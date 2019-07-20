基隆中元祭：早在百年前就是「台灣第一派對」

搜尋、翻閱雞龍中元祭（以下簡稱中元祭）的書籍，你會得知中元祭的兩項核心：「以血緣代替地緣，拚陣頭代替打破頭」，透過15字字姓輪流舉辦普度的方式，取代因為原鄉不同的衝突。

「拚陣頭」讓中元祭彷彿一場大型的祭典奧運，比賽項目非常多元，舉凡科儀、主普壇、水燈頭、遶境花車、普度祭品都是「拚」的重點。

中元祭象徵建物：主普壇

現在進入基隆市區，環顧四周山坡，定會注意到山頭上的北方式建築——主普壇；中元祭時，主普壇同樣有得「拚」，各姓氏宗親會均用心佈置，揮灑創意。

以現存有的報紙、期刊紀錄來看，日本時代主普壇，並非固定建物，而是到農曆七月主辦普度的姓氏宗親負責搭建祭壇，當時多採用二層或三層單棟的模式，但是，輪值的宗親都會想要比前年姓氏更氣派。在昭和年以前，大家會用盡巧思，單棟裝飾電燈已不足為奇，需左右兩邊再搭配三層樓的小塔樓，用兩座月彎橋聯結，再加上山水造景，更為氣派。

日本時代進入昭和年開始，普遍認為一年搭建一年忙、年年搭建年年忙，每每都耗費大家的財錢、心力，因此，開始主張搭建固定的主普壇建物，採取複合經營的模式，中元祭祭典以外的時間，當作音樂廳使用。（順帶一提，當時採取採購招標的模式，廠商投標金額一直高於預算金額無法決標，花一個月時間才決標）

昭和時代的主普壇為八角形洋式樓房，有地下室及地上三層樓層單棟式建築，坐落於高砂公園中，現今的位置是基隆廣播電台大樓。不管主普壇是固定的、還是臨時搭建的，都澆不熄各個姓氏宗親團體創新、競爭的心，一樣年年奢華，主建築外還要附加樓房，裝飾色彩燈泡讓夜晚七彩絢麗，無不展現「拚」的精神。

戰爭後，因為興建高速公路，主普壇的位置會讓交通更加錯亂複雜，因而搬至現在的位置；你可以對比每一年，各姓氏宗親如何創意裝飾主普壇，不難發現，現代一樣很「拚」。

民國55年柯蔡姓輪值主普時的主普壇｜《柯蔡姓輪值主普紀念專輯》2007 。基隆：基隆市柯蔡姓宗親會，頁 12

水燈遶境，外行看是熱鬧，內行拚為廣告

「欣賞水燈頭花車陣頭，樂隊人群、爭奇鬥巧、燈光點點、有如白晝」此畫面是現在的雞籠中元祭？還是過去的雞籠中元祭？以前都認為燈光四射的水燈頭花車，是現代的產物，實際上過去玩得更出神入化！

參與水燈遶境各姓氏、商業團體一個比一個用心認真，此為一競賽項目，會有評審評比團體陣頭，優勝者有獎賞；但更重要的是，這是絕佳的廣告機會！

就如昭和九年（1934年），三井海陸石炭，用數千個燈排成一條龍，頓時夜晚像白天一樣光亮，群眾圍觀讓交通堵塞；看完描述是否激起對三井海陸石炭的好奇及興趣？好奇他們如何打造，對他們公司靠什麼賺錢才能製作出千燈龍花車很感興趣？又例如昭和五年（1930年），芭蕉仲買商團利用貨車打造水景布幕，演出岳飛出世之景，最有人氣、使人嘖嘖稱奇；芭蕉仲買商團名字因此留在觀賞者心裡。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

祭鬼外、人群嗨，賺滿中元財

90幾年前（約1920年）開始，每至中元祭，《臺灣日日新報》均詳細記載，市街觀眾水洩不通，臺灣各地民眾都搶著到基隆欣賞水燈，欣賞各個團體費盡心力裝飾的花車；鐵道部會特別增開縱貫線、宜蘭線列車，班班客滿，旅店住宿率也全滿；各家飲食店高朋滿座，還有與藝妓同遊的旅遊安排。項項顯示中元祭商機無限，商業團體的遶境花車才會絞盡腦汁裝飾，就希望你的眼睛多看一眼，未來你可能會多花一點。

除輪值姓氏宗親團體會遶境之外，還有商業團體、社會團體會一同參加，越多商業團體、越多民眾投入中元祭的水燈繞境，代表今年景氣越是旺盛。畢竟要籌備能豔壓群芳的花車、精采絕倫的陣頭，是很燒財、燒力的。

參考文獻

►農曆七月「中元普度」供桌上的菜色，有什麼學問？

本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航