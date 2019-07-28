《日本瞥見記》：神不准人擁有九個以上的靈魂，這說法我實在不信

文：小泉八雲

關於靈魂

金十郎是家裡的老園丁。他的頭禿得發亮，活像一顆象牙球。這天金十郎工作告一段落，來到書房的外廊，我總是為他在那裡放一個火盆，他往旁邊坐下來，抽菸休息。正當他抽著菸時，我剛好聽見他一邊在訓斥學徒。不知道那男孩做了什麼，但我聽到他說，喂，你能不能多長點魂啊。這句話引起我的興趣，我便走出書房，坐到金十郎身邊。

「金十郎，怎麼人有好幾個靈魂嗎？你呢？你有幾個靈魂？告訴我。」

「我啊，活到現在，好歹有四個吧。」他一臉自信地說。

「四個？」我更不懂了，只好反問他。

「對，四個」金十郎又說，「那個臭小子，頂多只有一個啦。他根本吃不了苦啊。」

我又問：「你說有四個靈魂，要怎樣才能知道？」

「有人頭腦好啊」金十郎一邊彈了彈銀色煙管，抖掉菸灰，「那種人可厲害了，懂得這些，還有寫這些事的古書啊，用人的年齡、出生年月，還有星象，就可以算出他有幾個靈魂了。上了年紀的人都懂啊，現在學西洋學問的年輕人都不相信這一套了啦。」

「那，金十郎，還有人靈魂比你多的嗎？」

「當然有啊。五個、六個、七個、八個都有呢。不過，任何人都不能超過九個，神明不准喔。」

（話說回來，神不准人擁有九個以上的靈魂，這說法我實在不信。我想起在地球的另一邊，有一個女子擁有各種時代的靈魂，她還可以變換自如。那個女子就像女人穿衣服一樣，穿上自己的各種靈魂，而且還可以一天換五、六次。伊莉莎白女王衣櫥裡的衣服恐怕還比不上這個女子的靈魂。她從不做一模一樣的事，每換一個靈魂，不只想法，連聲音都會改變。如果是南方人的靈魂，眼睛會變成茶色；北方人的時候，眼睛就變灰色。有十三世紀的靈魂，也有十八世紀的。見過的人甚至會懷疑自己的感覺，也有人拿這個女子的相片來比較，想要找出真相。因為她是個絕世美女，大家都很樂意為她拍照，但從來沒有人能拍到兩張一模一樣的相片，大家都百思不得其解。縱然許多人因此對這名女子懷有敬畏之心，卻也擔心會惹上麻煩，沒有人敢跟她談戀愛。她實在擁有太多靈魂了。我相信讀到這篇文章的人，一定有人願意幫我作證。）

「金十郎，日本是神的國家，你所說的或許是真的。但是也有別的國家，只有黃金做成的神，但那些國家的人民生活得並不好，大家的靈魂都生病了。有人只有半個靈魂，還有人甚至沒有靈魂，也有人靈魂多到無法給予營養或職業。這種靈魂的主人活得很痛苦……，不過這些都是西洋的靈魂啊。……你說，擁有那麼多靈魂，到底有什麼好處啊？可以告訴我嗎？」

「老爺，那當然有啊。如果大家擁有的靈魂都一樣多，素質都一樣的話，那人世間就同心一致了，但人就是十個人十個樣，每個人都和別人不同。而人之所以不同，就是因為靈魂的數量和素質不同啊。」

