關。

過去15年來，我花了許多時間報導和撰寫關於公共衛生、營養和飲食的議題。光為了寫這本書，我就花了5年時間研究。在很大的程度上，我所做出的結論就是我們所生活的年代中的產物，也是我自己所懷疑的問題。

才在10年前，為這本書所做的研究會耗費大部分的人生，只因為隨著網路、搜尋引擎和醫學圖書館、科學資訊研究中心、研究圖書館等大量資料庫的發展，以及現在可以在網路上接觸到的全球二手書店，我才能方便的找到和購得幾乎任何寫作資源，無論是一個世紀前或上個禮拜發行的，以及追蹤並聯繫臨床研究人員與公共衛生官員——即使是退休已久的人。

在整個研究期間，我努力追隨真相所到之處。在寫這本書時，我也努力讓科學及證據為它們自己發聲。當我展開我的研究時，我不知道自己會相信：肥胖症並非由於吃太多造成的，或運動並非預防的方法；當時我也不相信，像癌症和阿茲海默症等疾病有可能是攝取精製碳水化合物和糖所造成的；我不知道自己會發現營養、肥胖症和慢性病的研究品質那麼糟糕，以及那麼多傳統觀念的基礎是建立在那麼稀少的重大證據上，還有，曾經，研究學者和資助這項研究的公共衛生相關單位，看不出有任何理由可以質疑這個傳統觀念，所以也無需檢驗其有效性。

然而，當我從這項研究中脫身的時候，基於現存的知識，有一些結論對我來說是必然的：

膳食脂肪，無論飽和或不飽和，都不是導致肥胖、心臟病或任何其他慢性文明病的原因。 問題在於飲食中的碳水化合物，它們影響了胰島素的分泌，也影響到體內平衡的荷爾蒙調節——人體的和諧整體。碳水化合物愈易消化、愈精製，對我們健康、體重和福祉的不良影響就愈大。 糖（尤其是蔗糖和高果糖玉米糖漿）特別有害處，可能是因為果糖和葡萄糖在同時間提高胰島素濃度，而使肝臟過度負荷碳水化合物。 精製碳水化合物、澱粉和糖對胰島素和血糖的直接影響，就是冠狀動脈心臟病和糖尿病的飲食原因。它們是癌症、阿茲海默症和其他慢性文明病的最可能飲食原因。 肥胖症是多餘脂肪堆積作用的失調症，其原因並非飲食過量和久坐不動的行為。 攝取過多熱量不會導致我們變胖，就像它不會導致兒童長得更高一樣。消耗的熱量大於我們所攝取的熱量，並不會造成長期的減重，它只會導致飢餓。 發胖和肥胖症是由於荷爾蒙對脂肪組織和脂肪代謝的調節作用的不均衡（失調）所引起的：脂肪的合成和儲存量，超過了脂肪從脂肪組織中調動出來及其後參與氧化作用的量。當脂肪組織的荷爾蒙調節逆轉這個情況時，我們就變瘦。 胰島素是脂肪儲存作用的主要調節者。當胰島素濃度升高時（慢性的或飯後），我們會在脂肪組織中堆積脂肪。當胰島素濃度下降時，我們會從脂肪組織中釋出脂肪，並做為燃料使用。 藉著刺激胰島素的分泌，碳水化合物讓我們變胖，最後導致肥胖症。我們攝取的碳水化合物愈少，我們就愈瘦。 藉著驅動脂肪堆積，碳水化合物也會提升飢餓感和降低我們消耗在代謝和身體活動上的能量總量。

思考這些結論，必定會有人指出一個明顯的問題：一個幾乎或完全不含碳水化合物的飲食法，有可能是攝食的健康模式嗎？

過去半個世紀以來，我們對飲食和慢性病之間相互影響的概念，無可避免地集中在脂肪含量上。與某種理想的低脂或低飽和脂肪飲食法的任何偏差，一直被認為是危險的，直到長期、隨機的對照試驗證明了並非如此。因為限制碳水化合物的飲食法在定義上是相當高脂的，所以一直被假定為不健康的飲食法，直到證明了情況相反。這就是為什麼美國糖尿病學會甚至反對利用限制碳水化合物飲食法來做第二型糖尿病的管理，我們怎麼知道它在長期攝取上是安全的呢？

他們的辯護主張跟彼得．克利夫在40年前所做的如出一轍，當時他提出糖代謝病假說。演化結果應該是我們的最佳指引，告訴我們是什麼構成了健康飲食。一個族群或一個物種為了適應其環境中任何新的因子，都要花上一段時間；我們吃某種特定食物的時間愈長，它就愈接近其自然狀態，它對我們的傷害就可能愈少。這是所有公共衛生推薦在關於健康飲食的特性上的一個基本假設。

