《東京復古建築散步》：通往不同於現時世界的大門——品味「復古建築」的方法

文：倉方俊輔

【準備享受復古建築】

什麼是復古建築？

感受到獨特風格的建築

在我們身邊那些「存在於當下」的街道裡，有扇會引領我們通往不同於「現時世界」的大門。那就是「復古建築」。雖說是「復古建築」，但並沒有特定的建築樣式或建築年代等明確定義。那麼， 什麼樣的建築才是「復古建築」呢？

人們會感受到「復古」，或許就是從中發現不同於現在「風格」的那一刻吧？所謂「風格」，指的是一種齊備各式要素的存在狀態。儘管不會閃閃發光，但當我們發現那獨特一致性的瞬間，「復古」便躍然眼前，我們會發現創造出這種獨特一致性的人們，在房子建造當時不同於現在的生活方式。這些建築之所以迷人，除了隸屬過往時代、很壯觀、由名人建造等單純的原因外，更是因為它們呈現出不同於現在的整體感。在建築背後發生的生活、與場所之間的關係——各式各樣的要素宛如擁有生命般融入其中。

換句話說，「復古」就是有「風格」。從那些物品感受不存在於此刻的人， 萌生懷舊的心情，想著「過去的生活很有風格呢！」有時也會因為這樣的憧憬，讓我們重新檢視自己的生活方式。

前文雖說「復古建築」並非特定年代的建築，但本書介紹的內容將以日本近代，也就是江戶末期開國（1854）到第二次世界大戰結束（1945）前所建造的西式建築為對象。因為，這個時期的建築最符合「不同於現在的風格就是復古」的論述。

我們試著看看「舊岩崎家住宅洋館」吧。它與現在的住宅並不相同，散發一種「洋館氛圍」的整體感。

Photo Credit: 榻榻米出版 舊岩崎家住宅洋館

為什麼它會呈現洋館氛圍呢？那是因為，距今超過百年前的人們故意將它設計成洋館風的緣故。這棟房子並非最近才讓人覺得是「復古建築」，它從建造當時就是所謂的「復古建築」了。因為，這棟房子是以比建成當時——十九世紀末更早以前的風格為範本。

以過去為範本、帶有整體感「氛圍」的房子就是出色的建築。日本開國當時，這是一種先進歐洲國家的常識，美國和世界各地的殖民地也是如此。日本亦然，為了能與西方平等對話，決定成為一個能靠自己建造出這種建築的國家。擁有如此堅定決心的，便是日本近代。

品味復古建築的方法

觀看、置身其中、感受

建築也和室內裝潢、小東西一樣，是「復古」事物的一環。品味建築不用起手式，要說有什麼方法的話，「漫步街頭，將目光鎖定在吸引自己的物件上」就是起點。

在凝視的過程中，打動自己的是哪個部分呢？提出這個問題，答案便會浮現：是豐富的裝飾？韻味十足的建材？還是凹凸下的陰影戲劇效果？由於本書介紹的時代建築特別強調這些要素，還請多多留意。

建築的另一項獨特之處便是包含了不只單一，而是為數眾多的要素。留心觀察建築中各種要素的整合方式便會有新發現：裝飾與裝飾之間的關係、建材與建材的配合、長度與長度間的平衡…… 最後一項稱為「比例」，是自古以來建築極為重視的部分。有時候， 即使是看似繁複的建築， 只要試著在腦海中將其替換成單純的線條， 便能意外地發現在裝飾和建材外的比例之美。

因此， 不論古今， 建築設計師都會試著在旅行的地點素描。因為素描可以抽出感動自己的要素，將其內化為屬於自己的事物。素描無擅不擅長之分，請各位也一定要試試。

Photo Credit: 榻榻米出版 自由學園明日館

剛才說到「凝視」，不過，無法一口氣捕捉完整的身影正是建築有趣的地方。建築物無法旋轉，甚至還擁有「內部」。建築物的內部大致上以房間為區隔。我們說的「空間」，就是這種區隔方式所營造的氣氛，據說是以寬度和高度來決定，光線照入的方式與建材等也有影響。讓我們置身其中吧，就像「自由學園明日館」與「聖德紀念繪畫館」一樣， 比起「觀看」它們，更像是讓自己「沈浸其中」。

Photo Credit: 榻榻米出版 聖德紀念繪畫館

建築外部也存在空間。巍然的牆壁區隔出舒適的街道，抑或像「立教大學」一樣，在天空下營造出聚集人群的安心感。或許，一開始吸引自己的理由，意外的正是那幢建築物的建造方式。將目光移到建築物外部營造的空間上後， 思緒也能馳騁在「庭院與街道間保持何種關係」的觀察上吧。