「這麼說來，靈魂多的一定比靈魂少的人好嗎？」

「那是當然啊。」

「只有一個靈魂的人，不就吃虧了嗎？」

「肯定要吃大虧呢。」

「但這種人的祖先也有可能很厲害吧？」

「那倒是。」

「所以說，現在只有一個靈魂的人，他的祖先或許是擁有九個靈魂的人囉？」

「是啊。」

「祖先有九個靈魂，子孫卻只有一個，這中間相差了八個又是怎麼回事呢？」

「那就是神明的旨意了呀。只有神明才能決定人間百姓有多少靈魂，機靈的人就多，笨拙的人就少，就是這麼回事。」

「這麼說來，靈魂並不是父母傳給孩子的囉？」

「可不是！靈魂是很早很早以前就有的呀。算不清有多少年。」

「我想問的是，——人可以把自己的靈魂分開嗎？比如說，同時在京都一個、東京一個、松江一個，這樣。」

「不可能的，他們都得在一起。」

「在一起是什麼樣子？是一個人裡面還有其他的嗎？——像坐轎子那樣嗎？」

「這個非得要神明才知道。」

「所以靈魂是不能分開的嗎？」

「還是可以想辦法分開。只不過靈魂分散的話，人可就不正常了。我們說人發瘋，那就是少了一個魂。」

「但是，人死了以後，靈魂會變怎麼樣呢？」

「還是會聚在一起，人一死，靈魂就會飛上屋頂，待四十九天。就停在屋頂上。」

「屋頂的哪裡？」

「房子的棟樑上。」

「看得見嗎？」

「看不見。靈魂就像空氣、像風，在屋頂的棟樑上飄來飄去。」

「為什麼要待在屋頂四十九天？不是五十天？」

「靈魂要離開以前，可以待七個星期。七個星期就是四十九天。至於為什麼會這樣，我也不知道。」

死者的靈魂會暫時停留在死者家裡的屋頂上，這個古老的信仰，我其實並非毫無所知。日本有許多戲劇，其中有一齣「鏡山」對這個信仰有深刻的描寫，尤其感人肺腑。不過，靈魂有三層、四層，或者更多、更複雜的混合體，這個說法我還沒有聽過。我很好奇金十郎信仰的根據，又問了他幾個問題，卻一無所獲。就只是家裡代代相傳的信仰。——金十郎知道的，僅此而已。

出雲的人大多信仰神道，金十郎也是，但他同時也信佛教。佛教是從禪宗，神道則是屬出雲大社。但我認為金十郎的本體論並不屬於任何一方。佛教並沒有多重靈魂的說法。而查閱一般人接觸不到的神道古籍，也只和金十郎的說法有些微的相似點。然而，金十郎絕對沒有看過這些書籍。根據神道古籍中記載，人有兩種靈魂——「和靈」和「荒靈」。「和靈」是包容一切，寬大且溫良的靈魂，「荒靈」則是執念冥頑的靈魂，而人類受大禍津日神與大直毘神這兩個南轅北轍的神支配著。

看來與金十郎的想法確實不同。聽到金十郎說靈魂可以分割，我不禁想起平田曾經寫到，人的荒魂有時候會離開人的身體，幻化成人形，在本尊不知情的情況下，去殺死本尊憎恨的敵人。於是我又問金十郎有沒有聽過，金十郎說從未聽過和靈或荒靈，不過他說：

「老爺，這種事當然有啊。如果有一個男人瞞著妻子在外面有了別的女人，被元配發現後，外面那個女人突然得了醫生也束手無策的怪病。這是怎麼回事呢？就是元配氣瘋了，一個靈魂飛到女人身上想要除掉她呀。可是元配這邊靈魂都跑出去了，也是一種病啊，得瘋上好一陣子呢。」

「不過，我們日本還有其他更奇怪的事喔。老爺您是西洋人，可能連聽都沒聽過。如果有正當的目的，靈魂可以藉助神明的法力，暫時離開自己的身體去完成，還可以發出聲音，說出深藏在心裡的事，對身體也不會造成傷害。這種神奇的事可能是這樣——」

「假設有一個男子愛上某個地方的一個美女，先不管能不能結為夫妻，這個男人想知道女方是否有意，便去到某個神社，向神主表明自己的心意，求神明助他解開心中的疑問。神主並未詢問男子的姓名，只問了出生年月和時辰並寫在紙上，然後要男子先回去，七天過後再來。」

