《日本瞥見記》：盂蘭盆祭「施餓鬼」，來自釋迦摩尼弟子對母親悲慟

文：小泉八雲

盂蘭盆市集

一

現在時間剛過下午五點。從總是敞開的小書齋門窗，吹進一陣日暮時分的微風，讓桌上的紙張亂飛。陽光的泛白光線也透著淡淡的琥珀色，似乎宣告已經熬過中午的酷暑。

蔚藍的天空，萬里無雲。即使是乾燥的天氣，日本最奧妙的天空也會飄著如棉絮般白色美麗纖維狀的雲，但是今天卻沒見著。

書齋入口出現人影。是年輕學僧阿明，他就站在門檻上。他脫了草鞋，像地藏王般掛著微笑走進屋裡。

「欸，阿明，晚安。」

阿明坐在地上，姿勢就像佛陀盤坐於蓮花之上，「今晚有盂蘭盆市集。你應該會想看吧！」

「這個國家的任何東西我都想看。什麼是盂蘭盆市集呢？」

「盂蘭盆市集就是販售祭祀逝者物品的市集。為了逝者而舉辦的祭典是從明天開始。明天無論是寺廟或是檀家，大家都會為佛壇加上美麗裝飾」阿明回覆。

「那我一定要看看盂蘭盆市集。也想看看民家的佛壇。」

「我知道了。那就請來我投宿的地方吧，離這裡不遠。房子就在石川町前方，在不老町旁邊的翁町。家裡也有神明廳。路上就讓我為你解說祭祀的事情吧。」

事情的經過就是這樣，接下來要說的就是那時第一次從阿明口中聽到的事情。

二

「死者的祭典」又稱為「盂蘭盆祭」，於七月十三日到十五日期間舉辦。有些外國人也將此稱為「燈籠祭」。依地方不同，也有一年舉辦兩次。依循古老陰曆的人們，會在舊曆七月十三、十四、十五日舉行盂蘭盆祭，若以舊曆舉行，就會比新曆，也就是陽曆晚。

七月十三日早上，會將為了盂蘭盆祭特別以新稻草編織成的草蓆鋪在佛壇、神明廳。若是信仰虔誠的家庭，早晚都會在佛壇前膜拜。神明廳跟佛壇都會用色彩鮮艷的美麗色紙、聖潔的蓮花、或是千屈菜枝條之類的植物裝飾。然後會在佛壇上放上漆器的小餐盤，上面擺著各種供品。如果是家庭式的小佛壇，也可能將供品用裁切過的蓮花葉包裹，直接放在草蓆上供奉。

供品有細麵、煮好的米飯、糯米丸子，以及茄子、當季水果——胡瓜、西瓜、梅子、桃子——等等。有時也會加上帶有甜味的點心、看起來很美味的食物。雖然有時也會看到尚未料理的食材，但還是以烹調過的熟食為主。當然也少不了魚、肉、酒。

迎接祖先亡靈時，會奉上清水。有時會將千屈菜的枝葉浸泡在清水中，再將水滴撒在佛壇或是神明廳。這天，為了眼睛看不到的客人，每隔一小時就會奉上茶水。所有的供品都和款待活著的客人一樣，用小盤、碗缽用心地盛裝，旁邊也會附上筷子。就像這樣，這三天會讓亡靈們盡情享用。

太陽下山後，家戶門前都會點上火把，為亡靈指路。在盂蘭盆祭的第一天，村町的海邊或是河邊等處，也會為了迎接亡靈們而點火。點火的數量是一百八十。這一百八十的數字，是基於佛教的考量，具有某種神祕意義。

每一家的玄關每晚都會掛上美麗的燈籠。這個盂蘭盆燈籠是祭祀亡靈們的燈籠，有著特別的形狀及顏色。上面繪有山水或者花的圖樣，也都附上會隨風搖曳的紙片垂穗裝飾。

那一晚，失去親朋好友的人會前往墓園，獻上供品、祭拜。點上香、為死者們的墓碑澆水。墓碑兩側插花用的竹筒會插滿花，也會點上燈籠，掛在墳前。這裡的燈籠是沒有圖樣的純白色。

十五日，也就是最後一晚，每間寺廟都會有施餓鬼會的儀式。唯有這個時候「餓鬼道」的亡靈們才能享用供品。此外，僧侶也會供奉食物給沒有人祭拜的孤魂野鬼們。食物的供品比照供奉得道的眾神，分量充足。

三

阿明告訴我，施餓鬼是出自《佛說盂蘭盆經》的經文。

釋迦其中一位弟子——大目犍連，因為積了功德，而獲賜「六大神通力」。透過神通力，他得以看到身處餓鬼道的母親亡靈。餓鬼道是為了償還前世犯的錯，必須飽受飢餓之苦的冥界。

