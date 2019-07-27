伊恩布魯瑪《情熱東京》：1970年代的狂野日本，渴望脫下模仿西化的外衣

文：伊恩・布魯瑪（Ian Buruma）

我在本書一開始宣稱自己對於異國情調不感興趣，這是真的，至少禪定或比較精緻的藝術形式都不吸引我。但我對於日本文化中稀奇古怪的那一面則深感著迷。我持續沉浸在情色、怪誕、荒謬之中，即使三者的具體形象現在多半已經隱藏在日本現代性的圓滑表面下。

帶我認識日本文化謎團的主要嚮導，除了唐納「先生」外，還有一位中輟生津田。津田是留著披頭四髮型的小個子，他優異的智性既成就了他，也摧毀了他。他有無盡的好奇心，永遠準備接納有趣的理論，是個很醒腦的朋友。但從傳統的角度看，他會被歸類為失敗者，他覺得大學教育是在浪費時間，找一份得體的工作簡直是踐踏他的尊嚴。家中的資助讓他剛好可以生活，津田是個漫遊者、半調子、夢想家，最重要的是，他很愛講話。他什麼都能聊：大島渚的電影、傳統日本建築、尼采、十九世紀的浪漫文學，或是日本美學的耽美。他對我來說的另一個好處是他一句英文都不會說。

我們是在排隊買鈴木忠志劇場的戲票認識的，演出將希臘戲劇結合十九世紀中歌舞伎劇作家鶴屋南北的台詞。津田和我一拍即合，因為很快地我們就發現儘管方式不同，但我們都是外人。他從圈內把自己變成外人，我則是從外面想要往裡看。其實我們都是窺探者，在屬於庶民的城東探險，在新宿便宜的咖啡廳與酒吧閒晃，與他在東京大學的好友見面，不過他們並未輟學，還找到好工作，津田對他們感到既驕傲又鄙視——可能只有那須除外，津田毫無保留地仰慕他。那須獲得法律學位後，在日活以拍攝羅曼情慾電影成功開啟職涯。

雖然我買了學生製作的標準配備：八釐米攝影機，但是我在日本大學期間從未完成一部學生電影。我都利用絕佳的暗房設備專注於攝影上，這是最適合窺探者在邊緣跳舞的藝術。日本，特別是當時的日本，是攝影師的夢想之地。其他地方的攝影還沒進入藝術主流之前，攝影師在日本就已經是家喻戶曉的人物，他們在各大藝廊的展覽總會吸引大批熱衷者蜂擁而來。

我想解讀的日本文本當中也包括了由大型新聞媒體出版，厚重耀眼、極端嚴肅的攝影雜誌。幾十年後即將聞名全球的森山大道，在新宿的狹窄空間中講授晚間課程，有時我會去上課，淺嘗輒止，在邊緣徘迴。篠山紀信的拍攝對象包括刺青黑道、時尚模特兒，以及一位快速崛起的歌舞伎新星玉三郎，他擅長扮演女性角色。東松照明則用粗礫般的黑白照片記錄美軍基地小鎮的骯髒後街。

Photo Credit: Hugh Hood / CC BY 2.0 森山大道

然後還有荒木經惟，一九七〇年代到處都看得到他流連在新宿的狹仄酒吧中，或最下流的小酒館，不停傻笑、喋喋不休，拍下所有東京夜生活中吸引他淫穢幻想的那一面：小酒館女侍裸身跨坐在身著西裝喝醉酒的主顧身上；一絲不掛的女孩吃著香蕉，或往笑開懷顧客握著的塑膠雨傘上撒尿；女人被繩縛或在現場性交秀中交媾。

狂野的七〇年代有時被稱為昭和元祿，元祿語出十七世紀末享樂主義濃厚的時期，昭和則是天皇裕仁的年號，橫跨大半個廿世紀。荒木臉上戴著小圓框眼鏡、留髒老頭的鬍子，還有那雙窺探者的小眼睛，成為昭和元祿的經典圖像之一。他是當代「情色、怪誕、荒謬」的土魯斯─羅特列克。

