《阿宅正傳》小說選摘：誰殺了甘迺迪？且讓我來揭露斬釘截鐵的絕對真相吧

文:朱諾.狄亞茲(Junot Díaz)

前言

人們說,最早是黑奴的尖叫聲將它帶進美洲大陸。有人說那是泰諾人 [1] 在舊世界崩毀新世界誕生之際吐出的催命符。也有人說它是惡魔,誕生於安地斯山夢魘之門崩裂時。它就是美洲符枯(Fukuamericanus),通俗說法叫符枯。它是一種符咒或厄運,特屬新世界所有。有人又叫它艦隊長(哥侖布)符枯,因為艦隊長本人就是它的催生婆,也是最大咖的歐洲受害人,艦隊長雖然「發現」了新大陸,死時卻身染梅毒,極盡痛苦,聽到(類似)神的聲音。聖多明哥 [2] 是艦隊長最愛的土地(也是本書主角奧斯卡最後所謂的新世界原爆點),但是他的名字在這裡就等於兩種符枯,大符枯與小符枯,大聲說出他的名字或者僅僅聽到他的名字都會招來災難,降臨爾等的帶頭者與爾等的項上人頭 [3]。

不管符枯的名字與起源,一般相信是歐洲人到了伊斯帕尼奧拉島 [4],才將符枯釋放到人間,而我們就狗屎上身至今。聖多明哥或許是符枯的原起點與進口港,我們知道也罷,不知道也罷,其實我們都是符枯之子。

符枯可不是古歷史,也不是嚇不死人的老時代鬼故事。在我父母親那一輩,符枯可是超真實,平凡如你我者都可相信它確切存在。誰不認識一二個被符枯生吞活剝的人呀,就像每個人都可攀上一二個在總統府做事的朋友。它難以盡信,可是跟島上許多重要事情一樣,人們也不會把它放在嘴邊。以前,符枯可是為所欲為,甚至還有一個大力推動者,你可以稱他為符枯大祭司——拉裴爾.萊昂尼達斯.楚希佑.莫利納(Rafael Leonidas Trujillo Molina)[5],本島的終生獨裁者。沒人知道楚希佑是符枯的僕役還是主人,是它的媒介還是主角,只知道兩者有默契而且關係緊密。連知識分子都相信陰謀對抗楚希佑必招致絕殺級符枯,禍延七代不止。你光是想到楚希佑的一點點不好,呼啊,颶風馬上把你家掃進大海,呼啊,晴空掉下大石壓扁你,呼啊,你今天吃的蝦子明日就變成致命的痙攣。這也解釋了企圖暗殺他的人到頭來反遭處決,而最後扳倒他的人都死狀淒慘。

還有,就說說他媽的甘迺迪吧。是他在一九六一年同意暗殺楚希佑,命令中央情報局運送武器到本島。爛招啊,長官。因為情報專家忘了告訴甘迺迪一件多明尼加人都知道的事,管你是住在莫爾的有錢白膚人,住在艾爾布威的窮鬼,住在聖.佩德.馬科里斯省的老不死,還是住在舊金山的孫兒輩,大家都知道:誰敢殺了楚希佑,他的家族必遭最恐怖的符枯糾纏,相較之下,纏上艦隊長的符枯簡直是小兒科。

你想知道華倫委員會的最終報告──誰殺了甘迺迪?且讓我這個卑微的觀測者 [6] 來揭露斬釘截鐵的絕對真相吧。暗殺者既不是愛爾蘭裔黑幫,也不是詹森總統,或者媽的瑪麗蓮夢露幽魂。不是外星人,不是格別烏(KGB),或者單槍匹馬暗殺客。不是德州的杭特兄弟 [7] 策謀,也不是李.哈維.奧斯華德 [8],更不是三邊委員會 [9]。是楚希佑。是符枯。不然你以為媽的甘迺迪詛咒怎麼來的 [10]?

你說說越南吧。誰想得到世界第一強國會打輸越南這樣的第三世界國家啊?我的意思是,拜託,黑仔 [11]。你沒想過美國加強涉入越戰的同時,詹森總統正非法入侵多明尼加共和國。那是一九六五年四月二十八日。在伊拉克還不是現在的伊拉克之前,多明尼加就是美國的伊拉克。那次入侵,美國獲得軍事大勝利,攜手讓聖多明哥「民主化」的美國情報人員與部隊,馬上又被送去西貢。你認為那批阿兵哥、技術人員、諜報人員的帆布背包、手提箱、襯衫口袋、頭髮、鼻孔,甚至鞋底藏了什麼?就是我們多明尼加百姓送給美國的小禮物,不義之戰的回報啊。沒錯!各位,就是符枯。

因此,各位應切記符枯並不一定像霹靂,有時它會耐心醞釀,慢慢淹死王八蛋,就像它對付艦隊長或者死在西貢市外稻米田的美國大兵一樣。符枯有時迅雷不及掩耳,有時徐徐而至。就是如此才更加致命,難以辨識也就難以防範。切記,符枯像黑暗大君的歐米茄光 [12] 或者摩苟斯的降咒 [13],不管這鬼玩意是九拐十八彎,天馬大行空,它一定會達到目標。絕無例外。

至於我信不信這個眾人稱為「美洲大厄運」的玩意兒,無關緊要。如果你像我住在符枯國度這麼久,絕對聽過各式傳說。每個聖多明哥住民都有一二則足以驚倒家族的符枯故事。我住在希巴歐谷地的叔叔有十二個女兒,堅信他中了舊情人的符咒,終生沒有子嗣。符枯!我有個姑姑深信自己一輩子得不到幸福,因為她居然在對手的喪禮上笑了。符枯。我祖父相信多明尼加人的顛沛流離大播遷是楚希佑的報復,因為子民背叛他。符枯。

