英國《金融時報》：國台辦可直接對某些台灣媒體下指導棋

（中央社）英國《金融時報》報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體一面倒支持即將代表國民黨參加2020年總統大選的韓國瑜，旗下記者更透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示。

國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝居次的前鴻海董事長郭台銘的27.730%。《金融時報》（Financial Times）指出，旺中集團旗下《中天電視台》和《中國電視公司》當天可謂傾全力關注韓國瑜，冷落總統蔡英文出訪友邦這件事。

報導強調，這兩家電視台近年來對韓國瑜的關注未曾間斷，對催生「韓流」、助62歲的韓國瑜「強勢回歸」功不可沒。

隸屬同一集團的《中國時報》和《中天》記者皆透露，國台辦直接對他們的編輯部門下達編採指示。一名《中時》記者告訴《金融時報》：

「他們（國台辦）每天都打電話來。他們不會介入每件事，關心的主要是兩岸關係和中國相關話題。他們對報導角度有發語權，也能干涉首頁編排。」

旺中集團並未回應置評或受訪要求。一名《中天》記者表示，中國政府官員會藉由向駐中台媒記者指定新聞內容和社論立場，「組織」針對中國的報導。目前已有2家台灣報紙的記者證實此說法。

不只主流刊物變「中共喉舌」，有23家網媒也遭「紅色滲透」

雖然國民黨總統參選人韓國瑜，一再否認自己為北京欽點的候選人，但《金融時報》掌握資訊指出，他的勝出背後有旺旺集團的全力支持。報導指出，去年11月的高雄市長選舉，《中天》派出數十位記者和編輯部經理，坐鎮高雄為其輔選，以「韓國瑜凍蒜」為編輯任務。

該報導表示，北京日漸加深對台灣的影響，早期的目標是台灣的投資者（2001年，一間中資的英屬維京群島公司「NewslinkInvestment」以3700萬美元收購旺旺的股份），而近年來北京更利用台灣媒體發揮其影響力。在2006年，旺旺收購了《中視》，並於2008年收購了《中國時報》和《中天》，從此之後，「《中國時報》從主流刊物變為評論家口中稱的『中國共產黨的傳聲筒』。」

另外在7月9日，至少有23家台灣網路媒體，同步刊登一篇原本發表在國台辦旗下的《中國台灣網》的文章，標題為「今日蔡當局霸道拔『管』，明年民眾輕鬆拔『蔡』」，批評監察委員彈劾台大校長管中閔是「對國民黨趕盡殺絕」、「侵犯大學自主」，稱民眾2020年將「輕鬆拔掉蔡英文」，以終止民進黨在台灣胡作非為。

《中央社》報導，包括《民生新聞網》、《華民通訊社》和《指傳媒》等23家民眾陌生的台灣網媒一字不差地轉載該文，不僅標題未改，許多「繁轉簡」的錯別字也並未修正，質疑台灣媒體已被「紅色滲透」。

公民記者林雨蒼也進一步在臉書揭露，《民生新聞網》等多家網站，都是由同一家公司「指動傳播科技有限公司」所經營的傳媒網站，另有幾個則是由單一公司所經營的網站。

今年5月，有70名台灣媒體在北京參加中國舉辦的「北京媒體峰會」，包括旺旺中時集團的中國時報、中天、中視高層如黃清龍、王丰、戎撫天、陳國偉、邱佳瑜、胡雪珠等人，聯合經濟報系高層黃素娟、翁得元、范淩嘉，以及TVBS及東森高層楊盛昱、林大法、馬詠睿、陳立元等；去年因貼身採訪高雄市長韓國瑜而暴紅的中天主持人王又正，也以「中天新聞部政治大爆卦主持人」身分應邀出席。

席間中國國家政協主席汪洋當時表示，

「當年兩岸關係解凍，媒體界朋友立下汗馬功勞，現在要實現『和平統一，一國兩制』，仍要靠媒體界朋友共同努力。



當然目前台灣格局，讓在台灣的媒體可能，主張和平統一的媒體很不好過，我去年見蔡衍明董事長，他說堅持「九二共識」很不好過。我就說，正是因為你不好過，有一天實現統一，你的堅持才有價值。今天我也想說，你們認清，我相信你們也是清楚現在的格局，努力的為我們的民主復興，歷史會記住你們。」

《中天》因報導太多韓國瑜新聞、散播不實資訊、甚至以「小韓粉」作為新聞播報的內容，今年截至7月為止，一共遭NCC裁罰390萬元。

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核稿編輯：楊士範