攝影師在做和前現代日本的木版畫藝術家相同的事，他們都記錄了時尚、劇場、性與都會生活的流動世界。「俗氣」（泥臭い），意思是俗氣粗俗，或「底層懷舊」（nostalgie de la boue），是六〇延續到七〇年代的其中一個文化面向。低俗、淫穢、敗德、血腥、腐臭，一股腦滲入藝術現場，不只是攝影而已，劇場、電影、文學、漫畫，甚至平面藝術都深受影響。我認為這是對於菁英美學的反動。在日本所謂菁英，從十九世紀以來，不是守舊的傳統主義者，就是過分講究的日本版歐洲高雅文化。

德州佬韋瑟比的愛人矢頭保出過一本攝影集，專拍喧鬧神道祭中的狂熱年輕男子。三島在攝影集引言中寫道，十九世紀末以來，日本對自身的流行文化感到羞恥，擔心西方人對其中的質樸無華感到驚駭。他說：

「日本試圖徹底否定過去，若千方百計要抹殺的傳統很頑強，至少要藏到西方人的眼光之外。日本人就像是準備宴客的家庭主婦，焦慮地把日常用品全部塞進櫃子裡，把平常穿的舒適衣服擺在一邊，用無懈可擊的理想化生活，以及一塵不染的環境，希望能讓賓客留下深刻印象。」

完全反其道而行的趨勢從六〇年代持續到七〇年代。儘管戰時與戰後初期的世代有許多日本人對西方人有很深的矛盾感，他們並非要根除西方的影響，這根本難以達成，甚至絕頂荒謬。但寺山、唐十郎、大島、荒木和三島等藝術家，他們想要將日本文化上厚厚的優雅外皮整片剝掉，而這層外皮來自於近百年來焦慮的西化。

比起日本對西方的態度，我自己的底層懷舊和備受呵護的背景比較有關係。我沉浸在日本文化的原因有一部分也是為了要逃離中產階級的優雅，即使這種逃離膚淺、若即若離，而且充滿偷窺慾。我用森山大道的風格拍攝新宿後街，森山的靈感則多來自美國人威廉．克萊因（William Klein）。下町是隅田川兩側的低窪地，相對於西邊比較有錢的丘陵高地而言顯得放蕩不羈，我也會漫步其中。

這是我喜歡的東京，我可以邊走邊拍，起點是南千住站，這裡的鐵軌下有個被遺忘的小墓園，是江戶時期的處決刑場；經過貧民窟山谷區，勞力仲介每天早上在此挑揀遊民從事廉價建築工程；再到曾是優雅紅燈區的吉原，聚集高級妓院與茶室，現在則是掛滿霓虹招牌，汙穢按摩間的大雜院；最後抵達祭祀慈悲女神觀音的淺草廟。

Photo Credit: 紅桌文化出版社 作者所拍攝的街頭藝人。

我遊蕩時的文學嚮導是一九五九年過世的心儀日本作家永井荷風。他書寫東京、行文哀輓，現時的粗俗令他作嘔。荷風是他慣用的別名，他只能在回顧中寫愛，頌揚已經消失的事物。十九世紀末到廿世紀初的明治時期，這個城市迅速西化，直到遭一九二三年的地震摧毀後才深深打動他；在災難後崛起的摩登東京嘈雜花俏，一直要到一九四五年B—29轟炸機夷平後，他才滿懷喜悅地深深動容。荷風是憂傷於不遠過往的考古學家，矗立在戰後粗魯現代化的街區，一九三〇年代妓院貼滿磁磚的一面牆，就足以讓他眼眶含淚。

在南千住有間破敗的老劇場，外面俗豔的手繪海報上是揮刀的武士和圓臉的藝妓。這間劇場聞起來有炸花枝與臭汗味，卻是碩果僅存某個巡迴劇團的基地。他們克難地演出著名歌舞伎劇目，如戀愛自殺或高貴的不法之徒。在中場休息時，演員快速換上明亮的夏威夷衫，用不太可靠的麥克風演唱流行歌曲，其他人則撥動調音失敗的電吉他。所有的女性角色都遵照傳統由男子飾演，其中一位鼻子很塌的年輕演員其貌不揚，但換上女妝後，即使在這種可怕的環境中，卻妖嬌美艷。二十年後的他聞名全國，以「下町玉三郎」的名號出現在電視上。

我在南千住劇場消磨了許多時光，拍攝演員與觀眾，後者的平均年齡至少超過五十歲，裡面有當地的屠夫與矮胖的妻子、一兩個小混混、屋頂工人、建築工，以及餃子師傅。天知道他們對一個外國年輕人在他們的地盤拍照作何感想，但他們總是以一種有禮而覺得好玩的方式表示歡迎。