你不相信這種種「迷信」,自然好。事實上,是好上加好。是完美。因為不管你相信符枯與否,符枯都對你有信心。

幾個星期前,本書接近完工,純粹出於好奇,我到DR1論壇 [14] 潑了符枯討論串。最近,我在這個議題的宅指數高得很。回應簡直掀翻天,你真該看看我得到多少筆回文。雪片般湧進。不只多明尼加人,波多黎各佬要談他們的符符,海地人也有類似玩意兒,符咒故事多到以兆計。就連我媽素日絕口不提聖多明哥,也開始跟我分享她的符枯故事。

行筆至此,你該明白我也有一則符枯故事。我真希望能誇口它是符枯故事第一名,但是我不能。我的符枯故事不是最恐怖、最明確、最痛苦,也不是最淒美的。

只是它掐住我的脖子,叫我非說不可。

我不確定奧斯卡喜歡這個命名嗎?符枯故事。他是死硬派科幻與奇幻迷,認定我們都活在奇幻世界。他會問:有啥地方比聖多明哥更科幻?有啥地方比安地斯山更奇幻?

現在我知道故事的始末,我得說有什麼比它更符枯?

托托,跟堪薩斯州說掰掰前 [15],還有一件事要提。依照傳統,如果你聽到艦隊長的名字,或者符枯昂首吐信作惡時,只有一個方法可以阻止災難盤桓不去,這個反制法術百驗百靈,可保你與家人平安。一點也不奇怪。那是兩個字,簡簡單單,講的時候要搭配兩手食指激烈畫十字。

煞化![16]

當然,舊時代比較常用煞化,威力也較大。也就是說,麥康多時代 [17] 的煞化威力大不如馬康多時代,但仍是有人深信,譬如我住在紐約布朗區的叔叔米蓋爾隨時都在「煞化」。洋基隊在最後幾局出現失誤,煞化!有人從海邊帶來貝殼,煞化!請男人吃百香果,煞化!二十四小時全年無休的煞化,希望厄運因此沒時間聚集成形。就在落筆此刻,我都懷疑這本書是不是某種煞化。我的專屬反制咒語。

註解

[1] 泰諾人(Tainos),西印度群島已經絕種的印第安人。

[2] 多明尼加共和國的首都。

[3] 原文為“invite calamity on the heads of you and yours”,典故出自古希臘哲學家狄摩西尼(Demosthenes)所說的“I pray the gods to turn upon the heads of you and yours”。

[4] Hispaniola,加勒比海中的第二大島(僅次於古巴),位於古巴南邊、波多黎各的西邊,分屬於多明尼加共和國與海地兩國。一九四二年十二月五日哥倫布第一次踏上這座島嶼,將之命名為「西班牙」(La Española),這座島嶼隨後也成為歐洲人在美洲的第一個殖民地。

[5] 莫布杜(Mobutu Sésé Seko),剛果獨裁總統。

[6] 觀測者(Watcher)是由史坦.李(Stan Lee)與傑克.科比(Jack Kirby)所創造的漫畫角色,外星種族,宇宙中最老的智慧生物,他們的任務就是觀察並收集宇宙的各種知識。

[7] 杭特兄弟(Hunter Brothers)為美國大富豪,善炒白銀的投機商,有一說是他們策劃謀殺了甘迺迪。

[8] 李.哈維.奧斯華(Lee Harvey Oswald),美國警方認定的甘迺迪刺客,但是他在移監時遭Jack Ruby 暗殺,甘迺迪之死遂成史上大謎團。

[9] 三邊委員會(Trilateral Commission),美國大亨洛克菲勒發起的組織,由北美、西歐與日本三邊十四國組成的機構,多用以協商跨國公司的政策。

[10] 作者注:陰謀論大笨蛋們,請看看以下故事:小約翰.甘迺迪跟他的老婆卡洛琳.貝西、小姨子蘿倫搭乘的小飛機Piper Saratoga 墜毀時,小約翰他老爸──已故甘迺迪總統──最喜歡的家僕普洛薇登西亞.帕羅迪斯(多明尼加人)正在他們的瑪莎葡萄莊園做小甘迺迪最愛吃的辣雞塊。照例,有酒食,符枯先饌,而且獨食。

[11] 多明尼加人稱呼膚色較黑同胞的說法,原文為negro,並無美國用以貶抑黑人的「黑鬼」意思。

[12] 黑暗大君(Darkseid),漫畫人物,眼睛與手都可以發出歐米茄光,摧毀敵人,稱為Omega Effect Darkseid。

[13] 以上乃作者引托爾金筆下的馬爾寇語,馬爾寇就是後來的黑暗大魔王魔苟斯(Morgoth)。

[14] DR即多明尼加共和國(Dominican Republic)的縮寫。

[15] 典故出自《綠野仙蹤》,女主角桃樂絲住在堪薩斯州,托托是她的狗,他們被風捲到陌生國度。後來,跟堪薩斯州說掰掰,或者「你已經不在堪薩斯州」變成俚語,意指你進入陌生情境。

[16] 煞化(zafa)是西班牙語,意指解除糾纏,免除危機。此處採譯音。

[17] 馬康多(Macondo)是馬奎斯小說《百年孤寂》的主要場景,麥康多(McOndo)則是智利作家Alberto Fuguet de Goyeneche所創,意指拉丁美洲的現實已經是馬康多揉合麥當勞(McDonald)、麥金塔(Macintosh)與小公寓(condo),合成出來的字叫麥康多。

