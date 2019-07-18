「地表最強」M1A2戰車即將來台，告訴你究竟強在哪裡？

文：新‧二七部隊 軍事雜談

7月8日，美國國務院宣布正式批准出售108輛M1A2T戰車和數枚反戰車和防空飛彈給台灣，消息一出讓台灣民眾為之期盼和驚喜，很難想像如此強大裝甲防護和火力的戰車即將來台灣的消息，也讓網路上和媒體間出現很長一段時間的討論話題。

陸軍期盼新一代戰車的想法已經有近20年了，2000年代初期小布希執政時，曾提案採購四個營近200輛新造的M1A2卻沒有成功，2015年以「銳捷案」向美方爭取採購約120輛效能提升的M1A1戰車，並計畫升級M60A3 TTS戰車，但後者卻因升級費用太貴而取消，改以全面採購108輛M1A2戰車。

到底這輛戰車強在哪？首先它的強大裝甲防護力，是曾經在1973年參考英國車輛工程局，並開發而成的「查布漢裝甲」（Chobham armour），以陶瓷為夾層的複合式裝甲。內外層是高品質合金鋼裝甲，中間是一層塊狀陶瓷裝甲，夾層中的陶瓷裝甲材料使用如氧化鋁、氧化鋯，不僅硬度高、耐高溫、抗熱衝擊佳，在高溫高速衝擊下的強度比鋼鐵要高出10倍之多，可以對反戰車高爆彈（HEAT）及多款穿甲彈的攻擊產生「抗彈性」。

M1戰車最初使用氧化鋁及陶瓷作為夾層的複合裝甲，對尾翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS）的等效防護達350～400公厘，對反戰車高爆彈的等效防護力達700～800公厘。由於M1戰車重視人員存活率，加上砲塔採用隔艙設計和防爆門，以避免戰車遭到敵軍攻擊後產生砲塔炸飛 （俗稱「開罐頭」），炮塔也採用多平面組合的傾斜構型，既可保持一定的傾斜避彈構型，又可以安裝複合裝甲，比起以往使用鑄造裝甲的M60A3戰車和由M48砲塔改良的CM-11戰車更有大幅提升裝甲防護。

其次是火力，最初的M1使採用的是與M60戰車相同，源自英國的M68A1 105公厘璇膛砲，但在升級M1A1及M1A2時，為了與俄製戰車採用的125mm主砲一較高下，則以德國萊因金屬公司（Rheinmetall AG）製造的Rh-120 120mm 44倍徑滑膛砲為基礎進行改良的M-256編號的120mm滑膛砲，性能比德國原裝貨更加強悍，副武裝有7.62公厘M240通用機槍、12.7公厘M2重機槍。

Photo Credit: Reuters/達志影像

M1系列戰車強大的射控能力是也是歐美國家先進戰車中的翹楚，是由休斯公司（Hughes）開發，主瞄準鏡設有獨立穩定系統，讓火炮具有穩定能力可行進間射擊。炮塔右側的主瞄準鏡配有熱成像夜視儀，無需依賴外來光源，可以在黑暗的環境下作戰。

射控系統由彈道電腦、雷射測距儀、環境探測器及炮管測量器等裝置組成，彈道電腦便會收集目標距離，除運算出運動速度，也考量到風向、風速、大氣壓力、環境溫度及炮管彎曲度等，作為射擊的修正資訊，並能根據選用的火砲彈藥種類，計算預期的彈著點，同時調節火炮俯仰角，計算開火時炮塔的旋轉角度，當炮手按下開火鈕，射控系統就會發送指令對火炮的俯仰角及炮塔的旋轉角度作修正及控制火炮開火，使戰車攻擊命中率大幅提升。