Photo Credit: 紅桌文化出版社

有個週末，我跟著演員前去鄉下巡迴，隨行的還有我在日大圖書館認識的朋友葛漢。我們住在一間骯髒的溫泉會館「青心」，老人會聚在那裡喝酒，並觀賞下町玉三郎與他夥伴的演出。我們坐在長木桌邊，桌上擺滿飯糰、花枝乾、漬菜與味噌湯。穿著青心提供的夏季薄浴衣，觀賞十九世紀著名劫匪犯下毛骨悚然的謀殺，緊接著一幕陳腐武士劇的愛情戲。在此同時，我則躡手躡腳，自以為模仿荒木的方式拍照，但壓軸好戲還沒上場。

來到了在大型公共澡堂泡湯的時刻，男男女女脫下浴衣，並示意我跟葛漢一起進來。鋪磁磚的澡堂聞起來有種蛋臭掉的琉璜味，牆上的富士山因為滾燙熱水的蒸汽若隱若現。略事沖洗過後，葛漢與我紅通通地滑進浴池中，所有人都在看我們。正當我以為自己已經沉浸在最深的日本中，突然間爆出一陣訕笑，周遭鄉下人臉上的皺紋笑得更深了。浴池中最老的女士尖聲喊著：「看他們的老二！看看這些老外的老二！」一位看起來至少有八十歲的肥壯女人也叫道：「老爹，這可比你的大根！」好幾個乾癟的老人難為情地微笑。第三位女士驚嘆：「外人真白！像豆腐一樣！」彷彿她此生從來沒看過這麼噁心的東西。

青心的郊遊不久後，我遇到另一組社會階層更低的表演者。津田和我在寒冷的十一月夜裡出門，參加酉市（酉の市）祭典，又稱為雞神之日，是在寺院佛閣附近所舉行的十二天豐收祭典，人們祈求開運招福、生意興隆，購買用米與花裝飾的竹耙形吉祥物熊手，吃一種據說可以促進生育力的特別蕃薯。「人體泵浦」（人間ポンプ）就在這裡搭起有著綠棕相間條紋的嘉年華帳棚，主打獵奇表演，諸如脖子可以一路長到帳棚頂端的「蛇女」、把活雞頭一口咬下的女孩、以及毛茸茸的狼人⋯⋯

Photo Credit: 紅桌文化出版社

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《情熱東京：1970年代回憶錄，日本最後的前衛十年》，紅桌文化出版

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作者：伊恩・布魯瑪（Ian Buruma）

譯者：白舜羽、鄭明宜

《零年》作者伊恩．布魯瑪（Ian Buruma）少年時期亟欲逃離家鄉海牙，遠離中產階級知識分子氛圍，在那個西方青年一批一批前往印度尋求性靈昇華的嬉皮年代，一場於阿姆斯特丹密克里劇院的寺山修司劇團天井棧敷演出，在他心中早早便埋下了日後前往日本的種子。求學階段他行經加州、再輾轉來到了東方的日本，恰好遇上了一群苦惱於國家日趨西化的日本人前衛分子，他們掙扎脫下模仿西化的外衣，藉此擺脫由此而來的自卑。

布魯瑪和這些日本人，對自己身處環境與國家的「優雅」背景，深感不耐。他們是導演、劇團人、攝影師、刺青師等藝術家，將脫亞入歐下日本被隱藏的陰暗、怪奇、泥臭、戲鬧精神底蘊，翻箱倒櫃粉墨登場，精心安排甚或誇張地呈上檯面。戲劇即行動藝術、藝術就是要造成衝擊與不快，在戰後邁向經濟發展高峰期的日本，這些前衛分子猶如牛蠅，刺激騷動日本這頭安然成長中的巨牛。

這不只是作者的親身經驗談與怪奇錄，更是述說一段與今日我們欣賞與熟悉的日本、那親切有趣又明亮的日本，頗為生疏、充滿危險感，甚而令人不安的另一面──但就是這樣的七〇年代，扮演了承先啟後、餵養孕育了其後世界所熟知的日式文化輸出。

浪漫的前提是保持距離，然而情熱會要求你奮不顧身浸淫其中──這是布魯瑪與日本以及東京的相處之道，也是他想要告訴我們的東京情熱。

Photo Credit: 紅桌文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航