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2019/07/18, 生活
【插畫】颱風天的「太陽雨」，日文該怎麼說？
Seeedu School
我們想讓你知道的是
下次去日本旅行時，可以看看當地的氣象預報，挑戰自己可以聽懂多少！
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最近天氣變化不斷，一下子放晴，一下子又烏雲密佈打雷下雨，在颱風來臨之際，更常會出現一邊大太陽一邊下雨的情況。
這些天氣狀況的日文怎麼說呢？
晴れ(はれ)：晴天
曇り（くもり）：陰天
晴時々曇（はれときどきくもり）：晴時多雲
雨（あめ）： 雨天
にわか雨（あめ）：驟雨
大雨（おおあめ）：大雨
大荒れ（おおあれ）：暴風雨
強風（きょうふう）：強陣風
雷（かみなり）：打雷
除此之外，颱風天的「太陽雨」在日文則叫做叫做「天気雨（てんきあめ）」或者是「狐の嫁入り（きつねのよめいり）」，直譯的話，就是「狐貍嫁女兒」。
下次去日本旅行時，可以看看當地的氣象預報，挑戰自己可以聽懂多少！
本文經Seeedu School授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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