M1系列戰車的機動力也是相當強悍，使用萊康明（Lycoming）AGT1500燃氣渦輪引擎，可產生1500匹馬力，好處是可以使用汽油、柴油及煤油作為燃料，容易適應不同戰鬥環境。而且引擎加速性較佳，即使在低溫下也能容易啓動，相當適合高速行駛，震動小及相當安靜。雖然引擎問題是耗油量大，但美軍在2003年伊拉克自由行動中，M1A2戰車使用的油料和阿帕契直升機用的一樣，使得用油量能節省許多和減低後勤負擔。

M1A1和M1A2戰車最高速可達66.7公里/時，續航力分別達464公里和412公里，液壓系統由艾里遜公司（Allison Transmission）開發，比傳統純機械齒輪運作的傳動系統在變速及轉向方面都較平滑，還能在轉向時提供無段變速，使履帶車輛在彎曲路段更易以不同半徑進行轉向，駕駛員使用一個倒T字形的方向盤駕駛戰車，使得駕駛M1戰車的感受有如在駕駛一般汽車。

美軍在運用戰車技術上，巧妙地將「火力、機動、防護」達到完美平衡，在1991年伊拉克「沙漠風暴」中，美軍裝甲部隊執行「左鉤拳」任務，將M1A1戰車首次投入戰場。雖然美軍在戰前已獲知伊拉克有T-72戰車，125公釐火砲威力雖然讓美軍相當謹慎，在作戰前部分M1A1的複合裝甲改裝貧鈾夾層，以強化抗彈效果，不過M1A1戰車發揮了強大的射控系統，在夜間攻擊下使用夜視瞄準儀將伊拉克戰車幾近摧毀，讓伊拉克裝甲部隊在夜戰時損失慘重。

2003年伊拉克戰爭後，雖然推翻了海珊政權，但多輛M1戰車遭遇到住民地的戰鬥考驗，例如民兵的火箭彈攻擊和IED（即造爆裂物）的伏擊，造成諸多的傷亡不斷累積。這是讓美軍陷入戰車對決後，另一個全新的戰場考驗，因此出現M1戰車各款升級計畫，例如TUSK「城市生存套件」版本（Tank Urban Survival Kit），在戰車進行城市戰時，增強戰力及生存能力的強化套件，可由前線單位加裝。

Photo Credit: Reuters/達志影像

在1999年開始就開發「系統改進包」（System Enhanced Package, SEP），強化M1A2戰車更新升級，加裝許多電腦裝置，強化數位化戰場系統，不但讓友車分享戰場資訊，也可將各輛戰車所收集的資訊發送到指揮單位。指揮單位可通過系統更準確掌握戰場態勢，因應戰場形勢的變化適時調配各作戰及支援單位，增強協同作戰能力，從而提升作戰效率，並且加強冷卻的空調系統。

後續還有SEP V2（M1A2C）、SEPV3（M1A2D）等升級方案，SEP V2加裝CROWS II遙控槍塔，戰車外掛裝甲也有提升，另外還換裝新一代熱成像系統、車長獨立熱成像儀、真彩平面顯示儀、數位化地形圖、熱控制系統，以及最新的數位化指揮、控制和通訊裝備。

SEPV3有新版雷射測距機、車長及射手操作介面、彩色攝影機、整合車載網路、全新滑環可傳輸更多電力及資料、先進橫風感測器、彈藥資料鏈結、雷射警報接收器等。未來還有SEPV4版本，換裝第三代前視紅外線（3rd FLIR）和雷射測距儀（LRF）。

而台灣所得到的M1A2T，車型延伸自M1A2D型號，雖然詳細相關裝備還沒有對外確認，但可以值得高興的是，台灣的戰車已經瞬間升級一個階段，從105公厘火砲到120公厘，從傳統鑄造裝甲升級到複合裝甲，射控系統進入數位化和網路協同指揮系統，以及戰術運用將提升裝甲部隊的機動性。

而更難能可貴的是連同提升中科院、軍備局和兵整中心的技術維護和後勤升級，有利強化武器國造的技術升級，我們敬請期待這位新成員來台服役。

參考文獻：

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航