建築是無法一口氣掌握的。從細膩的裝飾到與寬闊街道之間的關係，轉動雙眼、身體與腦袋所獲得的整體， 便是對你而言的「建築」。這些「全部」，並不能一次用相機拍下、畫紙呈現或是替換成文章。你的內心會自然而然移向曾經往來其中的行人，他們身上的穿著或舉止、喧鬧或沉靜，到如今已不復在的周遭風景。「復古建築」是一扇大門，通向不同於現在的另一個世界。

Photo Credit: 榻榻米出版 立教大學

復古建築的功用

尋找深有同感的「 風格」

前面提到，不同於現在的「風格」、擁有「氛圍」的建築便是「復古建築」，專業術語稱之為「樣式主義建築」。

當我們在建築的世界裡想要表現「特定時代某個地區的共同設計方式」時，就會使用「樣式」這個詞。就像是中世紀的「羅馬式」和「哥德式」以及之後十五世紀出現的「文藝復興式」。

剛才的「舊岩崎家住宅洋館」則是屬於「 Jacobean式」。Jacobean式主要是英國詹姆一世時期（1603 ∼ 1625）時的稱呼，「 樣式」 於此時也出現雙重定義，Jacobean式大略相當於英國文藝復興式初期的建築。

話題變得有些難度， 但「樣式」的英文是「style」，也就是跟「時尚打扮」等同義，什麼樣的風格才得宜，必須視目的和狀況決定。如此呼應建造目的，擁有「營造出整體感氛圍」風格的建築， 打造了本書所介紹的近代、第二次世界大戰前的社會。

Photo Credit: 榻榻米出版 慶應義塾圖書館舊館

因此，「復古」帶出氛圍。教堂有教堂的氣氛，學校也一目瞭然，百貨公司設計成令人雀躍的姿態，工作場所也不僅僅只是一個盒子，守護社會的消防署與刑務所也都帶著驕傲，各司其職。

在這些建築身後，我們可以看到不同建築家從自己的個性出發，張開想像的翅膀，一面憧憬過去建築紮根於生活裡的風格，一面將那份共鳴與現時的需要組合在一起，一次次為作品打造出獨一無二的整體感。其中，也有一些人朝那份憧憬伸出雙手，接受它，並開拓出「氛圍」的可能性。

所以，無論是建築、細節或是流動其中的空氣，每一部分的存在方式都十分重要。不能以「復古建築」一概而論的，就是復古建築。所以我們才想竭盡所能、仔細地編輯本書。

在攝影師下村忍以嶄新風格拍攝的照片中，我們可以聽到建築聳立的聲音，腦海中浮現過去曾生活其中和建造這棟建築物的人群身影。希望本書的每一頁都能幫助你，找到屬於你自己的「風格」。

二○一六年十月 倉方俊輔

Photo Credit: 榻榻米出版 明治生命館

書籍介紹

本文摘錄自《東京復古建築散步：戰前東京復古名建築50選》，榻榻米出版

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作者：倉方俊輔

譯者：洪于琇

曲折的階梯、色調美妙的磁磚；

豪華的燈飾、圖案細膩的彩繪玻璃、如畫般的天花板……

重新發現50件戰前美麗建築的魅力！

融入和風匠心的優美西洋建築、厚實優美的都鐸式氛圍、

瀟灑的西班牙宅邸風格、洋溢大正浪漫的宅邸；

令人聯想起哈利波特世界的優雅大食堂……

「復古建築」是一扇大門，通向不同於現在的另一個世界。

以江戶末期開國（1854）到第二次世界大戰結束前（1945）所建造的西式建築為對象──

這些建築之所以迷人，是因為它們呈現出不同於現在的整體感。

在建築背後發生的生活、與場所之間的關係，各式各樣的要素宛如擁有生命般融入其中。

為了能與西方平等對話，日本決定成為一個能靠自己建造出這種建築的國家。

《東京復古建築散步》由知名建築研究學者倉方俊輔帶領：

【細膩建築寫真，看懂隱藏在建築裡的每一道祕密】

專業攝影下村忍捕捉建築特色零死角，抓住建築大師的設計特色與精華，以特寫鏡頭看見每一個設計細節，視覺最豐富的東京復古建築導覽書。

【總覽東京五大區、從江戶末期到戰前】

從江戶末、明治到大正，走進日本歷史最為激盪而華麗的時代，看見建築如何為歷史留下細膩而深刻的詮釋。

Photo Credit: 榻榻米出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