「這七天裡，神主為幫男子向神明祈求，每天早上用冰冷的清水沐浴淨身，三餐只進食神火烹煮的飯菜。第八天，男子又來到神社，神主出來迎接，引領男子進入內殿。」

「內殿裡有祈禱儀式，祈禱結束後，所有人都保持靜默，不發出一點聲音。突然，那個齋戒沐浴的神主突然像瘧疾發作一般，全身開始顫抖。原來是男子心儀的女孩，靈魂被神明召喚到此，進入了神主的身體裡。女孩本人毫不知情，這時候正在某處沉睡著，任誰也叫不醒，而她的靈魂來到神主的身體裡，凡事只能據實回答。換句話說，她所有的心思都要一五一十地說出來，不能隱瞞。神主說話也不是自己的聲音，而是附身的靈魂，用女孩子的聲音老老實實地說出『喜歡』或『討厭』。如果討厭，得交代理由。如果是喜歡，那就不用多問了。問完後，神主便停止顫抖，表示靈魂已經離開他的身體，神主會像死去一樣全身趴下，久久不能起身。」

聽完這個神奇的故事，我又問金十郎：「那你有沒有遇過這種讓神明抽出靈魂，附身到神主身上的事？如果有，可以告訴我嗎？」

「有啊，我還記得呢」

我靜靜地等他說下去，老人家彈了彈菸管裡的菸灰，放在火盆旁邊，雙手抱胸，眺望著水池裡的蓮花，過了好一會兒，才緩緩開口，臉上帶著微笑——

「老爺啊，我年輕的時候娶過老婆，好幾年都沒有孩子，好不容易等到老婆為我生了個兒子，她卻先走一步，成佛去了。幸好兒子順利長大，是個體面的男子漢呢。維新的時候加入天皇的軍隊，在九州南方的大戰中光榮戰死了。這兒子可是我的寶貝，聽到他為天皇戰死，我是喜極而泣啊。武士的兒子，還有什麼死法比這更光榮的呢。我的寶貝兒子就葬在九州熊本附近的山上。熊本就是那個有名的要塞，我還大老遠地去到那裡，為兒子掃墓。兒子的姓名就刻在熊本城二之丸的紀念碑上，那個石碑是紀念為天皇盡忠戰死的出雲男兒，我在石碑上看到兒子的名字，心情很激動啊。我忍不住對兒子說話，感覺兒子好像走到我的身邊來……，不過，這又是另外一個故事了……」

「這時我突然好想我老婆，希望她還在這裡。我們在一起的時候感情可好了，從來不曾惡言相向，她死了以後，我真的覺得這輩子不會再娶別的女人了。沒想到才過兩年，老家的爹娘就要我再娶，說有一個漂亮的姑娘，家境雖窮，但家世清白。對方說起來與我們家也有血緣關係，女兒一個人背負家計，靠著織絲綢和棉布的微薄收入。總之這姑娘孝順乖巧，她家裡有困難，我爹娘便要把我們湊一對，也算是幫助親戚家。當年我家雖然也沒什麼錢，所幸還有點米糧，爹娘怎麼說，我就怎麼做，他們總不會害我，我沒有意見。接著就找媒人，開始張羅婚事。」

「我和那女孩在她家裡見過兩次，第一次見面時，看這姑娘長得很清秀，年紀又輕，覺得自己真是走運。不料第二次見面的時候，她老哭喪著臉，眼神也一直逃避，不肯看我。我想她可能討厭我，被父母逼著，不得已才跟我在一起。我決定找神明問個清楚，先將婚期延後，自己到材木町去找柳之稻荷神。」

「神主開始全身顫抖，等姑娘的靈魂附身後，開口說：『我就是討厭你。我已經有喜歡的人了，家人卻逼我嫁給你。我一看見你的臉就渾身不舒服。我實在很討厭你，無奈父母年事已高，家裡這麼窮，我賺的錢根本無法養活爹娘，只好答應嫁給你。可是你把我娶回家，也不會有什麼好事。因為我太討厭你，永遠都討厭你，我聽到你的聲音就想吐，看到你的臉就想死。』