那正是英國流行病學家裘弗瑞．羅斯於1985年寫下其開創性文章〈生病的個人與生病的族群〉時的意思，他更將可以推薦給大眾的可接受預防措施描繪成移除「非天然因子」和恢復「『生物正常性』的——那就是……假定我們在遺傳上已適應那些情況。」羅斯說道：「像這類正常化的方法，也許會被假定是安全的，因此基於有一個合理假定的利益，我們應該準備去倡導這些方法。」

然而，我們推測飲食中的脂肪含量是演化而來的，這一點仍然存疑。無論典型的舊石器時代的狩獵—採集飲食是由什麼構成的，其中的脂肪類型和含量必定會隨著季節、緯度和冰河時期的來去而改變。這就是在食用油方面建議攝取量的問題，舉例來說，我們吃橄欖油或亞麻籽油是演化的結果嗎？也許幾千年的時間足夠適應一種新的食物，但幾百年還不夠。若是如此，那麼可以理解地，當地中海族群的後裔大量攝取橄欖油時，它可能是無害甚至是有益的，因為他們已經這樣食用了幾千年，但對斯堪地那維亞人或亞洲人可不是，因為對他們來說這種油是飲食中的新成分。這令已經很複雜的科學變得更複雜，但是當我們在討論健康的飲食法時，這些都是應該考慮的重大考量。

Photo Credit: Depositphotos

不過在碳水化合物的主題上，就沒有這樣的不明確性。過去200萬年來人類飲食中最劇烈的轉變，肯定地是：①隨著農業的發明從少含碳水化合物飲食法轉換到富含碳水化合物飲食法——狩獵者與採集者飲食中的額外穀物和易消化澱粉；②過去幾百年來那些碳水化合物精製度的提升；③每人對糖攝取量的增加，從18世紀中葉的不到4.5公斤或9公斤，增加到今日的將近67公斤——高果糖攝取量的增加尤為劇烈（原本是蔗糖，現在是高果糖玉米糖漿）。為什麼我們會特別預期，一個排除這些食物的飲食法除了讓我們恢復到「生物正常性」外還要能給予更多益處？

「健康的人類飲食需要含有碳水化合物」，事實並非如此，儘管公共衛生的建議正好相反。大部分的營養學家仍舊堅持，飲食裡需含有120到130克的碳水化合物，因為這是當飲食中富含碳水化合物時大腦和中樞神經系統會代謝的葡萄糖量。可是，大腦所使用的和它所需要的是兩回事。

飲食中若沒有碳水化合物，大腦和中樞神經系統會接繼使用由膳食脂肪和從脂肪組織中釋出的脂肪酸轉換而成的酮體；以及甘油，也是從脂肪組織釋放出來的，隨著三酸甘油脂的分解而成為自由脂肪酸；還有從飲食中的蛋白質轉化而來的葡萄糖。由於未限制熱量的限制碳水化合物飲食法在定義上包括了大量的脂肪和蛋白質，所以大腦並不會缺乏燃料。

的確，這很可能就是我們大腦演化去使用的混合燃料，而且我們的大腦靠這種混合燃料似乎比光靠葡萄糖能運作得更有效率（關於飲食中最少量碳水化合物的討論可見於美國醫學研究所在2002年的報告《飲食攝取量參考》。醫學研究所設定成人每天碳水化合物的「估計平均需求量」是100公克，如此一來，大腦可以完全只靠著葡萄糖來運作，「而不用仰賴取代部分葡萄糖的酮體。」這使得130公克的「建議膳食攝取量」限度變成錯的。不過醫學研究所也承認，大腦沒有這些碳水化合物也沒關係，因為它可以靠酮體、甘油和源自蛋白質的葡萄糖而運作良好。

限制碳水化合物飲食法是否缺乏必需維生素和礦物質，這是另一個議題。動物製品含有維持健康所需的所有胺基酸、礦物質和維生素，唯一有爭議的就是維生素C。而證據顯示，肉類製品的維生素C含量比維持健康所需的更充足，只要飲食確實是限制碳水化合物的，沒有會提高血糖和胰島素濃度的精製及易消化碳水化合物和糖，我們就不需要從飲食中增加對維生素C的攝取。