目犍連看到痛苦萬分的母親悲慟不捨，於是用缽裝滿美味的食物送給母親。當母親把食物送往嘴邊，正要享用時，卻無法入口。因為食物立刻燃燒化為灰燼。

目犍連詢問他的師父——釋迦牟尼佛——如何將母親從痛苦的深淵解救。釋迦牟尼開示「在七月十五日時，敬備供品供養各國僧寶。」當目犍連依師父所說的去做，果然看到母親順利脫離餓鬼道，歡欣雀躍地舞動著。

據說這就是盂蘭盆舞的起源。盂蘭盆舞就是盂蘭盆節的第三天晚上，日本全國各地皆會跳的「亡者的祭典」。

在盂蘭盆節第三天夜裡，比施餓鬼會更感動、比盂蘭盆舞更不可思議的是「告別的儀式」。活著的人們已經想方設法讓亡者感到滿足，開放給亡者們拜訪娑婆世界的時間也差不多結束，掌管冥界的管理者們必須讓他們返回另一個世界。

將亡者們送回另一個世界的儀式準備就緒。每戶人家都會用麥稈編成扎實的小船，再放入亡靈們想望的食物、小型燈籠、寫著願望以及思念的短箋等等。小船的大小不到六十公分。因為亡者們只需要很小的地方。這些看似容易毀損的小船，就這麼浮在溝渠、湖泊、河川、大海等等的地方。船身前端點著小燈籠，船尾則點著香。如果是沉靜的夜，小船就會航行到很遠的地方。

夢幻船隊在海灣、河川、溝渠等地，光就這麼一閃一滅地一路往下，往大海流去。這些象徵亡靈的小船，燈光照出海的水平線，海風中混著線香的香氣，讓氣味更加芳香。

但是，令人惋惜的是，最近大型的港灣開始禁止流放像這樣載著受到祝福的亡靈的小船。

四

翁町的路很窄。感覺張開雙手就會碰到道路兩旁小型店家前印有圖樣的門簾。如方舟形狀的住家就像玩具。阿明投宿的地方是更小的房子，既沒有販售物品的地方，也沒有二樓。大門深鎖。阿明打開入口的雨戶，也拉開玄關和房間連結處的木製窗門。像這樣全都打開後，這小小的建築物其實就是用未上漆的原木蓋成，用紙屏風隔間的便宜住家。簡直就像大鳥籠。

但是鋪在高一階的地板上的藺草蓆是新的，連半點髒污也沒有，香氣四溢。我們脫了鞋進去，房間雖小但整理得井然有序。阿明在房間的正中央放了火鉢，為了方便我坐下，還幫我鋪了坐墊。

阿明說「旅店的女主人現在還沒出門」。我指著牆壁上用繩子吊著一塊薄木板問阿明「這個是什麼？」那是兩端還留有木皮，削去木板正中央的板子。上面有不可思議的符號整齊地排成兩排。

「喔，那是月曆。右手邊是有三十一天的月份名稱；左手邊則是未滿三十一天的月份名稱。你看，這裡就是佛壇」阿明回答。

在日本客廳總少不了的壁龕中擺著繪有飛鳥圖的櫃子。櫃子上面架設著佛壇。上了漆的金色佛壇上有仿作寺門的小小對開門。漆料有些剝落，金箔也脫落了，但還是上等的佛壇。

阿明深有同感地掛著笑容打開佛壇上的小門。我以為有供奉神佛，探頭窺看，裡面沒有特別供奉什麼。僅僅立著寫著死去小女孩姓名的原木牌位。旁邊插著已經枯萎的花以及觀音像和香爐。

「明天旅店女主人應該就會裝飾佛壇，也會為死去的孩子擺些供品吧」阿明說著。

背後傳來一聲沉穩的招呼聲「晚安！」失去孩子的母親想不到一位異邦人居然會對佛壇感興趣，面帶微笑地站在玄關。她是生活貧苦的中年婦女，容貌不算出色，但算是有氣質的長相。我回應她的招呼後，重新坐在火鉢前的坐墊。阿明在女主人耳邊不知道在嘀咕些什麼。之後，女主人就把茶壺放在火鉢上煮水。或許是請她準備茶水吧！

隔了火鉢和阿明對坐，我問他，「那牌位上的名字怎麼念？」

「你看到的名字，並不是本名。真正的名字會寫在牌位背面。去世的孩子會用別的名字，也就是法號。男孩死後被稱為『良智童子』，女孩死後則稱為『妙容童子』。」

兩人說話時，那位母親走到佛壇前，打開小門，把裡面的物品重新放整齊。點了小小的油燈，雙手合十，低頭祭拜。即使我們就在旁邊，喋喋不休地說話，她也不為所動。我想她平常應該就是擇善固執、不在意他人看法、坦率行事的人吧。像她這樣堅毅地由衷祭拜的態度，是貧窮的人們所具有的特質。他們純樸的靈魂，不只對人，對神佛也不會隱瞞任何事。約翰・拉斯金（John Ruskin）曾經說過「最神聖的人們」就是指這樣的人。

