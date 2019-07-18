【插畫】颱風天的「太陽雨」，日文該怎麼說？

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最近天氣變化不斷，一下子放晴，一下子又烏雲密佈打雷下雨，在颱風來臨之際，更常會出現一邊大太陽一邊下雨的情況。

這些天氣狀況的日文怎麼說呢？

晴れ(はれ)：晴天

曇り（くもり）：陰天

晴時々曇（はれときどきくもり）：晴時多雲

雨（あめ）： 雨天

にわか雨（あめ）：驟雨

大雨（おおあめ）：大雨

大荒れ（おおあれ）：暴風雨

強風（きょうふう）：強陣風

雷（かみなり）：打雷

除此之外，颱風天的「太陽雨」在日文則叫做叫做「天気雨（てんきあめ）」或者是「狐の嫁入り（きつねのよめいり）」，直譯的話，就是「狐貍嫁女兒」。

下次去日本旅行時，可以看看當地的氣象預報，挑戰自己可以聽懂多少！

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本文經Seeedu School授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航