此外，儘管靠肉食維生和只吃肉類也許確實會得到特別的益處，如維亞穆爾．史堤芬森在1920年代所主張的，不過限制碳水化合物飲食法並不限制綠葉蔬菜（那些營養學家在20世紀前半段稱之為「5％蔬菜」的蔬菜）的攝取，而只限制澱粉類蔬菜（如馬鈴薯）、精製穀類和糖，以及幾乎沒任何必需營養素的食物——除非在製做過程中添加回去以強化營養，就像白麵包。

將總熱量刪去三分之一的限制熱量飲食法，如約翰．於德金提過的，也會刪掉三分之一的必需營養素。禁止糖、麵粉、馬鈴薯和啤酒但允許盡情吃肉類、起司、蛋和綠色蔬菜的飲食法，仍含有必需營養素，無論它最後是否造成熱量攝取的減少。

我希望本書能改變我們對於健康飲食特性的觀點，就像這項研究改變了我自己的看法一樣，也希望未來對健康飲食特性的討論，會從碳水化合物的含量和品質著手，而不是脂肪。然而，在向飲食、肥胖症和慢性病的傳統觀念挑戰之時，本書也讓許多人陷入困境：公共衛生相關單位、相信他們過去數十年裡所提出的建議一直是正確且有健全科學基礎的營養學家和醫生、以及只想吃得健康但難以接受所相信的一切可能都是誤導的所有人。這個困境的解決之道，是去嚴格地檢驗碳水化合物假說，就如心臟病的脂肪—膽固醇假說在40年前原本應受到的檢驗一樣。

在過去10年裡，美國國家衛生研究院終於開始資助限制碳水化合物飲食法的隨機對照試驗，正如羅伯特阿金博士基金會一樣，但是這些試驗被設計成只檢驗這類飲食法可能可以安全有效地被當做減重工具的假說。研究中使用的是過重和肥胖的受試者，然後與低脂或限制熱量飲食法的結果來比較減重和心臟病風險因子。

這些試驗既不被設計也不被解讀成對「導致開始變胖和肥胖症的是飲食中的碳水化合物（糖和食物的澱粉成分，如《柳葉刀》在140年前的用詞）」假說的檢驗，反之，這裡的基本假定也是，體重減輕必定是負熱量平衡（攝取的熱量比消耗的少）造成的，而且研究人員把這些試驗理解成，測試限制碳水化合物飲食法是否比直接減少熱量或尤其是脂肪熱量的半飢餓飲食法更容易或更不容易減重。

一個對碳水化合物假說的直接檢驗方法，是提出相反的問題：不問缺乏精製和易消化碳水化合物及糖是否能導致減重且對健康是安全的，而要問，這些碳水化合物的存在是否會導致體重增加和慢性病。這樣的試驗可以用瘦而健康的人來完成，也可以用從瘦到胖各種程度的受試者，包括代謝症候群和第二型糖尿病患者。

受試者被隨機分成兩組，一組攝取糖和食物的澱粉成分，而另一組不會，然後我們拭目以待。我們也許隨機指派幾千個人吃今日的典型美式飲食（包含一年63到67公斤的糖和高果糖玉米糖漿、將近90公斤的麵粉和穀類、58公斤的馬鈴薯和12公斤的玉米），然後指派同樣數量的人吃大部分是動物製品（肉類、魚、家禽、蛋、起司）和綠葉蔬菜的飲食。由於後者的飲食含相當高的脂肪和飽和脂肪，而且熱量稠密，所以傳統觀念認為它會導致心臟病，也許還有肥胖和糖尿病。這會測試心臟病的膳食脂肪／膽固醇假說，也會測試碳水化合物假說。

像這樣的試驗並不理想，因為兩組間有許多飲食變數的差異——那些人之間的熱量和脂肪。受試者也會知道他們吃的是什麼樣的飲食，所以那並不是一項盲目研究（不過，治療受試者的醫生和研究人員自己也不知道，是最理想的）。

但是，那仍是一個好的開始。那些吃富含碳水化合物飲食的人，會更有可能變成葡萄糖不耐症、高胰島素血症和具胰島素阻抗性嗎？他們會變得更胖，而且肥胖症、代謝症候群和第二型糖尿病的發生率會變得更高嗎？他們會有更多的心臟病和癌症嗎？他們會早死或長壽嗎？這些都是我們必需回答的問題。

另一個亟需提出的問題與糖和高果糖玉米糖漿的健康影響有關。自1980年代以降，如我們討論過的，糖和高果糖玉米糖漿就被免除導致心臟病的罪責——儘管所依據的證據很含糊。自那時起，幾乎沒有研究得到資助，沒有任何人企圖澄清這個局面。今天我可以想像，就公共衛生的研究來說，沒有什麼比做糖和高果糖玉米糖漿對健康的長期影響的嚴格對照試驗更重要。