我不知道這位母親為死去的孩子祈求什麼。我只聽到她悄悄地從嘴唇吸氣時發出嘶、嘶聲，很柔和的摩擦音。這內斂的聲音，是這個國家中，那些內心溫柔的人們，想取悅他人時流露出來，極為含蓄的表現。

看見身為至親的人母膜拜的模樣，我感受到潛藏在自己生命的神秘中有什麼在蠢蠢欲動。就像遠祖的記憶，兩千年前早已被遺忘的感動再度被喚醒，隱晦不明卻又有難以言喻的熟悉感。那種感覺和我對太古世界的一知半解巧妙地融合，我家歷代先祖也就是那些深愛的逝者們。彷彿古代羅馬家庭的守護神——拉爾（Lar）的投影，這屋裡的神明廳，瀰漫著神妙之美。

母親短暫的祭拜結束後，又回到小火鉢旁。她與阿明閒聊，兩人一起笑著。她將茶注入茶杯讓我們飲用。沉著穩重地跪著倒茶，她的舉動宛如一幅畫，展現出日本傳統風貌。六百年來，泡茶的方式已成為日本女性的一種修養。

其實日本女性平常就會花很多時間修習茶道。浮世繪中甚至可以看到即使成了幽靈，仍在泡茶的日本女性。日本幽靈畫中，最讓我感到悲哀的是，被男性殺害後的女性幽靈，在滿懷悔恨的男性面前，還堅忍地跪著、遞茶的圖。

阿明說「好了，那我們就去看盂蘭盆市集吧！女主人應該也要出門了。外頭已經變暗了。再見。」

我們離開小小的住家後，周圍天色昏暗。夜空裡，繁星連接成帶狀，閃閃發亮。不時吹來陣陣微溫的晚風，是很適合散步的晚上。整排店家的門簾隨風飄逸著。

盂蘭盆市集在市街外的山腳下，在位於狹小路上的增德院舉行。那裡稱為元町，距離此處約一公里（十一丁等於一千二百公尺）。

相關書摘 ▶《日本瞥見記》：神不准人擁有九個以上的靈魂，這說法我實在不信

書籍介紹

本文摘錄自《日本瞥見記：異文化的觀察與愛戀》，遠足文化出版

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作者：小泉八雲

譯者：王憶雲、林美琪、余亮誾、蔡昭儀

簡樸的敘事，加上極為自然卻又讓人意外的破局，我認為它擁有著令人驚嘆的藝術性。——英國首相 張伯倫

小泉八雲是（明治時代）當時最能理解日本的外國人。——日本民俗學之父 柳田國男

來自歐洲的日本文化傳教士

小泉八雲原名派屈克・拉夫卡迪奧・赫恩（Patrick Lafcadio Hearn），一八五○年出生於希臘愛奧尼亞群島，父親為英國愛爾蘭人，當時駐軍在希臘，母親則為希臘人。赫恩在四十歲那年，也就是一八九○年（明治二十三），踏上日本這塊土地，與日本女性結婚，並在一八九六年歸化日本，之後以妻子小泉節的姓氏、結合《古事記》中日本最古老、歌詠日本眾神聚集之都出雲的和歌內容，改名為小泉八雲。

西方人筆下的現代版《出雲國風土記》

一八九四年九月，本書初次以原文英文在紐約以及波士頓發行，是赫恩來日後約四年半的時間所交出的第一部日本研究專書，收錄的作品數量（二十七篇）與整體頁數（七百頁）均相當驚人，出版後深獲美國讀者好評，三個多月即增刷三次。

本書內文從〈踏上東洋土地的那天〉開始，結束於，除了前三章的場景不在出雲以外，其餘二十四篇全是描述出雲以及周邊地方的風土民情，我們可以說，松江中學的教職，為其提供了一個認識日本的特殊可能，這個日本正處於明治維新後積極西化與傳統之間掙扎。

赫恩因生涯最後的教職而認識的知交好友，也是日本近代文學小說論之父的坪內逍遙對此書的評價如下：「《日本瞥見記》是他在日本的著作中最早的一本，但正因是描述最初的感受，而有種特別的氛圍。一旦讀過這位出雲中學教師的日記，不論是什麼樣的人，都會對他產生敬愛之情。你可以看見他的人格是多麼溫厚謙和，對心靈的直覺是多麼優秀，觀察事物的能力又是多麼出類拔萃。」

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航