「知道真相是這麼回事，我趕緊跟爹娘說清楚，再寫一封的信委婉地向女孩表達歉意，懇請她原諒我們的魯莽。為了不讓街坊起疑，我裝病躺了好些日子，藉口取消婚事，還送一些禮物到女方家當作賠罪，姑娘也欣然接受了。後來，聽說姑娘與她心儀的男子總算結成連理，而我爹娘為這件事感到愧疚，也不再跟我提婚事了。爹娘死後，我打著光棍……咦，老爺，您看那小子在幹什麼好事！」

正當我們聊天的時候，金十郎的學徒用竹竿和棉線做成釣竿，偷偷拿老人菸盒裡的菸草，捻成小球綁在棉線前端當作餌，在蓮花池釣起魚來。一隻青蛙吃了餌，被釣上來甩到石子地上，青蛙死命地繞圈圈，又想吐掉嘴裡的餌，又想逃走，四隻腳發了瘋似地拍打著。「喂！阿梶！」金十郎大吼了一聲。

男孩哈哈大笑，丟下釣竿，若無其事地朝著我們走來。這時，青蛙終於吐出菸草，趕緊跳回蓮花池裡。我看阿梶一點也不擔心挨罵。

老人搖著象牙似的光頭直說「你會有報應！」「喂！阿梶，你這臭小子，我怕你下輩子會有報應喔！我這菸草可不是為了青蛙買的啊……。老爺，您看看，所以我說這小子只有一個靈魂啊。」

相關書摘 ▶《日本瞥見記》：盂蘭盆祭「施餓鬼」，來自釋迦摩尼弟子對母親悲慟

書籍介紹

本文摘錄自《日本瞥見記：異文化的觀察與愛戀》，遠足文化出版

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作者：小泉八雲

譯者：王憶雲、林美琪、余亮誾、蔡昭儀

簡樸的敘事，加上極為自然卻又讓人意外的破局，我認為它擁有著令人驚嘆的藝術性。——英國首相 張伯倫

小泉八雲是（明治時代）當時最能理解日本的外國人。——日本民俗學之父 柳田國男

來自歐洲的日本文化傳教士

小泉八雲原名派屈克・拉夫卡迪奧・赫恩（Patrick Lafcadio Hearn），一八五○年出生於希臘愛奧尼亞群島，父親為英國愛爾蘭人，當時駐軍在希臘，母親則為希臘人。赫恩在四十歲那年，也就是一八九○年（明治二十三），踏上日本這塊土地，與日本女性結婚，並在一八九六年歸化日本，之後以妻子小泉節的姓氏、結合《古事記》中日本最古老、歌詠日本眾神聚集之都出雲的和歌內容，改名為小泉八雲。

西方人筆下的現代版《出雲國風土記》

一八九四年九月，本書初次以原文英文在紐約以及波士頓發行，是赫恩來日後約四年半的時間所交出的第一部日本研究專書，收錄的作品數量（二十七篇）與整體頁數（七百頁）均相當驚人，出版後深獲美國讀者好評，三個多月即增刷三次。

本書內文從〈踏上東洋土地的那天〉開始，結束於，除了前三章的場景不在出雲以外，其餘二十四篇全是描述出雲以及周邊地方的風土民情，我們可以說，松江中學的教職，為其提供了一個認識日本的特殊可能，這個日本正處於明治維新後積極西化與傳統之間掙扎。

赫恩因生涯最後的教職而認識的知交好友，也是日本近代文學小說論之父的坪內逍遙對此書的評價如下：「《日本瞥見記》是他在日本的著作中最早的一本，但正因是描述最初的感受，而有種特別的氛圍。一旦讀過這位出雲中學教師的日記，不論是什麼樣的人，都會對他產生敬愛之情。你可以看見他的人格是多麼溫厚謙和，對心靈的直覺是多麼優秀，觀察事物的能力又是多麼出類拔萃。」

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航