過去10年來，美國國家衛生研究院一直在資助檢驗「生活型態的修正」是否能預防糖尿病和代謝症候群的試驗。但是這些試驗都是在飲食、肥胖症和疾病的傳統觀念的背景下做的。

至今這些研究中最大型的是耗資150萬美元的「糖尿病預防計畫」，生活型態的修正方案包括每週150分鐘的運動和低脂、低熱量飲食。

結果證實了，這樣的飲食和運動計畫確實能預防或延緩糖尿病和代謝症候群的出現，但是他們卻沒指出是受到此修正方案的哪方面所影響。是脂肪熱量或總熱量的減少？是運動嗎？或者是所攝取的碳水化合物類型的改變，還是碳水化合物總量的減少？即使飲食目標是要藉著優先減少脂肪來降低熱量，但這仍不免也同時刪減了碳水化合物——通常以糖尤甚（一年後，參與生活型態修正試驗的受試者減少了他們的食物總攝取量，平均達到一天450大卡。他們吃更多的水果和蔬菜﹝一天多一到兩份﹞，減少了一天四份的穀類攝取和一天五份的「甜食」。來自碳水化合物的熱量平均增加超過5％，但是因為總熱量是減少的，所以碳水化合物攝取的總量是減少的）。

美國衛生研究院目前耗資200萬美元在一個叫做「展望未來」的10年期試驗上，目的在於測試「假如肥胖糖尿病患者體重減輕了，他們是否會因這樣的努力而更健康」的假說。貝勒大學心理學家約翰．福瑞特是這項試驗的主要研究人員之一，他說這是「美國國家衛生研究院在肥胖症成果研究上所贊助過最大型、耗資最多的試驗。」

但是再一次，這項試驗只測試傳統觀念。「展望未來」的目標，是誘導5000名肥胖的糖尿病患者利用在「糖尿病預計畫」中所使用的同一個生活型態修正方案減重：刪減熱量和脂肪熱量，再加上運動。如果這些肥胖的糖尿病患者體重真的有減輕，而且最後因此變得更健康，我們仍然不會知道那是因為總熱量、脂肪熱量、運動這三者的結合，或者，也許就是碳水化合物或糖造成了差異。而且，如果他們只限制碳水化合物但盡情的吃蛋白質和脂肪，我們不會知道他們是否仍然會更健康。

由於這些試驗被設計成只測試一項假說的試驗（而且對假說的定義很含糊），所以研究保證不會提供任何我們渴望得到的可靠答案。假如「糖尿病預防計畫」有涵蓋對碳水化合物假說的測試，那麼研究人員就可以比較低脂、低熱量飲食加上運動的效果，和光是限制碳水化合物的效果，而那會告訴我們：導致這些慢性病的到底是碳水化合物，還是熱量和久坐不動的行為？要是「展望未來」有涵蓋一個對碳水化合物假說的測試，我們也許至少在10年後會知道答案。但它沒有，所以我們不會知道。

科學的責任，是證明肥胖症、糖尿病和慢性文明病的切確原因。如此一來，我們才能採取預防這些疾病的必要措施，而不是事後才試著去治療或緩解。如果有對立假說的存在，只測試其中一個對我們來說並沒有多大的益處。繼續遵循無法可靠地證實因果關係的公共衛生推薦和相關研究（佛萊明罕心臟研究和護士健康研究是最顯眼的例子）的飲食建議，也沒多大益處。

現在所需要的是能夠測試碳水化合物假說和傳統觀念的隨機試驗。這樣的試驗會很花錢，就像「糖尿病預防計畫」和「展望未來」，兩者將耗資數千萬或數億美元。而且，即使有類似的試驗獲得資助，也許還要再過個10年、20年，我們才會得到可靠的答案。不過很難想像的是，如果不做這種試驗的話，這個爭議會就這麼消失；也很難想像，從現在開始的20年內，我們都不會爭辯關於飲食中的脂肪和碳水化合物的有害角色。利益團體和企業企圖讓爭議就這麼消失，大眾當然不會買帳。如果肥胖症和糖尿病的浪潮繼續襲捲全世界，就不難想像這種試驗的代價，即使是其中的幾十個或一百個，與社會成本相比較之下，都顯得微不足道。

