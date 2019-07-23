50歲老品牌愈活愈年輕的秘密：葡萄王勇於創新、佈局國際市場

葡萄王是台灣生醫產業的老牌廠商之一，也是積極進行轉型的老品牌。早期從傳統的製藥公司，藉由「康貝特口服液」開創出亮眼的銷量佳績，一舉成功打響企業知名度；1991年成立生物中心（現名為生物科技研究所），致力於保健素材的創新研發，推出大眾耳熟能詳的靈芝王、益菌王，搖身一變成為更加親近消費者生活的健康生技品牌。

瞬息萬變的產業型態：一同奮鬥，面對難題

技術門檻較低的產品，往往市場上很快便會出現應接不暇的競爭對手。於是，當年的創辦人暨總裁曾水照先生便做出兩大重要決策：一方面積極轉型，成立生物工程中心，致力於多元化的保健品研發、生產和販售，逐步提高商品的創新能量；隨後又成立了子公司葡眾企業，透過直銷模式邁入生物科技營養食品市場。

在葡萄王生技公司已有34年工作資歷的資深經理施志傑回憶道：「所幸曾水照先生深具遠見，提前做好這兩大市場佈局，讓葡萄王免於落入與眾多對手削價競爭的劣勢。」

葡萄王生技及曾水照社會福利基金會的資深經理江郁熙，也談起令她印象深刻的另一次公司重大危機。當時全球歷經石油風暴，整個大環境的景氣都非常差，葡萄王也受到不小的衝擊，於是曾水照先生把所有員工召集起來，明白告訴他們公司所面臨的困難，不得不採取部分減薪的應對措施，但也承諾待公司營運恢復正常後，會將減薪的工資再發放給員工。江郁熙說：「創辦人的那番話非常誠懇，讓員工們既感動又安心，所以大家都願意共體時艱，幫公司一起度過了危機，後來公司也如數將減薪的工資還給了我們。」

企業改變與員工反饋：兼容並蓄，品牌年輕化

2010年，創辦人之子、也是現任董事長的曾盛麟先生，為順應年事已高的父親心願，加入葡萄王生技公司團隊。長年居住於國外的他，思維和做事方式有別於父親，於是，葡萄王生技又再次迎來新一波的轉型與革新挑戰。

Photo Credit：TNL Brand Studio 曾盛麟董事長與員工溝通討論

曾盛麟的目標是將葡萄王生技與時代、國際接軌，希望賦予這個深植人心的老品牌一個年輕化的新形象，同時邁向國際市場。於是，他請來多位思維創新、經驗豐富的管理人才，引進KPI考績制度，增加員工內、外部訓練等。曾盛麟認為，大多數的人都不喜歡改變，但是不能選擇抗拒和害怕改變，他了解員工們面對這些改變多少會有難以適應的壓力，所以他將改革步伐放慢，花了很多時間和新舊員工解釋，讓大家理解改變的緣由，使他們產生認同感，同時也請新進的主管放慢腳步，給員工們時間去適應。在曾盛麟董事長的用心溝通、整合及相互磨合後，員工們逐漸接受改變，願意和公司一同求新求變，努力推動品牌年輕化。

擴展海外市場：致力推廣，永不停歇

葡萄王生技向來以穩紮穩打的經營方式踏出每一步，對於拓展海外市場更是謹慎以待。邁向國際的第一步，是先從代工做起，藉此從中了解各國的法規和風俗民情，並積極參與國際發明展，對外展現研發實力並加強品牌的專業性。自2017年累計至2019年6月，葡萄王旗下產品，包括：益生菌、樟芝、猴頭菇、蟬花等發酵技術，每次參展皆屢屢獲獎，累計橫跨8國、多達61面發明獎牌，單項專利技術在每次參展中都可獲得至少一個以上的獎項肯定。未來，葡萄王也將以一步一腳印的方式，達成企業品牌國際化的企圖心。

曾盛麟董事長深信：「循序漸進的改革或許需要時間，但這些改變終究都會被看見。」而葡萄王生技這個歷久不衰的金字招牌，相信不久後就會在國際間發光發熱。