相關書摘 ►《好卡路里，壞卡路里》：可怕的麵粉和糖——現代飲食究竟出了什麼問題？

書籍介紹

本文摘錄自《好卡路里，壞卡路里：醫師、營養專家、生酮高手都在研究的碳水化合物、脂肪的驚人真相！》，柿子文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：蓋瑞．陶布斯（Gary Taubes）

譯者：張家瑞

碰觸真相不輕鬆，

真心想了解的人必看！

100年來最精采、最重要的飲食、減重科學證據，

你一定要知道的營養抹黑、逃罪大亂鬥！

不論你吃的是生酮、原始人、地中海飲食，還是低脂蔬食、低GI飲食或在執行斷食……都應該要知道脂肪和碳水化合物之間究竟出了什麼問題！

採訪600位醫生、學者、官員，收集大量實驗證據，並指明證據來源，以及它被專家、政策如何解讀、如何使用、忽略或扭曲，整整寫了四年才完成！

飲食方針180度大轉彎，

造成近40年的健康災難！

早在一百多年前，大胖子班廷整整26年再拚命運動、如何少吃節食都瘦不下來，反而還更胖，後來在執行哈維醫師開的低碳水化合物飲食菜單後，奇蹟似的減掉22公斤，感到前所未有的健康。他把這個經驗寫成小手冊《胖子手札——給大眾的話》出版，不只成為了史上第一本減重飲食暢銷書，還形成班廷學說，影響之後整整一世紀的減重飲食方針。

在那個時候，大家都知道：過多的澱粉飲食和糖是導致肥胖和疾病的凶手。

不過，後來醫療保健圈圈出現了一個恐怖的180度大轉彎，人們開始被教育：膽固醇是心血管疾病的凶手；果糖是好糖；吃馬鈴薯、米食和義大利麵可以減重；少吃多動才會瘦！

結果，我們成了史上最肥胖的一代人，許多威脅生命的慢性文明病伴隨而來——造成了近40年的全球健康災難！

多吃少動不是肥胖的原因，

文明病大爆發的凶手不一定是飽和脂肪！

其實，肥胖是脂肪堆積作用的失調，不是因為過多熱量；吃太多和不受活動，是這種失調導致的結果——久坐不動或吃很多，是因為循環中的脂肪一直進到脂肪組織，而不是被當燃料使用——燃料不夠，身體自然會要你多吃少動。在這當中，碳水化合物是讓身體發出這個指令的關鍵，它會造成一連串荷爾蒙變動，讓脂肪進入脂肪組織囤積下來，而不是使脂肪組織釋出脂肪來做燃料。

更令人擔心的是，一旦精製碳水化合物被添加到飲食裡，就容易導致各種慢性疾病，不論你的飲食裡充滿再多必需蛋白質、維生素、礦物質和脂肪酸，都一樣！

既然攝取澱粉和精製碳水化合物有這麼大的健康疑慮，為什麼主流觀點都只顧著妖魔化脂肪呢？顛覆全球、影響每個人，並以一連串廣泛全面而精密的調查研究為科學基礎，《好卡路里，壞卡路里》帶你「突破盲腸」。

本書特色

挑戰營養學歷史的偉大鉅作

揭露營養學界在四、五十年前大轉彎（從限制碳水化合物飲食到高碳水化合物飲食）的來龍去臘，以及當中的偏見、執念、抹黑和逃罪手段，導致有待商榷的健康概念變為真理，進而造成愈來愈多現代慢性病和肥胖患者。本書做為領頭羊，劃時代的對這個飲食轉變提出質疑、問題，才有近十、二十年來更多對低醣、生酮、原始飲食等更深入的探討和研究。

歷經近20年心血的深入調查

自美國農業部膳食指南公佈後，美國人肥胖率的暴增（從1980年的15%至2000年的35%）的現象，引起了陶布斯的注意與質疑，於是開始了他一連串的調查（也許近20年），只不過直到200一年他的一篇報導受到媒體注目後，陶布斯才開始有將此著述成書的計畫，更專心、投入採訪、蒐集資料，在4年間專訪了600位醫生、學者、官員並寫成這本書。

充滿邏輯性又誠心誠意的專業剖析

本書出自一位邏輯、分析、歸納能力極強的哈佛和史丹佛高材生，他還是《發現》、《科學》、《紐約時報》等權威媒體的專欄作家，更是第一位獲得三次美國科學作家協會「科學社會新聞獎」的記者，對肥胖、糖尿病等慢性症與脂肪、碳水化合物的關係有非常精闢、詳盡的見解和說明。

沒有這本書，

就不可能有現在的低醣、生酮研究！

Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